Следим за знаками – гороскоп на 7 ноября

6 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

6-7 лунные сутки. Сегодня положение Луны в Козероге «без курса» подчеркнет переходный характер момента, не исключены мистические знаки судьбы на эту тему.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что вероятны ноты неуверенности, уныния и страха перед будущим – особенно, если захлопнулись двери в прошлое, произошло увольнение с работы, закрытие проекта или разочарование в старых идеалах. В такой ситуации поможет наличие друзей и профессиональной квалификации, а также опыт пробных обновлений, добавляющий уверенности в завтрашнем дне. В этот день лучше воздержаться от новых стартов и поработать с оставшимися критичными деталями, тормозящими прогресс. Овен Сегодня Овнам звезды советуют отложить все новые начинания и активные шаги в направлении будущего. Этот день не внушает оптимизма, может спровоцировать ложное ощущение упадка, бессилия, тупика и отсутствия прогресса. Возрастает риск столкнуться с плохим настроением начальства, коллег и старших, а также со своими собственными негативными эмоциями (особенно для Овнов, рожденных в середине апреля). Телец Сегодня Тельцам может казаться, что судьба лишает их чего-то желанного и нужного (например, вдохновения, свободы, романтики или удовольствий). Но на деле они лишены лишь преходящих иллюзий и защищены от настоящих невзгод. Природный реализм, профессиональное образование или прежняя система ценностей вплоть до ночи помогает им не спешить, не принимать сгоряча опрометчивых и рискованных решений. Близнецы Сегодня Близнецы могут столкнуться с остаточными следами прошлого в своих текущих делах или в настроении. Обстановка этих суток может мешать приятному легкому общению, удерживать в рамках старых правил, склонять к скепсису и унынию, подчеркивать неприятные финансовые и профессиональные нюансы. Нежелательно планировать на этот день важные начинания, поездки, новые переговоры и личные встречи. Рак Сегодня Ракам может не раз пригодиться их природная чувствительность. Именно она подскажет им правильную линию поведения, если обстановка негармонична или нужные люди пребывают в дурном расположении духа. Одной из сложностей этого дня может стать наличие тех или иных негативных предубеждений, продиктованных опытом прошлого. Не стоит планировать на сегодня важные встречи и начало переговоров. Лев Сегодня Львам не стоит возлагать больших надежд, если они мечтают о динамичном развитии событий. Обстоятельства вплоть до ночи могут блокировать творческую энергию. Не исключено, что придется выжидать, с чем-то смиряться, выполнять неприятные обязанности у себя дома или на работе. Могут потребовать внимания остаточные критичные детали прошлого. Также в этот день может подвести здоровье. Дева Сегодня Девы могут рассчитывать на ровный ход событий и на предсказуемый результат, если заняты давно знакомым делом. Наиболее проблематичны в эти сутки новые начинания, лучше их избегать. Еще одной проблемой дня может оказаться негативное настроение: оно может посетить самих Дев, их коллег или близких. На его фоне может пропасть чувство юмора, снизиться способность работать, творить или любить. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что день чреват для них теми или иными минутами негатива. Есть риск столкнуться с прошлым, вновь испытать бытовой или эмоциональный дискомфорт. Могут напомнить о себе пережитые неприятности с жильем или работой, остатки былой неприязни в семейной или профессиональной среде. Возможно уныние или недомогание. Лучше сократить число контактов и отложить любые начинания. Скорпион Сегодня у Скорпионов сильной стороной является тонкое чутье: житейское, профессиональное или творческое. Но проницательность помогает им лишь в ограниченном круге вопросов, связанных с их настоящим или прошлым. Глядя в будущее, им стоит иметь в виду вероятность непредвиденных факторов, вызванных фундаментальными переменами в жизни. Лучше воздержаться в этот день от активного включения в новые дела. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды намекают, что это не лучший день для шопинга и финансовых операций. Материальные дела требуют внимания, но в определенном ключе, подразумевающем не столько приумножение ресурсов, сколько разумное управление ими. Полезно сфокусироваться на следах прошлого, например, реструктуризации или закрытии долга, сбросе явного балласта, распоряжении наследством или старыми активами. Козерог Сегодня Козерогов ждет тест на эмоциональную стабильность, к результатам которого им стоит подойти серьезнее. Ровные настроение и самочувствие будут добрым знаком, а вот выраженные недомогания и всплески уныния должны насторожить: скорее всего, остаются нежелательные связи с прошлым и вызванные ими внутренние уязвимости, которые пора закрыть. Нежелательны начинания и лишние нагрузки любого рода. Водолей Сегодня Водолеям звезды настоятельно рекомендуют повременить и с собственной инициативой, и с активными ответами на вызовы извне, будь то приглашения к сотрудничеству или провокации. Также не стоит выдавать свои чувства, какими бы они ни были. Этот день может склонять к тайным страхам, неуверенности в себе, недоверчивости, подозрительности. Желательно отделить напрасные опасения от обоснованных. Рыбы Сегодня Рыбам звезды не советуют радикально менять что-либо в своих планах: они остаются в силе, а если требуются изменения, вскоре их подскажет сама обстановка. Но не лишне обратить внимание на ситуацию в целом (например, на атмосферу в своей профессиональной среде или в группе друзей): некие тенденции прошлого уходят безвозвратно, и лучше учитывать этот факт, планируя свои дальнейшие действия.