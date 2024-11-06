Роман начнет навевать скуку – любовный гороскоп на 7 ноября

Наш гороскоп поможет сориентироваться и настроиться на нужную волну.
Овен
Сегодня Овнам стоит учитывать, что для них велика вероятность оказаться в плохом настроении или неудачных обстоятельствах. Эмоциональный фон этих суток мешает открытости, веселью и доверию, может действовать подавляюще. Выбирать этот день для романтического свидания не рекомендуется.
Телец
Сегодня у Тельцов романтический пыл охлаждается здравым смыслом, их чувства надежно контролируются разумом, природным прагматизмом или инстинктом самосохранения. Если внутренних сдерживающих факторов мало, любовным авантюрам может воспрепятствовать стечение внешних обстоятельств.
Близнецы
Сегодня у Близнецов желания не встречают у Вселенной должного отклика. Многие Близнецы будут лишены самого главного для себя – контакта с любимым человеком. Если встреча или беседа состоится, она может разочаровать. Возможно, подведет обстановка, самочувствие или неудачное настроение.
Рак
Сегодня Раки столкнутся с неподходящей обстановкой, мешающей гармоничному эмоциональному обмену, или психологическими факторами, усложняющими общение с объектом симпатий. Возможно, тот окажется не в настроении, будет молчалив и загадочен, проявит долю злопамятности или упрямства.
Лев
Сегодня для Львов события развиваются не очень удачно. Их энергия и азарт могут пропасть напрасно, надежды могут быть обмануты, а планы отложены. Заставить их отменить или перенести романтическое свидание может работа, бытовой нюанс, неприятное обстоятельство или неважное самочувствие.
Дева
Сегодня у Дев личная жизнь может вызывать не самые приятные и жизнеутверждающие эмоции, особенно, при взгляде назад (прежние любовные разочарования и потери могут все еще напоминать о себе). Если зарождаются новые чувства, звезды советуют беречь их от негативного влияния уходящего прошлого.
Весы
Сегодня для Весов романтическое общение затруднено, и помешать ему могут не только неудачные внешние обстоятельства: многие Весы сами будут не в лучшей форме. В паре с длинной историей могут ожить негативные тени прошлого, возрастет вероятность столкнуться с плохим настроением близкого человека.
Скорпион
Сегодня Скорпионам выгоднее выжидать, не проявляя в любви явную инициативу. Многие представители знака так и поступят, намеренно создав интригу или инстинктивно выдержав эффектную паузу. Скорпионам, не готовым включиться в энергозатратную для себя любовную игру, еще не поздно от нее отказаться.
Стрелец
Сегодня Стрельцам обстоятельства мешают свободно выражать свои чувства, в том числе в форме подарков и материальных жестов. Возможны психологические препятствия в виде холодности, недоверия или разочарования. Звезды подтверждают, что день неудачный, и советуют повременить до завтра.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют пожертвовать радостями личной жизни ради внимания к себе и своему внутреннему равновесию: если оно отсутствует или находится под угрозой, любовь может обернуться страданием. Стоит проверить, на заводит ли ситуация на второй круг знакомых проблем и ошибок.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше отложить общение с любимым человеком и разобраться в себе. Не тот момент, когда требуется демонстративное поведение. Чем сильнее чувства, тем больше оснований не обнаруживать их сегодня. Не стоит поддаваться порыву, спешить отвечать на чужие действия или делать свой ход.
Рыбы
Сегодня Рыбам будущее может рисоваться в мрачных красках или в знакомом скучном русле, которое не вызывает у них особого энтузиазма. Звезды советуют довериться судьбе и подчиниться ходу событий, именно пассивность в данный момент является действенной формой влияния на отношения.