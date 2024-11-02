Осторожнее с амбициями – финансовый гороскоп на 3 ноября

Сегодня нам стоит попридержать свои амбиции.

Наш гороскоп подскажет, на что обратить внимание и как настроиться на гармоничный и продуктивный день.

Овен

Сегодня Овнам звезды не советуют заниматься урегулированием юридических вопросов. Эта тема может оказаться наиболее проблематичной. Исковые заявления, поданные вами сегодня, могут долго оставаться без рассмотрения. Другой проблемной темой могут стать связи с заграницей и любые сопутствующие им дела. Вместе с тем, это хорошее время для реформирования структуры бизнеса.

Телец

Сегодня Тельцы могут потерпеть неудачу при принятии финансовых решений о крупных покупках и инвестициях. Вам могут предложить сделать вложения в высокодоходные проекты. Однако не торопитесь расставаться со своими деньгами. Вложенные деньги могут пропасть безвозвратно. При этом вы можете преуспеть в деятельности по расширению популярности вашей фирмы – удачно проходят рекламные мероприятия.

Близнецы

Сегодня Близнецам , возможно, потребуется уделить большое внимание для прояснения деловых партнерских отношений. Вы можете столкнуться с разногласиями при ведении переговоров. Причем ваше желание идти на уступки может быть расценено партнером как проявление слабости. Кроме того, партнер может нарушить прежние договоренности, и это повредит вашему общему бизнесу.

Рак

Сегодня для Раков , которые работают в плотном контакте с коллегами по трудовому коллективу, напряженно может сложиться этот день. Прежде всего, вы можете почувствовать увеличение объема и темпа работы. Вместе с этим все бумажные дела могут идти с множеством мелких препятствий. Досадная техническая ошибка может повлечь сбой ритма работы и переполох среди сослуживцев.

Лев

Сегодня для Львов , занятых творческими видами деятельности, неблагоприятно может сложиться этот день. Вам может помешать недостаточная последовательность в поведении и стремление как можно скорее получить результат. Рекомендуется сосредоточить усилия на получении максимального дохода от той недвижимости, которую вы используете в качестве ресурса в своем бизнесе. Можно вкладывать деньги в техническую модернизацию.

Дева

Сегодня у Дев наиболее проблемной темой может стать недвижимость. У строителей и коммунальщиков работы могут идти со сбоями из-за несвоевременного подвоза материалов поставщиками. Если вы работаете с клиентскими заказами, то вам лучше не вступать в контакт с заказчиками и не планировать на этот день передачу готового объекта заказчику – это может привести к выявлению неполадок.

Весы

Сегодня Весы могут понести ущерб из-за нарушений договоренностей. Если Вам кто-то и что-то обещал, то это не означает, что обещание будет непременно выполнено в оговоренные сроки. И сами старайтесь никому не давать несбыточных обещаний. Основные неприятности сейчас могут исходить от деловых поездок, общения с клиентами и работы с информацией. Звезды предостерегают от излишней доверчивости.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день может принести финансовые убытки и материальный ущерб. Рекомендуется ограничить свои расходы и тратить деньги только на самое необходимое. Звезды не советуют вам покупать товары оптовыми партиями с целью их перепродажи – купленный товар может оказаться неликвидным. Вместе с тем это хорошее время для деловых связей и обмена информацией.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут почувствовать в себе стремление проявить инициативу. Однако, если Вы работаете под руководством начальника, то Ваши самостоятельные поступки могут привести к неприятностям. Вас могут обвинить самоуправстве и в выходе за рамки компетенции. Старайтесь согласовывать свои инициативы с теми людьми, которые могут оказаться ими затронутыми.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды не советуют отправляться в деловые поездки. Причем не имеет значения, будет ли это короткая поездка в пригород, или командировка за границу. В том и в другом случае вы можете столкнуться с осложнениями в пути или деловой контакт пройдет не так, как вы ожидаете. С другой стороны, это хороший день для плодотворной работы в составе группы единомышленников, бригады.

Водолей

Сегодня у Водолеев может возникать много отвлекающих факторов, из-за которых могут произойти осложнения в делах. Звезды предостерегают вас от излишней поспешности в действиях. Также не следует проявлять излишнюю доверчивость. Вам может поступить ложная информация, руководствуясь которой Вы рискуете пойти по ложному пути и допустить ошибку. Тем не менее, это благоприятный день для бизнесменов.

Рыбы