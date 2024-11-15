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Будет много пищи для размышлений – любовный гороскоп на 16 ноября

15 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы будем много думать о любви.

Будет много пищи для размышлений – любовный гороскоп на 16 ноября
Фото: Image by teksomolika on Freepik

Наш гороскоп расскажет, как лучше понимать себя и принимать взвешенные решения.

Овен

Сегодня Овнов день делает общительнее и побуждает их к более активным контактам с любимым человеком. Не всегда их стремления такого рода будут встречать равноценный ответный отклик: не исключено, что партнер будет сдержан в разговоре, замкнут или недоступен по какой-то загадочной причине.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что частью успеха в личной жизни станут общительность и доступ к коммуникациям. Например, будет важно быть на связи с любимым человеком в пути или в разлуке. Тельцам, очарованным представителем другой культуры, будет проще общаться с ним, зная его родной язык.

Близнецы

Сегодня Близнецы и их партнеры взаимно общительны, поэтому разговор и информационный обмен будут готовы вести вплоть до позднего вечера. Если у них возникнет помеха к диалогу, они попытаются энергично ее преодолеть: восстановить связь, объясниться, узнать причины или подробности происходящего.

Рак

Сегодня Ракам стоит помнить, что день требует не столько чувствительности, сколько общительности, легкости на подъем и умения подстраиваться к обстановке. Покорить объект своих симпатий можно остроумием или эрудицией. Не стоит бояться ошибок, оговорок и оплошностей: это лучше, чем молчание.

Лев

Сегодня у Львов энергия реализуется не только в страстности и предприимчивости, но и в общительности. Интеллектуальное общение может стать важнее эмоциональной гармонии. Многим Львам последние события дадут пищу для размышлений о будущем, которыми они решат поделиться с любимым человеком.

Дева

Сегодня у Дев общительность и любопытство получают дополнительную подпитку и добавочный мощный стимул. Не имея возможностей для прямого контакта с любимым человеком, многие представители знака будут пытаться передать ему что-то через общих знакомых или узнать о нем новости от третьих лиц.

Весы

Сегодня у Весов есть повод для разговора с любимым человеком, при этом контакт на расстоянии часто будет оказываться предпочтительнее: многим Весам он поможет непринужденно демонстрировать остроумие или красноречие, маскируя нотки уныния или подозрительности в своем текущем настроении.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит игнорировать информационный фон вокруг своего романа, недооценивать информативность произносимых другими слов и намеков. Благодаря чужой разговорчивости на свет могут выплыть нежелательные (или, напротив, крайне интересные и ценные) детали и подробности.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов говорливость может стать и их силой, и слабостью. В эти сутки легко увлечься, не уловить подвох, сказать что-то лишнее или проговориться о чем-то важном. Вероятность промаха возрастает, если общение идет на иностранном языке. Выручить в таком случае может чувство юмора.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше не поддаваться слепому чувству восторга, получив известие, предложение или приглашение личного характера: скорее всего, не сразу будет понят важный подтекст полученной информации или в ней будут скрыты ошибки. Не стоит безоглядно доверять и сплетням, особенно, исходящим от коллег.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что мощным инструментом сближения и взаимопонимания является слово. Не стоит интриговать молчанием: именно общение поможет что-то прояснить или договориться о чем-то важном. Могут появиться основания для возврата к отложенному плану или разговору.

Рыбы

Сегодня Рыбам день может принести много пищи для размышлений, а если нет, то они найдут ее для себя сами. Внимание многих Рыб будет занимать недавнее событие в их личной жизни и остающийся открытым вопрос, который не дает им покоя. Звезды советуют воздержаться от окончательных выводов.
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