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Якоримся в своем настроении – любовный гороскоп на 20 ноября

19 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам не стоит заражаться чужим настроением.

Якоримся в своем настроении – любовный гороскоп на 20 ноября
Фото:  Image by freepic.diller on Freepik

Наш гороскоп станет полезным ориентиром для тех, кто хочет прожить день более осознанно, обращая внимание на подсказки астрологии.

Овен

Сегодня Овны будут занимать в своей личной жизни пассивную спокойную позицию, предоставляя сюжетам в ней развиваться по инерции. В конце дня новый поворот событий побудит их к началу или продолжению любовной игры, сделает предприимчивее и азартнее, может подтолкнуть к авантюре.

Телец

Сегодня Тельцы получат импульс в делах сердечных вечером. Именно в это время их будет ждать неожиданный шаг партнера или внезапный импульс собственных страстей, которому невозможно сопротивляться. Яркие вечерние события могут стать провозвестниками новой волны бурных переживаний и приключений.

Близнецы

Сегодня для Близнецов начало этого дня вряд ли станет оживленным. Возможно, им придется чего-то ждать и в ожидании перемен жить фантазиями. С наступлением вечера события примут новый оборот и принесут им желанную динамику. Может появиться предлог для продолжения разговора или для скорой встречи.

Рак

Сегодня Раки смогут спокойно жить в мире своих романтических эмоций и следовать своим старым планам. Вечером картины, рисуемые им воображением или опытом, перестанут «биться» с действительностью, новый вираж событий способен лишить их равновесия и заставить лихорадочно искать новую тактику.

Лев

Сегодня Львы будут вынуждены смирять свои страсти, но вечер даст им повод продемонстрировать свой истинный темперамент. Многие Львы столкнутся с внешним событием, которое приведет в движение все силы их души, например, поступком своего партнера или соперника, на который просто нельзя не ответить.

Дева

Сегодня Девы могут наслаждаться периодом спокойствия в своей личной жизни, помня, что воцарился он ненадолго. Вечерние события способны внушить новые чувства и мотивы, оживить тайные страсти и побудить к тайной инициативе, дать надежду на возврат к незавершенной любовной игре.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что оживление в их личной жизни вероятнее с приближением вечера. Не все Весы окажутся в своих отношениях лидерами, но им будет трудно оставаться равнодушными к энергичным забавным действиям своего партнера: скорее всего, они не выдержат и подхватят его инициативу.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут позволить себе пребывать в возвышенном лирико-романтическом настроении, но в конце дня все изменится: им придется либо действовать, либо выйти из игры. Им важно хотя бы отчасти предвидеть последствия своих авантюр (особенно, если сейчас они на виду).

Стрелец

Сегодня у Стрельцов природная живость подавлена обстоятельствами и лишь с приближением вечера напомнит о себе. В конце дня многие представители знака обретут новую энергию и получат поддержку своим романтическим намерениям со стороны внешних обстоятельств. Не все пойдет идеально, но шаг будет сделан.

Козерог

Сегодня Козероги могут надеяться в любовных отношениях на гармонию и предсказуемость. Если что-то не так, на мелочи будет легко закрыть глаза. Совсем иная картина сложится вечером: есть вероятность внезапного порыва страстей, всплеска ревности, стресса, опасной игры или романтической авантюры.

Водолей

Сегодня Водолеев значимые события ждут вечером: именно в это время их приведет в волнение, заденет или поразит поступок партнера. Также в конце дня для многих Водолеев возрастет риск столкнуться с вызывающим поведением соперника. И в том, и в другом случае важно правильно отреагировать.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут не опасаться резких перемен в своей личной жизни утром и днем, но вечером им стоит иметь в виду вероятность перемен и волнений. Важно не поддаться слишком сильно окружающей атмосфере и чужим настроениям, иначе масса энергии может уйти на пустую игру и мелкую ненужную авантюру.
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