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Потеряем душевный комфорт – любовный гороскоп на 14 ноября

13 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня наши отношения могут нас серьезно разочаровать.

Потеряем душевный комфорт – любовный гороскоп на 14 ноября
Фото:  Image by Drazen Zigic on Freepik

Наш гороскоп поможет заглянуть в особенности текущего дня, узнать, где стоит проявить активность, а где лучше сохранять осторожность.

Овен

Сегодня от Овнов личная жизнь может требовать не только эмоциональных и энергетических, но и материальных вложений. На свидании возможны непредвиденные расходы. Выбирая подарок или меню для романтической встречи, стоит прислушаться не только к голосу своего азарта, но и к здравому смыслу.

Телец

Сегодня Тельцы запомнят день надолго благодаря широкой амплитуде переживаний и эмоциональным контрастам. Нередко они сами будут намеренными или невольными провокаторами активных игр и романтических приключений. Важно, чтобы позитивные эмоции и результаты в итоге перевесили негативные.

Близнецы

Сегодня для Близнецов окажется подчеркнута чувственная «земная» сторона любви со всеми ее естественными радостями и проблемами. Принесут ли им события эти суток преимущественно приятные эмоции или заставят понервничать, во многом будет зависеть от их взгляда на этот аспект романтических отношений.

Рак

Сегодня Раки будут счастливы в личных отношениях, если их связывает с партнером чувственная привязанность, дружба, привычка и, как опция, профессиональное мировоззрение. Если подобный сценарий кажется пресноватым, можно добавить в него «перчинку» в виде яркого, неожиданного и эффектного элемента.

Лев

Сегодня Львы способны проявить как недюжинную смелость, активность и настойчивость, так и раздражительность, агрессивность, конфликтность, склонность к ревности, грубость в соперничестве. Если их поведение будет чересчур вызывающим, оно создаст почву для проблем в отношениях.

Дева

Сегодня Девам события подсказывают естественный и комфортный для них формат отношений, гармоничный и предсказуемый. Вопрос лишь в том, насколько они готовы ему следовать. Вместо ромашкового коктейля ровных отношений они могут жаждать игристого шампанского – драм, игр, приключений, яркой ауры.

Весы

Сегодня у Весов день может поднять в личной жизни эмоциональную бурю в виде порывов ревности, навязчивых желаний, авантюр, опасных игр, любовных сцен и драм. Путь гармонии тоже есть – это путь здравого смысла, спокойной привязанности и контролируемой чувственности, но идти по нему будет еще сложнее.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит помнить, что с ними может сыграть плохую шутку азарт игры, огонь ревности или напряженность соперничества. Возможно, сейчас это лишь подогреет страсти и станет отличным топливом для развития романтической истории, но в будущем вполне может обернуться проблемой.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды намекают, что романтические отношения имеют отдельное практическое измерение. Планируя свидание с пассией, стоит заранее позаботиться о красивом антураже, изысканном меню и других деталях, создающих приятное ощущение комфорта (сегодня он важнее, чем яркие приключения).

Козерог

Сегодня Козерогов ждут приятные события в личной жизни. Для них возрастает вероятность свидания, подарка, примирения, новой любви. Они сумеют подчеркнуть свою привлекательность сами или получат подтверждение ей со стороны. Элементы рискованной любовной игры будут их бодрить, а не нервировать.

Водолей

Сегодня Водолеи имеют больше возможностей приятно провести время с любимым человеком, встречаясь с ним в домашней или иной спокойной обстановке, защищенной от внешних влияний. Выход за рамки этого пространства может обернуться ростом напряженности, лишними поводами для опасных игр и ревности.

Рыбы

Сегодня Рыбы имеют все шансы на приятное свидание и гармоничное управляемое развитие отношений, если придерживаются собственных планов, настроений и принципов. Попытка сыграть в чужую игру может сделать их общение с объектом симпатий более ярким и волнующим, но не добавит им душевного комфорта.
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