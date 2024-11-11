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Добавляем своей истории огонька – любовный гороскоп на 12 ноября

11 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит больше безумствовать в любви.

Добавляем своей истории огонька – любовный гороскоп на 12 ноября
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп даст рекомендации, которые помогут вам справиться с текущими вызовами, поддержать баланс и обратить внимание на важные аспекты в личной.

Овен

Сегодня Овнам день подарит чуть больше определенности в личных отношениях, но не всем Овнам она понравится. Не исключено, что прояснятся лишь варианты выбора. Сами Овны чаще будут склонны к свободной и увлекательной любовной игре, тогда как настроение партнера может стать более серьезным и практичным.

Телец

Сегодня Тельцы могут оказаться на развилке путей и пережить миг колебаний. Природный прагматизм будет спорить в их душе с потребностью в продолжении приключений или раскачивании на качелях романтических эмоций. Многих Тельцов будут провоцировать на такой стиль поведения их партнеры.

Близнецы

Сегодня для Близнецов день может начаться с сомнений или заблуждений, но по мере развития событий они сориентируются в ситуации, и ловко предпримут какие-то меры, чтобы в нее вписаться или начать ею управлять. Романтические мероприятия звезды советуют перенести на вторую половину суток.

Рак

Сегодня Раков события дня вынуждают покинуть уютный структурированный мир своих любовных фантазий и начать реагировать на реальные ситуации личных отношений, где не всегда уместны и применимы надуманные шаблоны. Возможно, придется сделать выбор или удержать равновесие между противоречивыми желаниями.

Лев

Сегодня Львы могут проснуться не в лучшем настроении, но в течение дня от недавней хандры не останется и следа. Любое событие они будут воспринимать как повод проявить в личной жизни быструю инициативу. Их вряд ли остановит наличие сдерживающих мелочей, голос осторожности и благоразумия.

Дева

Сегодня Дев события избавят от полной неизвестности и явных заблуждений, но могут задать им другую задачу – найти подходящую точку равновесия в сложившейся ситуации. Многие Девы окажутся в ней не впервые. Чтобы в ней сориентироваться, им будет достаточно припомнить ее аналог в прошлом.

Весы

Сегодня Весы могут рассчитывать на инициативу партнера или его бодрую ответную реакцию. Живое остроумное взаимодействие может иногда вести к двойственности, как забавной, так и потенциально опасной для равновесия в отношениях. Не стоит включаться в такую игру, если вы к ней не готовы.

Скорпион

Сегодня Скорпионы поневоле станут энергичнее, и если они влюблены, то значительная часть их сил будет направлена на личную жизнь, например, на попытки привлечь к себе внимание, развлечь объект своих романтических симпатий, как можно быстрее услужить ему или с блеском выполнить его поручение.

Стрелец

Сегодня Стрельцов день сделает более активными, живыми и предприимчивыми, заставит их вспомнить о своей «огненной» натуре и повести себя в соответствии с ней. Они смогут принять новые нюансы в своих романтических отношениях либо найдут подходящий компромисс, который временно их устроит.

Козерог

Сегодня Козероги могут оказаться перед дилеммой и начать испытывать приятные, но несколько противоречивые эмоции. Звезды считают, что в подобный момент лучше не принимать долгосрочных решений: для начала, необходимо и достаточно подыскать для себя подходящую психологическую точку опоры.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют осторожнее реагировать на приглашения к бурной активности в личной жизни, исходящие от любимого человека или от самой обстановки. Некий фактор может помешать им быть раскованными, игривыми и отзывчивыми (например, незавершенные отношения или чувства из прошлого).

Рыбы

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на некое подобие контроля в своей личной жизни, если сами приложат к этому силы и посодействуют идущим переменам (каким образом, подскажет ситуация). Звезды оставляют за ними право выбора: добавлять истории «огонька» или мудро предоставить ей идти своим чередом.
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