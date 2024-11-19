Якоримся в своем настроении – любовный гороскоп на 20 ноября

Сегодня нам не стоит заражаться чужим настроением.

Наш гороскоп станет полезным ориентиром для тех, кто хочет прожить день более осознанно, обращая внимание на подсказки астрологии.

Овен

Сегодня Овны будут занимать в своей личной жизни пассивную спокойную позицию, предоставляя сюжетам в ней развиваться по инерции. В конце дня новый поворот событий побудит их к началу или продолжению любовной игры, сделает предприимчивее и азартнее, может подтолкнуть к авантюре.

Телец

Сегодня Тельцы получат импульс в делах сердечных вечером. Именно в это время их будет ждать неожиданный шаг партнера или внезапный импульс собственных страстей, которому невозможно сопротивляться. Яркие вечерние события могут стать провозвестниками новой волны бурных переживаний и приключений.

Близнецы

Сегодня для Близнецов начало этого дня вряд ли станет оживленным. Возможно, им придется чего-то ждать и в ожидании перемен жить фантазиями. С наступлением вечера события примут новый оборот и принесут им желанную динамику. Может появиться предлог для продолжения разговора или для скорой встречи.

Рак

Сегодня Раки смогут спокойно жить в мире своих романтических эмоций и следовать своим старым планам. Вечером картины, рисуемые им воображением или опытом, перестанут «биться» с действительностью, новый вираж событий способен лишить их равновесия и заставить лихорадочно искать новую тактику.

Лев

Сегодня Львы будут вынуждены смирять свои страсти, но вечер даст им повод продемонстрировать свой истинный темперамент. Многие Львы столкнутся с внешним событием, которое приведет в движение все силы их души, например, поступком своего партнера или соперника, на который просто нельзя не ответить.

Дева

Сегодня Девы могут наслаждаться периодом спокойствия в своей личной жизни, помня, что воцарился он ненадолго. Вечерние события способны внушить новые чувства и мотивы, оживить тайные страсти и побудить к тайной инициативе, дать надежду на возврат к незавершенной любовной игре.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что оживление в их личной жизни вероятнее с приближением вечера. Не все Весы окажутся в своих отношениях лидерами, но им будет трудно оставаться равнодушными к энергичным забавным действиям своего партнера: скорее всего, они не выдержат и подхватят его инициативу.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут позволить себе пребывать в возвышенном лирико-романтическом настроении, но в конце дня все изменится: им придется либо действовать, либо выйти из игры. Им важно хотя бы отчасти предвидеть последствия своих авантюр (особенно, если сейчас они на виду).

Стрелец

Сегодня у Стрельцов природная живость подавлена обстоятельствами и лишь с приближением вечера напомнит о себе. В конце дня многие представители знака обретут новую энергию и получат поддержку своим романтическим намерениям со стороны внешних обстоятельств. Не все пойдет идеально, но шаг будет сделан.

Козерог

Сегодня Козероги могут надеяться в любовных отношениях на гармонию и предсказуемость. Если что-то не так, на мелочи будет легко закрыть глаза. Совсем иная картина сложится вечером: есть вероятность внезапного порыва страстей, всплеска ревности, стресса, опасной игры или романтической авантюры.

Водолей

Сегодня Водолеев значимые события ждут вечером: именно в это время их приведет в волнение, заденет или поразит поступок партнера. Также в конце дня для многих Водолеев возрастет риск столкнуться с вызывающим поведением соперника. И в том, и в другом случае важно правильно отреагировать.

Рыбы