Ищем точки соприкосновения – гороскоп на 30 октября

29 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Весов заботится о сохранении гармонии и сглаживает любые острые моменты в отношениях между людьми.

Фото: rambler