Роман заиграет новыми красками – любовный гороскоп на 31 октября

Сегодня вторая половинка зарядит нас новыми эмоциями.

Наш гороскоп расскажет о возможных изменениях и событиях, которые могут повлиять на настроение и повседневные дела

Овен

Сегодня Овнов ждет последний экзамен на умение держать равновесие в отношениях. Многое зависит от партнера, но критично и собственное поведение. Не тот день, когда стоит испытывать судьбу, играя на своих и чужих болевых точках. Рискованно и затевать ссоры, и агрессивно реагировать на встречные провокации.

Телец

Сегодня Тельцам стоит помнить, что любая мелочь способна вызвать у партнера негативную реакцию, порой не соразмерную масштабу возникшей проблемы, и эта вспышка не пройдет бесследно. Сейчас любая размолвка падает на подготовленную почву и может создать предпосылки для неприятных сюрпризов в будущем.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит быть готовыми к неприятному моменту на исходе событий. Возможно, будет чем-то подпорчено свидание и не удастся завершить его на гармоничной ноте. Не исключены повороты к худшему в настроении, вызывающие разочарование. Стоит помнить, что в мире нет ничего идеального.

Рак

Сегодня Ракам стоит помнить, что они легко оказываются в критичных для себя ситуациях и так же легко теряют равновесие. Это день, когда лучше отложить свидание и воздержаться от классического «выяснения отношений». Если стресса избежать не удалось, более ровный настрой наметится ближе к ночи.

Лев

Сегодня Львов события подводят к погружению в их индивидуальные проблемы, порой через цепочку неприятных моментов. К вечеру личная жизнь может уйти для них на второй план или начать вызывать неоправданно много негативных эмоций. Не лучшее время для романтической встречи, переписки, поездки.

Дева

Сегодня Девам стоит учитывать неблагоприятную общую атмосферу этих суток, которая в любой момент может напомнить о себе в резкой форме и развернуть романтическое общение в неудачное русло. Оказавшись в тупиковой противоречивой ситуации, лучше не форсировать события, до наступления вечера это бессмысленно.

Весы

Сегодня Весы могут оказаться беззащитны перед маневрами партнера, соперника или близких, но проблемы поджидают их и еще с одной стороны, их собственное настроение и поведение не всегда будет уравновешенным. Планировать на сегодня свидание, инициативу или выяснение отношений очень рискованно.

Скорпион

Сегодня Скорпионы оказываются в личных отношениях в невыгодном положении. Что бы они ни делали, они рискуют вплоть до вечера оставаться в лагере проигравших и уязвимых. Есть вероятность оказаться в двойственной роли или «на скамье запасных». Ближе к ночи они найдут выход (или начнут его искать).

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что велика вероятность неудачного развития событий, роковым образом мешающего их любовным планам. Атмосфера этих суток может быть непригодной для романтического свидания. Плыть против течения в такой обстановке – не самое разумное решение, лучше смириться.

Козерог

Сегодня для Козерогов велика вероятность стрессовых ситуаций в отношениях, если они не сумеют вовремя выйти из игры или абстрагироваться от происходящего эмоционально (это трудно, но все же возможно). Уходя с надеждой вернуться, лучше не хлопать дверью: есть риск, что она закроется навсегда.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит учитывать, что обстановка не располагает к романтической встрече ни событийно, ни эмоционально. Главной задачей в части личных отношений им сегодня лучше сделать осмотрительность, следя, чтобы важные события в других сферах не влияли негативно на их чувства и развитие романа.

Рыбы