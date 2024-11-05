Появятся преграды, которые только раздразнят – любовный гороскоп на 6 ноября

Наш гороскоп обещает интересные события и новые возможности, но и предупреждает о возможных испытаниях
Овен
Сегодня у Овнов события дня могут пойти вразрез с любовными планами и их романтичным настроем. Многим Овнам придется взять паузу в свиданиях или на время прервать увлекательную переписку. Овны, влюбленные в коллегу или человека из делового окружения, будут вынуждены общаться с ним более сухо или уклончиво.
Телец
Сегодня Тельцов события дня не лишат эмоций влюбленности, но помогут им увидеть ситуацию трезво. Именно таким образом судьба бросит спасательный круг Тельцам, оказавшимся на грани сомнительных, авантюрных и потенциально проблемных любовных приключений, особенно за рубежом, в гостях и вдали от дома.
Близнецы
Сегодня Близнецов обстоятельства вынудят отвлечься от приятных романтических переживаний, а если личная жизнь останется в фокусе внимания, то на первый план в ней могут выйти не самые гармоничные грани. Позитивные эмоции могут временно смениться всплесками холода, грусти, недоверия или скепсиса.
Рак
Сегодня Раки окажутся в обстановке, не располагающей к непринужденному проявлению симпатий и развитию романтических отношений. Не исключено, что таким ограничителем станет профессиональная или иная суровая среда, заранее исключающая любое веселье, открытость, легкомыслие и фривольность.
Лев
Сегодня Львам вряд ли удастся проявить в своей личной жизни инициативу, но скорее по воле обстоятельств, чем из-за собственных ошибок или недостатков. Возможно, появятся заботы или подведет самочувствие. Львы, мечтавшие о приятном продолжении недавних событий, будут огорчены или заинтригованы.
Дева
Сегодня Дев день разочарует, если они поддались лишним любовным грезам, но отказ от иллюзий в итоге станет благотворным, помогая им избежать приятного самообмана. Девам, настроенным на романтику и легкость, сегодня придется стать сдержаннее и отказаться от части планов из соображений здравого смысла.
Весы
Сегодня у Весов романтичный и общительный настрой может прийти в противоречие с требованиями обстановки, например, семейной ситуацией или профессиональным графиком. Некоторые Весы столкнутся с ухудшением самочувствия или бытовыми неурядицами. Назначать на этот день свидание нежелательно.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов в схватке романтических эмоций и здравого смысла побеждает здравый смысл. В зависимости от нюансов ситуации, он может принять форму скепсиса, осторожности или сдержанности, побудить их к экономии средств или энергии. Они подумают дважды прежде, чем сделать свой ход в игре.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут обнаружить, что состояние их кошелька не соответствует их романтическим планам, например, не хватает средств на свидание в нужном им стиле. Некоторые Стрельцы столкнутся в этот день с первыми признаками дефицита душевной энергии, истощения и охлаждения чувств.
Козерог
Сегодня Козероги тяготеют к внешней сдержанности и снова надевают на себя привычную психологическую броню, за которой не распознать их истинные чувства (это под силу лишь очень близкому человеку). Даже если недавно они позволяли себе раскрыться, сегодня процесс может пойти в обратную сторону.
Водолей
Сегодня у Водолеев обстановка может препятствовать свободному полету чувств и их открытому общению с объектом симпатий. Возможно, у одного или обоих партнеров не будет времени или настроения для встречи. Могут сыграть роль тайны прошлого. Если требуется пауза в общении, настал подходящий момент.
Рыбы
Сегодня для Рыб события дня могут оказаться подобны холодному душу, под которым им будет весьма неуютно после фазы приятных мечтаний. Но звезды считают, что и в близкой, и в далекой перспективе возвращение к действительности в их интересах (а в глубине души Рыбы отлично знают это и сами).