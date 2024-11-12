Креативничаем в отношениях – любовный гороскоп на 13 ноября

Наш гороскоп расскажет, какие события и настроения могут сопровождать день, а также какие аспекты жизни требуют особого внимания.
Овен
Сегодня Овнам энергия, общительность, ловкость и находчивость помогут преуспевать в делах сердечных, но некоторые пути для них все же могут оказаться закрыты или затруднены. Многие представители знака рискуют потерпеть фиаско, пытаясь привлечь к себе внимание симпатичного коллеги или начальника.
Телец
Сегодня Тельцам предстоит либо ловко и весело маневрировать в предложенных обстоятельствах, либо смириться со своим статусом невидимок в делах сердечных. Тельцам, которым выпал второй вариант, важно не падать духом: завтра чаши небесных весов качнутся в более выгодную для них сторону.
Близнецы
Сегодня Близнецы достаточно ловки и сообразительны, чтобы найти подходящий способ связи или нужный образ действий в любой момент. Однако в личной жизни некоторые пути могут быть для них закрыты – не из-за совершаемых ими ошибок, а из-за рокового (к счастью, лишь временного) стечения обстоятельств.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют действовать в личной жизни аккуратнее, заботясь, в первую очередь, о балансе ходов и отсутствии выраженных перекосов. Не стоит тешить себя иллюзией поступательного развития отношений: еще в силе прежние сценарии, в которых может «прилететь бумеранг» за любой перегиб.
Лев
Сегодня Львы – натуры увлекающиеся и страстные. Их может мотивировать не только сильное чувство, но и сам процесс любовной игры или преодоления барьера. Настроенные таким образом, они способны включить все резервы своего темперамента. Их слабой стороной может оказаться нетерпение.
Дева
Сегодня Девам, когда они имеют дело с личными чувствами, удача может изменить. Порядок вещей, который типичным Девам кажется естественным, в данные сутки может быть нарушен, и им придется действовать по ситуации, а не по желанию. В выигрыше окажутся Девы, имевшие опыт подобных моментов ранее.
Весы
Сегодня у Весов главной проблемой может стать несовпадение внешних обстоятельств с настроением и возможностями. Удачное развитие событий и азарт партнера – лишь одна сторона медали под названием «любовная гармония». Вторая сторона – эмоциональный градус и житейская ситуация самих Весов.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов любовный успех подразумевает подстройку к обстоятельствам, даже если формально они лидеры и вправе диктовать свои условия игры. В качестве доказательства их чувств, возможностей и намерений ситуация может потребовать от них ловкости, изворотливости и оперативности.
Стрелец
Сегодня Стрельцам обстоятельства позволяют вести себя в личных отношениях более свободно и раскованно. Можно снизить градус серьезности, позволить себе долю авантюризма, игры или соревновательного духа, ноту двойственности или непредсказуемости. Чем больше общих дел и увлечений, тем лучше.
Козерог
Сегодня у Козерогов определенность – последнее, на что они могут рассчитывать. Либо их будут преследовать противоречивые чувства и желания, либо сама ситуация будет двойственной. Нехватка ясности может нервировать, но также и добавлять азарта, интриговать. Не время строить серьезные планы.
Водолей
Сегодня Водолеям обстоятельства дают массу инструментов и возможностей для поддержки линий связи с любимым человеком. Чем больше позиций из этой массы будет задействовано, тем больше надежд на легкое развитие романа в близком будущем. Однако напрямую о своих чувствах сейчас лучше не говорить.
Рыбы
Сегодня Рыбам обстоятельства мешают сосредоточиться на том, что кажется им в личных отношениях важным. Стремясь удержать контроль или прояснить виды на будущее, они мало чего добьются. Успеху куда больше помогут легкость на подъем, креативное мышление, позитивный настрой и широта взглядов.