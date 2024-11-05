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Что ждет Овна в любви и финансах в 2025 году

5 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

Каким будет 2025 год для мужчин-Овнов и женщин-Овнов?

Что ждет Овна в любви и финансах в 2025 году
Фото: Image by lookstudio on Freepik
Овны, в первой половине года у вас во многом продолжатся тенденции 2024, так как цикл затмений в знаке Овна еще не завершен. Вы будете наносить финальные штрихи на ту картину, которой занимались последний год-полтора. Будь это карьера, личная жизнь или вопросы здоровья — все точки над и будут расставлены самое позднее к маю. Главное — не сворачивайте назад и не отступайтесь от своего намерения, вы уже близки к завершению персонального шедевра!

А начиная с июня есть риск оказаться в сюжете басни «Лебедь, рак и щука», где две планеты будут пытаться перетянуть одеяло — каждая на свою сторону. Дело в том, что в июне 2025 в знак Овна войдут Сатурн с Нептуном, и каждая из планет постарается завладеть влиянием на вашу жизнь.

Сатурн потребует от вас взрослости и умения опираться на себя, здоровой дисциплины и терпения. И вот с терпением могут возникнуть самые большие проблемы — это качество точно не про вашу «горячую голову». Тем не менее звезды советуют с терпением подружиться — такой друг очень пригодится в ближайшие три года. Именно столько Сатурн пробудет в вашем знаке, устраивая различные проверки на прочность.

А вот Нептун развернет ваше внимание в другом направлении — вглубь себя, к своему внутреннему миру, чувствам и состояниям. Могут рождаться духовные и философские вопросы: «Кто я?», «В чем мое предназначение?», «Каковы мои смыслы?», «Во что я верю?». И жизнь будет подбрасывать соответствующие ситуации, заставляющие об этом задуматься. Это период, чтобы найти для себя опору в чем-то нематериальном и возвышенном. Но в то же время существует риск столкнуться с эффектом тумана и хаоса в своей жизни. Когда все вокруг как-то неопределенно, странно и неясно, когда сложно отделить белое от черного, добро от зла. Можно увязнуть в собственных иллюзиях, стать жертвой обмана и самообмана. «Навести резкость» поможет как раз поможет Сатурн – проявляйте ко всему (и к себе в том числе) здоровую критичность и скептицизм, ищите доказательства той или иной новости, событию, процессу.

Тогда к осени-зиме вы станете на голову выше своей предыдущей версии, исчезнут многие страхи и заторы в движении к своим мечтам. С сентября по декабрь — «золотое время», когда вы сможете снять с себя груз обязательств и насладиться плодами вложенных усилий.

Ваша мантра года: ступать на мягких лапках, но иметь твердый позвоночник.

Лучшие месяцы года: май, июль, сентябрь.

Напряженные месяцы: январь, февраль, март.

Гороскоп для женщин-Овнов на 2025 год

Женщины-Овны, весь год можно ожидать нешуточных страстей вокруг вашей персоны. Полыхать будет по всем фронтам — и в личной жизни, и в деньгах, и в душе. Внезапные возвраты бывших, необходимость срочно раздобыть где-то кучу денег, душевные метания и сомнения в своих решениях — вот далеко не полный список возможных происшествий. Звезды обещают, что скоро все выровняется само собой, а сейчас нужно только одно — не прятаться от происходящего и проявить терпение.

Гороскоп для мужчин-Овнов на 2025 год

Мужчины-Овны, в этом году вы осознаете, что пришла пора окончательно попрощаться с юношескими фантазиями и грезами, с иллюзиями о себе и о мире. Обстоятельства потребуют от вас внутренней зрелости и разумности, организаторских качеств и ответственности не только за себя. но и за тех, кто рядом. Эти новые роли и вызовы вас сначала слегка напугают, но к середине года вы войдете во вкус и даже кайфанете от собственной «взрослости». Рост авторитета и новые финансовые перспективы станут наградой за решимость и готовность развиваться.

Любовный гороскоп для Овнов на 2025 год

Овны, пик романтической активности в вашей жизни придется на весну. И в первой ее половине эта активность будет выглядеть скорее как битва — приготовьтесь сражаться с обстоятельствами за тех, кто вам дорог. Начиная с мая, картина личной жизни прояснится: кто-то разорвет тяготящую связь, а кто-то — проживет яркий эпизод влюбленности и гармонии. Если вы собираетесь вступить в брак в новом году, то выбирайте июнь, первую половину июля или октябрь — чтобы звезда вашей любви с каждым годом сияла все ярче.

Финансовый гороскоп для Овнов на 2025 год

Овны, первое полугодие будет успешным для вас — получится завершить крупные проекты, сделки, заказы с большой прибылью для себя. А вот начиная с июля, есть риск пострадать от собственных завышенных ожиданий — успех последних месяцев вскружит голову, и вы можете потерять адекватность восприятия собственной персоны. Совет: в ситуациях, где хочется хлопнуть дверью и сказать: «Это не мой уровень, я достоин большего»,прислушайтесь к мнениям окружения — сейчас они видят картину яснее вас самих.

Гороскоп здоровья для Овнов на 2025 год

Овны, в новом году ваш подход к своему здоровью должен быть системным и дисциплинированным. Обратите внимание на свои ежедневные бытовые привычки: сколько вы спите, что и когда едите, достаточно ли в вашем дне физической активности. Избавьтесь от опасных привычек и внедрите полезные — тогда ваши силы не будут растрачиваться впустую. В январе, марте и сентябре будьте особенно чуткими к самочувствию — не игнорируйте любые симптомы и своевременно обращайтесь за консультацией к врачу.

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