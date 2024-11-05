Выпускаем на сцену взрослую личность – гороскоп на 6 ноября

5 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Козерога вынуждает поставить на паузу приятную романтическую часть событий, структурировать свое время и сократить до минимума случайные контакты.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что также она мешает поддаваться порывам в новом направлении и творческим импульсам, удерживает в рамках старых планов и правил. В этот день хорошо контактировать со старшими людьми, с бывшими коллегами и прежним руководством, с различными учреждениями, включая хранилища и архивы (желательно с конкретной целью, например, увольнения, перерегистрации или восстановления документов). Возможно, придется учитывать правила секретности. Овен Сегодня Овнам звезды советуют поставить на первое место вопросы профессии, карьеры, долга и ответственности. Это день, когда лучше следовать известному плану и проверенной системе, заниматься завершением задач. Не тот момент, когда стоит поддаваться творческому порыву и пытаться взять быстрый старт в новом направлении. Важной частью успеха может стать выдержка, субординация, опыт или скрытность. Телец Сегодня Тельцам день поможет «вынести за скобки» свои чувства, желания, фантазии и надежды, чтобы руководствоваться исключительно реальностью, разумом или долгом. Это позволит им поддержать стабильность в значимых отношениях с конкретными персонами (включая коллег по профессии и начальство), вспомнить про свой истинный статус и ценности, а также взять под контроль свои контакты с людьми издалека. Близнецы Сегодня Близнецам события напоминают о проблемах, которые все еще могут оставаться от прошлого – особенно там, где дело касается профессиональных и материально-имущественных вопросов. Могут напомнить о себе контакты с начальством, коллегами или подчиненными, с финансовыми и страховыми учреждениями, с проверяющими и контролирующими инстанциями. Приветствуются осторожность, реализм, системность. Рак Сегодня Ракам не стоит пропускать день, если они хотят убедиться в стабильности своих отношений с конкретными лицами или инстанциями. Особенно ценна такая возможность для Раков, ведущих свои дела за рубежом или планирующих это на ближайший год (например, мечтающих работать, лечиться или учиться вдали от дома), а также для тех Раков, которые инстинктивно побаиваются рецидива недавних острых ситуаций. Лев Сегодня Львам придется поставить на первое место рутину, долг и повседневные обязанности, службу, быт, черновые работы или поддержку здоровья. Львы, ощущающие в себе новые силы творить и стремиться вперед, будут огорчены, но им лучше сразу принять такие знаки судьбы во внимание: они ясно намекают, что желаемый старт придется отложить, и, возможно, не на день или неделю, а на долгие месяцы. Дева Сегодня Девам не стоит сетовать на то, что день возвращает их к реальности. Возможно, им придется отвлечься от приятных романтических эмоций, уйти из дома или прервать отдых – зато к ним вернется врожденное здравомыслие, профессиональный и житейский опыт, комплекс природных талантов и надежных системных навыков. Это даст им опору в любой сфере, от быта, работы или отношений до воспитания детей. Весы Сегодня Весам звезды советуют заняться базовыми фундаментальными вопросами своего бытия (жильем, недвижимостью, унаследованными или арендованными владениями). Если уязвимостей в этих сферах нет, не помешает заняться их системной профилактикой, например, уборкой дома, наведением порядка в офисе, инспекцией территории и ресурсов, правилами контроля и хранения, разбором и утилизацией старых вещей. Скорпион Сегодня Скорпионам день напоминает об их прежних ценностях, планах или системных привычках, которые удерживают их от чрезмерного авантюризма, побуждают оставаться реалистами и прагматиками, помогают им оценивать события через призму проверенной системы координат. Для многих Скорпионов такой опорой станет профессиональный опыт, наработанный ранее свод творческих, любовных или родительских принципов. Стрелец Сегодня Стрельцам пора обратить внимание на материальную сторону событий, привести в порядок свои вещи, питание, ресурсы и финансы. Это особенно актуально для Стрельцов, подверженных расточительности с той или иной приятной целью, например, склонных потакать своим прихотям или делать красивые широкие жесты «на публику». Возможно, стоит стать скромнее и экономнее, воздержаться от покупок или подарков. Козерог Сегодня у Козерогов на первом плане их личные планы, привычки и нужды. Звезды считают этот вектор естественным и советуют в любой ситуации дня исходить из собственных предпочтений. В зависимости от момента, это могут быть нюансы самочувствия, выстраданные профессиональные или житейские принципы. Многие Козероги выберут своей визитной карточкой скромность, сдержанность, скепсис или скрытность. Водолей Сегодня Водолеям лучше не планировать повышенную внешнюю активность и новые старты. Обстановка этих суток подходит для уединения, аскезы, работы в тиши личного кабинета, визита в закрытое заведение. Находясь в гуще людей и событий, придется контролировать эмоции, держать в уме какие-то планы, быть настороже или что-то скрывать. Может требоваться экономия средств или контроль самочувствия. Рыбы Сегодня Рыбам день помогает вернуться в реальность, стать более прагматичными и дальновидными. Многие Рыбы смогут опереться на помощь старого друга или бывшего коллеги, а также на свой собственный профессиональный опыт и профильное образование. Это подходящий момент для того, чтобы свериться со своими долгосрочными планами и сделать шаг к избавлению от лишних заблуждений, пусть даже очень приятных.