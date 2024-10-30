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Ищем золотую середину – гороскоп на 31 октября

30 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

28-29 лунные сутки. Сегодня положение Луны в Весах призывает к балансу интересов, который будет достижим не всегда – особенно, если задеты личные владения или психологические болевые точки.

Ищем золотую середину – гороскоп на 31 октября
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что в любых маневрах важно найти меру, обострение ситуации нежелательно. Главная задача дня – не потерять с трудом достигнутый результат (например, не разжечь снова старый спор и не лишиться партнерской поддержки в последний момент). Ситуации дня могут завести в тупик, переполнить чашу терпения, подвести к разрыву или непростому решению. Не стоит терять контроль за обстановкой вечером: возможен новый поворот или важный момент.

Овен

Сегодня Овнам стоит иметь в виду, что в любые отношения может вернуться недоверие или напряженность. Даже если спорный вопрос был успешно закрыт, в последний момент могут обостриться разногласия. Пытаясь улучшить полученный ранее неидеальный результат, есть риск его ухудшить. Возможно, у интересующих вас людей испортится настроение, исчезнет лояльность или пропадет желание понимать ваши шутки.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют избегать сложных и рискованных работ – особенно, если их результат зависит от других людей, подразумевается партнерство, техническая поддержка или активный обмен. Не помешает аккуратность и в простых делах: высока вероятность роковых помех и появления почвы для ссор на их финальном этапе. Не стоит обращаться в эти сутки за услугами и выходить на новую работу.

Близнецы

Сегодня Близнецов звезды предупреждают о риске роковых коварных помех, способных подпортить им настроение и омрачить ход событий в самом конце. Острота реакции во многом будет зависеть от восприятия: на одни препятствия возможен ответ в виде легкого раздражения, на другие не исключена бурная вспышка негативных болезненных эмоций и даже стресс (стоит следить, чтобы это не отражалось на здоровье).

Рак

Сегодня Ракам стоит быть бдительными, имея дело с другими людьми, но прежде всего, им придется удвоить самоконтроль. Утратив его, они повысят для себя риск стрессов, травм и трудностей, пустяковая проблема станет сложной, а сложная критичной. Вплоть до вечера высока вероятность ссор, претензий, неудач в совместной работе, бытовых авралов. Лучше исключить любые новые инициативы и лишние нагрузки.

Лев

Сегодня Львам важно сберечь позитивный вчерашний настрой, так как динамика событий (а иногда и настроения, самочувствия) может быть неудовлетворительной. Возрастет риск осложнений и тупиков. Желательно воздержаться от поездок и контактов, от заказа срочных услуг. К концу дня внимание может целиком переместиться на частную жизнь, дом, близких людей, личностные проблемы, жилищные или семейные дела.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют воздержаться от деловых переговоров и совместных акций любого рода: они чреваты рисками, досадными неудачами и финансовым ущербом. Также в этот день есть смысл поставить на паузу все платежные и обменные операции, отказаться от новых сделок, покупок и договоренностей. Налаживать контакт с нужным человеком, как и искать нужную информацию, лучше в самом конце дня.

Весы

Сегодня Весам вредит импульсивность и подверженность негативным эмоциям (особенно, при их рождении в середине октября). День изначально сложен, не стоит навлекать на себя проблемы еще и собственным поведением. Велика вероятность обострить отношения, стать жертвой чужого коварства или своей же ошибки, пережить стресс. Одним из ключевых вопросов может быть финансово-имущественный или жилищный.

Скорпион

Сегодня Скорпионы в уязвимом положении, которое начнет меняться и стабилизироваться лишь к ночи. В течение дня велика вероятность неудач, травм, тупиковых ситуаций, роковых ошибок, чужого коварства. Возможны вспышки негативных эмоций, а под их влиянием – неверные действия, которыми можно навредить, прежде всего, себе. Звезды рекомендуют отменить или минимизировать нагрузки, исключить начинания.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов роковое стечение событий может никак не вредить им, но затронуть интересы их друзей, партнеров или сообщества. Возможно, потерпит крах коллективная инициатива, к которой они были неравнодушны. Наметившийся выход из кризиса не стоит считать окончательным: скорее всего, в этой игре или работе будет еще один раунд. Вечером звезды советуют уединиться и погрузиться в размышления.

Козерог

Сегодня у Козерогов обстановка неблагоприятна для дел, планов и целей, а также для настроения и самочувствия. Возрастает вероятность столкновения тактик, нечестных игр, провалов, стрессов. Будет трудно аккуратно закрыть вопрос, отстоять свои интересы, что-то исправить по горячим следам. Важно исключить любые начинания. Попав в критичное положение, лучше взять паузу до вечера или до завтра.

Водолей

Сегодня Водолеев события подводят к некому важному рубежу, который не пройдет для них бесследно. Он может влиять на их статус, карьеру, жилищные условия или дальнейшие планы. Напряженные ситуации этих суток мешают новым начинаниям и увеличивают риски в текущих делах, зато способствуют окончательному закрытию дверей в прошлое. Ключевой момент, требующий особого внимания, вероятнее в конце дня.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит помнить, что любое действие сопряжено с долей стресса и риска. Не тот момент, когда стоит полагаться на поддержку других людей (коллег, супруга, деловых партнеров): проблем и забот у них может быть куда больше. Сами же Рыбы имеют шанс избежать лишнего беспокойства и ущерба, если сохранят спокойствие, не станут изменять своим планам и останутся в стороне от эпицентра событий.
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