Могут поползти слухи – финансовый гороскоп на 2 ноября

Сегодня кто-то может подпортить нашу репутацию.

Наш гороскоп подскажет, как мягко и уверенно провести этот день.

Овен

Сегодня для Овнов день может быть связан с нарушением планов и сбоями в сложившемся ритме работы. Звезды не советуют вам полагаться на надежность друзей. Неформальные отношения в бизнесе, не закрепленные документально договором, на этот раз могут дать осечку. Не рекомендуется что-то менять в привычном укладе работы, проводить реформы. Проектно-конструкторские разработки лучше отложить.

Телец

Сегодня Тельцов , занимающих руководящие должности в госструктурах и бизнесе, день может затронуть. Ваши планы относительно карьеры неожиданно могут нарушиться. Не рекомендуется решать организационные вопросы, и проводить реформирование в сложившейся структуре управления. Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно для делового взаимодействия с партнерами.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день может неблагоприятно отразиться на деловой репутации и деловых партнерских отношениях. Нежелательно проводить переговоры с иностранными партнерами. Возможны напряжения по линии партнерства из-за несоблюдения договорных обязательств, а также в результате обострения конкурентной борьбы. Важно не допускать просрочки платежей по счетам за кредиты и за коммунальные услуги.

Рак

Сегодня Ракам день может запомниться частыми сбоями в ритме повседневной работы. Особенно это касается тех, кто работает в промышленном производстве или в ремонтных мастерских – звезды советуют обратить внимание на соблюдение техники безопасности. Также может быть нанесен ущерб имуществу или сломается инструмент. Бизнесменам не рекомендуется принимать на работу новых сотрудников.

Лев

Сегодня для Львов творческих профессий не лучший день. Публичная деятельность может быть сопряжена с трудностями. Возможны неудачные выступления на публике. Не поддавайтесь минутному настроению, и не делайте скоропалительных выводов. Звезды советуют уделить максимум внимания соблюдению договорных обязательств. Нарушения условий и сроков договора могут привести к неприятностям.

Дева

Сегодня Девам звезды не советуют заниматься благоустройством рабочего места. Если у вас имеется недвижимая собственность, то ей может быть нанесен ущерб. Желательно в это время не проводить ремонтных работ в помещениях. В противном случае вы во время ремонта рискуете сломать что-то ценное. Работники коммунальных служб и строители могут столкнуться с трудностями и неполадками.

Весы

Сегодня Весам не рекомендуется заниматься финансовыми спекуляциями и инвестициями в рискованные проекты. Неблагоприятно могут обстоять дела у тех, кто причастен к ресторанному бизнесу, индустрии развлечений и отдыха. Консультанты сетевого маркетинга не смогут получить должной отдачи от своих рекламных акций. Отдавайте предпочтение традиционной текущей работе.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов наиболее уязвимая сфера деятельности может быть связана со сделками с недвижимостью. Не лучшее время для заключения договора на аренду помещений. Нежелательно также заниматься организацией филиалов, дочерних предприятий, открытием офисов, магазинов, складов. Финансовому состоянию семейного бизнеса может быть нанесен ущерб. Не торопитесь завершать проекты.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют воздерживаться от инициатив в бизнесе. Особенно это относится к установлению деловых связей, поездкам и информационному обмену. Вероятны сбои в ритме работы из-за несогласованности действий и ошибочной информации. Торговые работники могут ощутить снижение спроса на предлагаемые товары и услуги. Старайтесь не контактировать с людьми, которые Вас раздражают.

Козерог

Сегодня Козероги могут почувствовать в себе усиление эмоциональности. Однако эмоциональный подъем может сопровождаться частыми переменами настроения, что явно не пойдет на пользу вашим делам. Не рекомендуется входить к контакт с незнакомыми людьми. Будьте внимательнее при расчете за покупки – есть определенный риск обмана, самообмана и утери денег. От крупных покупок пока лучше воздержаться.

Водолей

Сегодня Водолеи могут столкнуться с осложнениями при работе в составе группы, когда существует коллективная ответственность, но нет индивидуальной ответственности за проделанную работу. Даже если в составе группы Ваши единомышленники, все равно могут возникать споры и разногласия. Могут быть технические сбои, поломки. Поэтому есть риск не справиться с запланированными на этот день делами.

Рыбы