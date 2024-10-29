Отказываемся от важных решений – финансовый гороскоп на 30 октября

Сегодня нам стоит держаться подальше от решений.

Наш гороскоп расскажет, как лучше направить свою энергию, на что обратить внимание и где проявить осторожность.

Овен

Сегодня для Овнов этот день может складываться неоднозначно. Утром вы можете столкнуться с форс-мажорными обстоятельствами, которые могут заставить Вас в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Придется отложить работу, которую вы ранее планировали. Если вы ожидаете денежный перевод, то он может быть задержан. Вторая половина дня пройдет удачнее.

Телец

Сегодня для Тельцов день может начаться неудачно. Звезды советуют вам отложить на вторую половину дня все дела, связанные с урегулированием партнерских отношений и переговорным процессом. Бизнесмены столкнутся с препятствиями со стороны представителей официальной власти. Вместе с тем вторая половина дня открывает перспективы для налаживания отношений с коллегами.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют с утра строже контролировать свои эмоции при общении с коллегами по трудовому коллективу. Избегайте посторонних разговоров и не переходите на личности. Вы можете неправильно понять обращенные к вам слова и допустить ошибку в работе. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто причастен к творческому труду и имеет свободный график работы.

Рак

Сегодня Ракам звезды не советуют делать ставку на получение дохода от спекулятивной деятельности. Купленная оптовая партия товара может оказаться неликвидной и Ваши деньги на какое-то время зависнут. Вторая половина дня располагает к получению дохода от использования ресурса недвижимости. Вы можете найти приемлемый вариант для сдачи помещения в аренду.

Лев

Сегодня у Львов , работающих в другом городе, могут быть неприятности в связи с местом проживания. Арендодатель может резко повысить плату за аренду помещений. Также не исключены проблемы с регистрацией. Если ваш бизнес плотно завязан на партнерство, то звезды советуют воздерживаться от обсуждения с партнером острых вопросов. Вместе с тем, Вы можете преуспеть в торговле.

Дева

Сегодня у Дев , чья работа связана с частыми поездками, первая половина дня может сложиться весьма суетно и нервно. Звезды советуют вам воздерживаться от поспешных обещаний. Излишне эмоциональный подход к контактам, что не способствует успеху в делах. Вторая половина дня более успешна для деловой активности, особенно для умственного труда. Неплохие доходы могут получить торговцы.

Весы

Сегодня Весам звезды не советуют заниматься покупками или вкладывать деньги в финансовые спекуляции. Это направление деятельности может принести вам убытки. Не поддавайтесь переменчивому настроению в принятии решений. Во второй половине дня дела пойдут более успешно. Рекомендуется проявлять инициативу и смекалку – возможно, вам подвернется выгодная сделка.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют не предпринимать никаких инициатив и пустить дела на самотек. Это особенно относится к тем, кто связан со сделками с недвижимостью, работает в строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве. Из-за спешки и опрометчивости вы можете столкнуться с осложнениями. Вторая половина дня пройдет гораздо спокойнее и гармоничнее.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют воздержаться от деловых поездок. Вам может поступить конфиденциальная информация, которой не следует доверять. Возможно, таким образом, вас попытаются ввести в заблуждение. Во второй половине дня наступает удачное время для эффективной работы в составе группы. Обратите особое внимание на применение технических новинок.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют утром опираться только на собственное мнение при принятии важных решений. Намеченные ранее плановые работы могут срываться по независящим от вас причинам. Во второй половине дня ситуация улучшится. Особенно это почувствуют руководящие работники и государственные служащие. Бизнесмены могут получить выгодный государственный заказ.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды не советуют без крайней производственной необходимости пересекаться с начальством. Если вы сами являетесь руководителем, то воздержитесь в это время от публичных заявлений – это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Гораздо лучше направить свою энергию на общение с единомышленниками или составление бизнес-плана.

Рыбы