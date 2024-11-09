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Подмешиваем в дела фантазию – финансовый гороскоп на 10 ноября

9 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам можно бесстыдно креативить на работе.

Подмешиваем в дела фантазию – финансовый гороскоп на 10 ноября
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп поможет настроиться на предстоящие события, избегать потенциальных трудностей и находить баланс в повседневных делах.

Овен

Сегодня Овнам может быть выгодно вступать в сотрудничество с крупными коммерческими фирмами и государственными структурами. Уровень доходов в бизнесе может вырасти. Особенно это заметят те, кто связан с производством и финансово-кредитным сектором экономики. Успешно решаются вопросы страхования и кредитования бизнеса. Не забывайте о своевременной оплате счетов по кредитам.

Телец

Сегодня Тельцы могут проявить себя, как прекрасные переговорщики и миротворцы, способные находить компромиссы. Можно вести переговоры с деловыми партнерами и подписывать соответствующие договора. Рекомендуется заниматься публичной деятельностью, сдавать экзамены по переаттестации. Бизнесмены получат импульс к развитию, если посетят международные научно-технические выставки.

Близнецы

Сегодня Близнецам, возможно, предстоит большая и весьма конструктивная работа. Это исключительно удачный день для тех, кто работает в реальном секторе экономики, в промышленном производстве, в ремонтных мастерских. Тем, кто вынужден решать технические задачи, многое удастся реализовать. Хорошо идет работа по ремонту и отладке станков и оборудования, конвейерного производства.

Рак

Сегодня у Раков день может сложиться в целом успешно для деловой активности. Хороших результатов добьются работники туристических агентств, рекламных и дизайнерских вэб-студий, издательств. Представители творческих профессий смогут удачно продемонстрировать свои таланты и достижения на публике: это касается как выставок-продаж художников, так и сценических выступлений артистов, музыкантов.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют заниматься благоустройством своего рабочего места. Это особенно относится к офисным служащим. Возможно, работодатель приобретет для Вашего удобства офисную мебель и технику. День благоприятен для капиталовложений в недвижимость, в том числе за счет ипотечного кредитования. Успешно может пойти работа по подготовке бухгалтерских и статистических отчетов.

Дева

Сегодня Девы смогут максимально реализовать свой потенциал в деловых контактах. Благодаря возросшей внимательности и деликатности, вы сможете значительно повысить свою популярность. Звезды советуют вам инициировать себя на новые знакомства, договоренности, контакты и поездки. Успех ожидает работников торговли, транспорта, а также тех, кто по роду часто контактирует с людьми.

Весы

Сегодня Весы смогут прекрасно поработать в сфере недвижимости. Прежде всего, речь идет о вашем рабочем месте – чем более удобным и функциональным оно будет, тем больших результатов вы сможете добиться в работе. При необходимости, вам удастся найти наиболее выгодный вариант для подписания договора аренды. Удачнее всего этот день пройдет для строителей, а также для коммунальных и ремонтных служб.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут почувствовать в себе прилив оптимизма и творческой активности. Успех этого дня целиком и полностью зависит от вашей личной инициативы. Наступило время успешных деловых встреч, расширения связей, появления новых деловых контактов. Информационные вопросы решаются легко и естественно. Нужные сведения сами идут вам в руки. Хорошо проявят себя консультанты сетевого маркетинга.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут рассчитывать не удачные сделки и получение высоких доходов. Возможно, дополнительные деньги придут к вам в результате выполнения частных заказов. Отдавайте предпочтение той работе, которая предполагает уединенный труд в спокойных комфортных условиях. Например, рекомендован индивидуальный творческий труд на фрилансе или исследовательская работа.

Козерог

Сегодня у Козерогов, имеющими свой бизнес, могут открыться новые перспективные направления. Вы почувствуете в себе желание и способности к поиску новых деловых знакомств. Проявляя особую чуткость и доброжелательность в общении с людьми, вы значительно повысите свою популярность. Возможны финансовая помощь, спонсорская поддержка, доходы от акционерных обществ.

Водолей

Сегодня у Водолеев может сложиться удачный день для деловой активности и карьерного роста. Вы можете иметь неплохие шансы заслужить особое расположение у вышестоящего начальства, которое может доверить вам некоторые ответственные задания. Многих из вас ждет не только увеличение доходов на основной работе, но и получение дополнительной прибыли за счет приработка на полставки или совмещении.

Рыбы

Сегодня у Рыб могут проявиться творческие способности и умение видеть перспективные направления развития бизнеса. Прекрасное время для расширения вашего личного авторитета и влияния. Это один из немногих дней, когда Вы самостоятельно сможете формировать события и вести за собой других людей. Звезды рекомендуют в делах полагаться на собственные силы. Вместе с тем советы друзей будут вас полезны.
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