Откроется миллион возможностей – финансовый гороскоп на 9 ноября

Сегодня мы можем заметно продвинуться по карьерной лестнице.

Наш гороскоп расскажет, какие энергии будут преобладать и как лучше адаптироваться к ним, чтобы провести день гармонично и успешно.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться удачное время для урегулирования любых деликатных вопросов методами тайной дипломатии. Представители налоговых служб могут пойти вам навстречу при погашении задолженности. Используйте свободные финансовые ресурсы для досрочного погашения кредитов. Это хороший день для получения дополнительных финансов за счет выполнения частных заказов.

Телец

Сегодня у Тельцов благоприятное время для укрепления делового партнерства. Если вы организуете встречу с основным партнером для обсуждения насущных вопросов в неформальной обстановке, то это сделает ваше сотрудничество более прочным. Можно вести переговоры и успешно их завершить подписанием договора. Немаловажную роль в принятии такого решения могут сыграть ваши друзья и единомышленники.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может сложиться благоприятный день для наведения порядка в повседневных делах на работе. Могут сложиться конструктивные отношения с коллегами и взаимопонимание с начальством. Благодаря добросовестному отношению к работе и трудолюбию, ваш авторитет заметно вырастет. Начальство может поручить вам более ответственное задание, с которым Вы сумеете успешно справиться.

Рак

Сегодня у Раков , имеющих свой бизнес, день может сложиться благоприятно для экономической экспансии. Успешно проходят поездки с целью отработки более эффективных логистических маршрутов доставки товара. Вы можете многое прояснить для себя в деле расширения географии бизнеса, а также для расширения предлагаемых товаров и услуг. Этот день подходит для укрепления деловой репутации.

Лев

Сегодня Львам , имеющим собственный бизнес, звезды советуют уделить повышенное внимание вопросам безопасности и сохранности имущества фирмы. Если что-то из имущества вы не успели застраховать, то подумайте над усилением мер по охране. Хорошее время для инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Также рекомендуется уделить внимание улучшению условий труда на рабочем месте.

Дева

Сегодня у Дев , занятых торгово-закупочной деятельностью, это один из лучших дней. Вы можете совершать множество деловых поездок, вступать в полезные контакты, участвовать во встречах, собраниях, консультациях – все эти дела у вас пойдут легко и быстро. Люди и информация сами идут вам навстречу и помогают проложить путь к успеху. Хорошее время для оформления документов и учебы.

Весы

Сегодня для Весов , сфера ответственности которых не выходит за рамки личного труда, день может сложиться успешно. В этом смысле могут хорошо проявить себя индивидуальные предприниматели и рядовые сотрудники. Вы можете быть обеспечены выгодной работой, если ваш труд связан с транспортом, торговлей и обменом информацией. Успешно проходят деловые поездки и новые знакомства.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут почувствовать энергетический подъем и оптимизм. Это прекрасный день для коррекции имиджа. Также успешно проявят себя те, чья работа имеет отношение к творчеству, моде, отдыху и развлечениям. Можно давать старт новым проектам, инициаторами которых выступаете Вы сами. Успешно поработают те, у кого свободный график и кто сам решает, когда и что ему следует делать.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют проявлять инициативу в делах. Начинания, которые могут быть предприняты по вашей инициативе, могут привести к неудаче. Особенно это касается работников строительной индустрии, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, надомного и семейного бизнеса. Наиболее успешная тактика поведения на сегодня – работать тихо и незаметно, честно выполняя свои обязанности.

Козерог

Сегодня Козерогам в работе звезды советуют искать опору в друзьях и единомышленниках. Именно они сумеют дать вам верный совет и оказать своевременную помощь в любой затруднительной ситуации. Возросшая коммуникабельность способствует обзаведению полезными деловыми связями и успешной работе в группе. Ваш бизнес во многом будет прирастать за счет включения новых людей в сферу ваших интересов.

Водолей

Сегодня у Водолеев может сложиться достаточно напряженный день в сфере финансов и движимого имущества. Вы можете быть готовы прилагать много усилий для того, чтобы заработать больше денег. Однако не всегда ваши усилия будут успешными, и не всегда оценка Вашего труда может быть адекватной трудозатратам. Рядовым сотрудникам рекомендуется ориентироваться на сотрудничество с начальством.

Рыбы