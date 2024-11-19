Не напрягаем тело и мозг – гороскоп на 20 ноября

19 ноября 2024 Гороскопы Марианна Басс

19-20 лунные сутки. Первая половина этого дня дает время расслабиться и отдохнуть, позволяет помечтать, побыть в тишине или остаться дома.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что ключевое событие ожидается вечером с переходом Луны в знак Льва. Новый поворот дел может иметь авантюрный роковой привкус и вызвать крайне бурную реакцию. Возможен сигнал к игре или борьбе, импульс к творчеству, обновлению, экстравагантному поступку, крутому виражу или рискованному шагу. Есть вероятность заострения противоречий, возникновения авралов, чрезмерного давления, вызова коллективу. Необходимо учитывать риск эмоционального и двигательного перевозбуждения у детей. Овен Сегодня Овны могут позволить себе отдых, так как будет наблюдаться временный спад сил или не окажется подходящего повода для действий. В этот период можно побыть дома, отоспаться. Сигнал к активности даст вечер. Появится энергия для тренировок, игр, хобби, творчества или продвижения бизнеса. Возможно, импульс даст событие в группе или социуме. Родителей-Овнов могут мотивировать нужды детей. Телец Сегодня у Тельцов в первой половине этого дня обстановка вокруг может быть (или казаться) традиционной и предсказуемой, но к вечеру она изменится. В их собственном доме, в сфере деловых интересов или в творческой области может появиться новое поле для сложной работы с элементами риска, авантюры и креатива. Звезды советуют действовать аккуратнее: ситуация энергозатратна, чревата волнениями и кризисами. Близнецы Сегодня Близнецам , ждущим нового поворота событий, например, возможности продолжить интересный разговор или сигнала собираться в дорогу, обстоятельства пойдут навстречу. Может возникнуть причина для суеты, оживления контактов или неотложной командировки. Не исключено, что повод появится в связи с долетевшими издалека важными новостями, бурными событиями в другом городе или чужой стране. Рак Сегодня Ракам звезды советуют сохранять спокойствие и доверять своим предчувствиям. Не стоит изменять этому правилу вечером, когда возрастет вероятность резкого бурного поворота событий, появятся новые возможности, опасения, соблазны, риски или стимулы для активности. Какими бы очевидными ни казались эти тенденции, не стоит пока отказываться от своего прежнего образа действий: он еше пригодится. Лев Сегодня Львам желательно копить силы, так как вечером им предстоит важный шаг, рывок в новом направлении или срочный ответ на вызов внешней среды. Не исключено, что придется рискнуть, пойти против коллектива или тренда. Возможна излишняя импульсивность и резкость, особенно у июльских Львов. Стоит помнить, что бурный старт – не гарантия быстрого набора темпа, вскоре ждет пробуксовка или откат назад. Дева Сегодня Девам звезды советуют не откладывать на вечер отдых и свободные формы занятий, так как в конце дня может появиться срочное дело или эмоционально захватить какое-то волнующее происшествие. Первая половина дня подходит для того, чтобы помечтать о будущем, побыть с семьей или старыми друзьями. Остаток дня может пройти в напряжении, не исключен деловой аврал или иной критичный вираж событий. Весы Сегодня Весам звезды советуют не откладывать рутинные дела и завершить их еще до наступления вечера, поскольку в конце дня может измениться настроение или обстановка. Возможно, захочется свободы, оригинальности или креатива. Весам, вовлеченным в совместный проект или занятым в командной игре, к вечеру желательно быть в полной готовности: ожидается новый старт или новый раунд, важный для будущего. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют держать паузу, прислушиваться к себе и искать духовную поддержку: это придаст куража перед новым делом или важным стартом. Вечер – ответственный момент, который может сопровождаться авантюрой, кризисом и стрессом. Включая требуемые ситуацией деловитость, азарт, силу или креатив, важно рисковать лишь «по показаниям», избегая слишком крутых виражей. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют соблюдать осторожность (сдерживать эмоции, хранить тайну, не опережать события). Час наивысшей активности пробьет вечером и важно его не пропустить, но помня, что в данный момент удача включена не в полную силу из-за нехватки каких-то важных составляющих личного потенциала. Возможно, подведет самочувствие, не хватит куража, знаний или нужных документов. Козерог Сегодня Козерогам достаточно поддерживать в своих отношениях с окружающим миром разумный баланс, чтобы избегать лишних сюрпризов и волнений. Но в конце дня даже самые предусмотрительные Козероги рискуют столкнуться с неким роковым моментом, который заставит их нервничать и срочно искать решение. Важно не держаться при этом за стандарты: нештатная ситуация требует нештатных мер. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют экономить силы и беречь здоровье. Не стоит откладывать лишь простые рутинные дела, требуемые обстановкой. Судьбоносный момент – вечер: в это время значимы и события, и ваши реакции на них. В ваших интересах дальновидно выбирать тактику, если вам брошен вызов или сделано предложение вступить в рискованную игру (особенно, если вы рождены в январе). Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют отдыхать, повинуясь своему внутреннему голосу или природным наклонностям. Не стоит отказывать себе в удовольствии помечтать, расслабиться и дать пищу подавленным эмоциям. В конце дня высока вероятность срочных забот, вызванных внешним роковым событием. Возможны обострения недугов, поломки, капризы детей и питомцев, экстренные вызовы, авралы на работе.