Коллеги и партнеры могут разочаровать – финансовый гороскоп на 1 ноября

Каждый найдет в нашем гороскопе полезную подсказку для лучшего понимания себя и окружающего мира.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться достаточно напряженно. Особенно это относится к тем, кто по роду деятельности связан с внешней торговлей, туризмом, совместными предприятиями и дальними перевозками грузов. Любые поездки могут попадать в зону риска. При вождении транспортных средств могут быть допущены нарушения со штрафными санкциями. Берегите свою деловую репутацию.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться напряженный день. Возможно, вас потянет на рискованные финансовые авантюры, и могут поступить соответствующие предложения. Звезды советуют ограничить любые финансовые операции. Нежелательно сейчас брать кредит в банке или оформлять договор на страхование имущества. Контакты с потенциальными инвесторами могут не оправдать Ваших ожиданий.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, чей бизнес находится в сильной зависимости от отношений с деловыми партнерами, день может сложиться весьма проблематично. Звезды не рекомендуют вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. Любая публичная деятельность для вас сегодня чревата потерей репутации. У строителей и коммунальщиков может быть простой в работе.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют уделить максимум внимания отношениям с коллегами по трудовому коллективу. Именно отсюда могут исходить наибольшие неприятности. Прежде всего, старайтесь не реагировать излишне эмоционально на возможные неурядицы в работе. Рекомендуется воздерживаться от критических замечаний в адрес коллег. В противном случае Вас может накрыть волна ответной критики.
Лев
Сегодня для Львов день может сложиться неблагоприятно. Особенно это относится к тем, кто причастен к творческой деятельности, индустрии моды, отдыха и развлечений. В вас могут усилиться авантюристические наклонности и желание заработать большие деньги, не прикладывая к этому большого труда. Звезды советуют вам воздерживаться от финансовых спекуляций и от обмена валюты.
Дева
Сегодня Девы, имеющие в своей деятельности отношение к выполнению коммунальных, ремонтных и строительных работ, могут столкнуться с осложнениями. Особенно это касается тех случаев, когда работа находится на финальной стадии от завершения. Не рекомендуется передавать готовый объект заказчику – в ходе приемки работы могут быть выявлены недоделки и придется многое переделывать.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться напряженный день с точки зрения того объема информации, который предстоит усвоить. Без конца может звонить телефон, в поле зрения появятся множество разных людей – и все это может отвлекать Вас от работы. Часто ваши усилия могут расходоваться впустую. Звезды не советуют обзаводиться новыми деловыми связями. Ваш главный враг сегодня – спешка и суетливость.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут потратить много сил для получения дохода. Однако ваша настойчивость и трудолюбие могут не принести адекватной оплаты. Возможно, Вам поручат выполнять невыгодную работу, либо у Вас может возникать много осложнений и технических сбоев и Вы не сможете добиться высокой производительности труда. Уделите внимание качеству своей работы, чтобы не пришлось ничего переделывать.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды настоятельно советуют удерживать себя от инициативных действий. Дело в том, что сейчас вы можете быть склонны к поспешным и опрометчивым поступкам, что не лучшим образом отразится на вашей карьере. Особенно это касается отношений с начальством. Ваши инициативы могут не найти у него понимания и могут быть расценены как самоуправство.
Козерог
Сегодня Козероги могут попасть в ситуацию, которая может ограничить вашу свободу действий. Звезды не советуют проводить тайные расследования и пытаться проникнуть в те сферы деятельности, куда Вам доступ закрыт. Возможны санкции со стороны фискальных властей, а также проверки, контрольные закупки, ревизии. Не следует использовать методы тайной дипломатии для достижения результата.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют заниматься планирование своей деятельности. Текущие планы может быть сложно исполнить в полной мере, ввиду внезапных изменений в обстоятельствах. В зоне риска – организационная деятельность по акционированию и привлечению инвестиций. Не давайте никому денег в долг и сами не берите взаймы. Воздержитесь от любых форм финансовых спекуляций.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занимающих руководящие должности или владеющих собственным бизнесом, день может сложиться неблагоприятно. Не рекомендуется делать публичные заявления и принимать участие в массовых мероприятиях. Карьера может во многом зависеть от деловых партнеров. Старайтесь строго следить за тем, чтобы деловые партнеры не допускали нарушений партнерских обязательств.