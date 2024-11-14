Имидж – самое главное – финансовый гороскоп на 15 ноября 2024 года

Наш гороскоп подскажет, где проявить гибкость, чтобы получить от ситуаций максимум пользы.
Овен
Сегодня у Овнов вероятное ухудшение самочувствия может привести к снижению уровня работоспособности и результативности. Но при улучшении состояния ситуация может стабилизироваться и дела пойдут хорошо. Особенно благоприятно это скажется на тех, кто работает с информацией, ведет деловую переписку, обсуждает в кругу единомышленников планы предстоящих дел. Можно заниматься оформлением документов.
Телец
Сегодня у Тельцов день может сложиться благоприятно для получения высокого дохода за счет выгодного заказа и работы по заранее намеченному плану. Положение в текущих делах не вызывает каких-то проблем и напряжений. Главное – строго придерживаться графика работ и не допускать отставания. Это хорошее время для принятия финансовых решений и ценных материальных приобретений. С начальством – полное взаимопонимание.
Близнецы
Сегодня у Близнецов неплохие шансы продвинуться вперед в деле популяризации своих услуг. Работа с расчетом на получение результата в отдаленном будущем может быть вполне оправдана. Это время соответствует поговорке - один день год кормит. Возможно, Вас могут наполнять грандиозные планы, идеи рождаются как из рога изобилия. Особое значение в это время приобретает работа с информацией и личные контакты.
Рак
Сегодня у Раков, которые специализируются на уединенном труде в тишине и сосредоточении, благоприятный день. Старайтесь обеспечить себе комфортные условия, чтобы никто не отвлекал – от этого напрямую зависит результативность труда. Также можно заниматься ремонтными и строительными работами, брать ипотечный кредит, вкладывать деньги в гостиничный бизнес, в индустрию отдыха.
Лев
Сегодня Львы, имеющие свой небольшой бизнес, смогут увеличить результативность за счет расширения деловых связей. Не отказывайтесь от участия в совещаниях, собраниях, где обсуждаются совместные планы – так Вы сможете оказать влияние на то, чтобы коллективный труд был в Ваших интересах. Переговорный процесс может существенно продвинуться вперед, поскольку вы сумеете найти компромиссные формулы для сотрудничества.
Дева
Сегодня для Дев, которые намерены выполнять текущие дела строго по заранее намеченному плану, удачно может сложиться этот день. Ваше положение в деловом мире может укрепиться. Вы можете пользоваться поддержкой собственного коллектива. Не рекомендуется вносить какие-то изменения в сложившийся ритм работы. Чем консервативнее вы будете себя вести, тем большего результата добьетесь в итоге.
Весы
Сегодня Весы смогут добиться намного большего результата, если приступят к активной работе с утра пораньше. Неплохо пойдут дела у творческих работников: художников, музыкантов, артистов, визажистов. Акцент деятельности бизнесменов может смещаться в сторону мер, способствующих расширению бизнеса. Это касается как расширения сферы услуг, так и географии бизнеса.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, имеющих отношение к финансовой деятельности, кто распоряжается чужими деньгами, в целом благоприятно может сложиться этот день. Если вы имеете свой бизнес, то это очень удачное время для мероприятий по усилению его безопасности. Можно установить современную систему видео наблюдения и сигнализацию, связанную с пультом вневедомственной охраны. Хорошо заниматься инвестициями.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов хороший день для коротких поездок и завязывания полезных знакомств. Наиболее успешное направление деятельности сейчас – всестороннее развитие делового партнерства. Если вы ведете переговорный процесс, то постарайтесь активизировать его в первой половине дня - это лучшее время для поиска взаимоприемлемых компромиссных решений. Ускоряются информационный и товарно-денежный обмен.
Козерог
Сегодня у Козерогов день может сложиться вполне благополучно. Наибольшего успеха могут добиться те из вас, кто не занимает руководящих должностей, и чей круг ответственности не выходит дальше его личных обязанностей по работе. Главной заботой может стать наведение порядка в повседневных делах. Отношения с коллегами по работе могут сложиться доброжелательные, что приводит к росту выгодных заказов.
Водолей
Сегодня Водолеям для успеха в делах требуется взглянуть на свою работу по-новому, творчески. В этом смысле это наиболее удачное время для профессий, имеющих отношение к искусству, миру моды, индустрии развлечений, отдыху и шоу-бизнесу. Деловым женщинам рекомендуется внести коррективы в свой имидж – это может положительно отразится на вашей популярности в дальнейшем.
Рыбы
Сегодня для Рыб, чья деятельность имеет отношение к сфере недвижимости, может сложиться хороший день. Успешно идут ремонтные, строительные и отделочные работы. Рекомендуется проводить профилактические работы в системе жилищно-коммунального хозяйства. Процветает семейный бизнес в сельском хозяйстве и надомничество. Можно проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.