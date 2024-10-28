Общение пойдет на пользу – финансовый гороскоп на 29 октября

Наш гороскоп говорит, что разные знаки зодиака почувствуют влияние планет по-своему.
Овен
Сегодня Овнам, занимающим руководящие должности, звезды советуют заниматься структурным реформированием и кадровыми перестановками. Это прекрасное время для решительных действий по обновлению производства. Конечно, это не делается в один день, но могут быть приняты некие ключевые решения. То же самое относится к оптимизации бюджетных расходов.
Телец
Сегодня для Тельцов, которым предстоит урегулировать юридические вопросы, прекрасный день. Можно подавать исковые заявления и участвовать в судебных заседаниях. Бизнесмены могут преуспеть в деятельности по расширению популярности вашей фирмы. Рекламное объявление, опубликованное в средствах массовой информации, могут принести ощутимый положительный эффект.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, которые работают в реальном секторе экономики, этот день как нельзя лучше подходит. Благодаря хорошей физической форме и отменной работоспособности Вы можете преуспеть в работе, связанной с физическим трудом. Особенно это относится к ремонтным работам в автомастерских, рабочим профессиям в промышленном производстве и добыче полезных ископаемых.
Рак
Сегодня для Раков, которые заняты творческими видами деятельности, хороший день. Вам не только удается добиваться новых высот в творчестве, но и получить поддержку со стороны коллег. Успешно могут проявить себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений. Могут вырасти доходы у консультантов сетевого маркетинга. Успешно проходят выставки и презентации.
Лев
Сегодня у Львов пойдут работы, имеющие отношение к недвижимости. Можно заниматься обустройством рабочего места, проводить ремонтные работы в помещениях, консультироваться у дизайнера по интерьеру. Строители смогут без особых сложностей и нареканий передать готовый объект заказчику. Хорошо делать инвестиции в недвижимость.
Дева
Сегодня Девы, занятые коммерцией, могут иметь прекрасные возможности для ускорения товарно-денежного оборота в результате торгово-закупочной деятельности. Благодаря возросшей коммуникабельности вы сможете легко решать любые вопросы, и люди с готовностью пойдут вам навстречу. Особенно преуспеют те из вас, кто занимается оформлением документов.
Весы
Сегодня у Весов дела могут складываться успешно. Вы можете делать эффективные капиталовложения в недвижимость, заниматься благоустройством рабочего места, строительством и ремонтом. Ресурс недвижимости, которым Вы располагаете, может приносить доход. Возможно, вам удается получить максимальные доходы с магазинов, складов, цехов, мастерских, офисов, гаражей и т.п.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день благоприятствует в их смелых и инициативных начинаниях. При этом Вам важно ощущать в себе высокую самооценку и готовность к преодолению трудностей. Звезды благоприятствуют вам в установлении деловых связей, коротких поездках, встречах, телефонных переговорах и обмене информацией. Также вы сумеете повысить свой уровень квалификации.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться хороший день для получения дополнительных доходов помимо основной работы. Если вы ищите подработку, то вполне сумеете найти работу по совместительству или на полставки. Это удачное время для тех, кто имеет частную подработку. Бизнесменам рекомендуется заниматься благотворительной деятельностью, жертвовать деньги нуждающимся.
Козерог
Сегодня у Козерогов могут сложиться благоприятные условия для плодотворной коллективной работы. Удачное время для составления и утверждения бизнес-плана. Хорошо принимать участие в собраниях, совещаниях, планерках, где будут вырабатываться коллективные решения. Проектно-конструкторская работа может пойти ускоренными темпами. Сегодня от вас требуется умение смотреть в перспективу.
Водолей
Сегодня у Водолеев, занимающих руководящие должности, этот день располагает к успешной работе с информацией. Благодаря помощи подчиненных вам удается получить доступ к важной информации. Это благоприятное время для доверительного общения с начальством. Возможно, вам будет сделано особое поручение, которое подчеркнет особый характер Ваших отношений с начальством.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют смотреть вперед и пытаться увидеть наиболее перспективные направления своей деятельности. Многие из вас могут рассчитывать на получение работы в совместном предприятии или заключить контракт на работу за границей. Контакты с иностранцами или с людьми из других регионов, могут пойти Вам на пользу. Хорошее время для урегулирования юридических вопросов.