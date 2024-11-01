Поддаемся искушениям, но осторожно – любовный гороскоп на 2 ноября

Сегодня любовь будет толкать нас на безумные вещи.

Наш гороскоп даст советы и предсказания на день, которые помогут лучше понять себя и события вокруг.

Овен

Сегодня Овнам ход событий может казаться чересчур медленным, что иногда будет приводить к «зависанию» в навязчивых фантазиях или неприятных мыслях. Вплоть до ночи могут задерживаться известия от любимого человека или оставаться закрытыми присмотренные для романтических планов маршруты.

Телец

Сегодня Тельцов может ждать еще один томительный день ожидания, если они надеются на вести от любимого человека, жаждут услышать его мнение или узнать его решение. Получив в конце дня обратную связь, многие Тельцы будут разочарованы, так как желанный ответ будет туманным, несерьезным или не окончательным.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют ненадолго пасть духом, так как обстоятельства будут мешать их общению с объектом симпатий. Не исключено, что им придется провести долгие часы в ожидании. Но многим Близнецам повезет ближе к ночи: в это время они получат известие или смогут выйти на связь.

Рак

Сегодня Ракам день дает дополнительное время на переживания и раздумья в связи с личной жизнью, но его не так уж много. Не стоит откладывать думы о самом главном на вечер: не исключено, что к ночи придется сменить вектор мыслей и вместо важных для себя базовых вещей погрузиться в сиюминутные детали.

Лев

Сегодня Львам лучше отложить романтическое свидание: будут задерживаться известия от пассии, да и сами Львы могут оказаться еще не готовы к активным шагам. Однако в конце дня можно надеяться на оживление личной истории, получение вестей, появление свежих идей или подходящих поводов для встречи.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют воздерживаться от поспешных шагов в отношениях с противоположным полом. Желательно повременить с важным сообщением, предложением, признанием, ответом на деликатный личный вопрос. Также стоит иметь в виду вероятность ошибок или задержек при отправке личных сообщений.

Весы

Сегодня Весам развитие событий может казаться не слишком обнадеживающим, но вечером ситуация начнет меняться к лучшему. В конце дня появятся предпосылки для интересной приятной беседы, не зависящей от расстояния или разницы культурных кодов. Возможно, наладится связь или придет известие.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов есть время для того, чтобы получше разобраться в своих чувствах и укрепиться на своих личностных позициях. Чем добросовестнее они подойдут к этой задаче, тем прочнее окажется их защита от ложных любовных искушений и тем быстрее они сориентируются в вечерних новостях.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут оставаться в одиночестве, молчании и неведении, быть лишены возможности приятного общения с объектом своих симпатий. Им может изменять красноречие. Их любовные сообшения могут теряться и задерживаться. В конце дня положение начнет меняться к лучшему.

Козерог

Сегодня Козерогов может ждать мини-сюрприз в конце дня. Утром перспективы отношений будут казаться им вполне ясными, но вечером они могут получить известие или ощутить внутренний импульс, который заставит их в чем-то сомневаться. Владеющий ими скепсис может смениться тайной надеждой на чудо.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит рассчитывать в своей личной жизни на резкие перемены и стремительный ход событий, но они вполне могут надеяться на небольшие улучшения или знаки приятных перемен, намекающие на нечто большее. Скорее всего, хорошие подвижки в делах сердечных начнутся ближе к ночи.

Рыбы