Будет много пищи для размышлений – любовный гороскоп на 16 ноября

Наш гороскоп расскажет, как лучше понимать себя и принимать взвешенные решения.
Овен
Сегодня Овнов день делает общительнее и побуждает их к более активным контактам с любимым человеком. Не всегда их стремления такого рода будут встречать равноценный ответный отклик: не исключено, что партнер будет сдержан в разговоре, замкнут или недоступен по какой-то загадочной причине.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что частью успеха в личной жизни станут общительность и доступ к коммуникациям. Например, будет важно быть на связи с любимым человеком в пути или в разлуке. Тельцам, очарованным представителем другой культуры, будет проще общаться с ним, зная его родной язык.
Близнецы
Сегодня Близнецы и их партнеры взаимно общительны, поэтому разговор и информационный обмен будут готовы вести вплоть до позднего вечера. Если у них возникнет помеха к диалогу, они попытаются энергично ее преодолеть: восстановить связь, объясниться, узнать причины или подробности происходящего.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что день требует не столько чувствительности, сколько общительности, легкости на подъем и умения подстраиваться к обстановке. Покорить объект своих симпатий можно остроумием или эрудицией. Не стоит бояться ошибок, оговорок и оплошностей: это лучше, чем молчание.
Лев
Сегодня у Львов энергия реализуется не только в страстности и предприимчивости, но и в общительности. Интеллектуальное общение может стать важнее эмоциональной гармонии. Многим Львам последние события дадут пищу для размышлений о будущем, которыми они решат поделиться с любимым человеком.
Дева
Сегодня у Дев общительность и любопытство получают дополнительную подпитку и добавочный мощный стимул. Не имея возможностей для прямого контакта с любимым человеком, многие представители знака будут пытаться передать ему что-то через общих знакомых или узнать о нем новости от третьих лиц.
Весы
Сегодня у Весов есть повод для разговора с любимым человеком, при этом контакт на расстоянии часто будет оказываться предпочтительнее: многим Весам он поможет непринужденно демонстрировать остроумие или красноречие, маскируя нотки уныния или подозрительности в своем текущем настроении.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит игнорировать информационный фон вокруг своего романа, недооценивать информативность произносимых другими слов и намеков. Благодаря чужой разговорчивости на свет могут выплыть нежелательные (или, напротив, крайне интересные и ценные) детали и подробности.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов говорливость может стать и их силой, и слабостью. В эти сутки легко увлечься, не уловить подвох, сказать что-то лишнее или проговориться о чем-то важном. Вероятность промаха возрастает, если общение идет на иностранном языке. Выручить в таком случае может чувство юмора.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше не поддаваться слепому чувству восторга, получив известие, предложение или приглашение личного характера: скорее всего, не сразу будет понят важный подтекст полученной информации или в ней будут скрыты ошибки. Не стоит безоглядно доверять и сплетням, особенно, исходящим от коллег.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что мощным инструментом сближения и взаимопонимания является слово. Не стоит интриговать молчанием: именно общение поможет что-то прояснить или договориться о чем-то важном. Могут появиться основания для возврата к отложенному плану или разговору.
Рыбы
Сегодня Рыбам день может принести много пищи для размышлений, а если нет, то они найдут ее для себя сами. Внимание многих Рыб будет занимать недавнее событие в их личной жизни и остающийся открытым вопрос, который не дает им покоя. Звезды советуют воздержаться от окончательных выводов.