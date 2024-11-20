Больше шутим и веселимся – любовный гороскоп на 21 ноября

Наш гороскоп поможет настроиться на день, раскрывая основные тенденции и подсказки от звёзд.
Овен
Сегодня у Овнов события дня подогревают решимость и не дают остыть их растущей романтической увлеченности. Даже если нужные для их планов условия не сложились полностью, они предпочтут не ждать момента, а подстегнуть развитие отношений. Не исключено, что при этом они будут несколько опережать события.
Телец
Сегодня Тельцы могут столкнуться с возросшей активностью партнера, которая им польстит, но на которую они не всегда будут готовы отозваться с должным энтузиазмом. В основном, новый поворот событий понравится Тельцам с авантюрной жилкой, наделенным от природы живым, игривым и энергичным нравом.
Близнецы
Сегодня у Близнецов судьба не готова полностью исполнить романтические желания, но охотно подбрасывает им возможности и дарит надежды. Даже если ситуация пока далека от идеальной и линия горизонта с надписью «счастье» теряется в тумане, сам факт оживления и динамики вокруг будет их радовать.
Рак
Сегодня Раков обстоятельства приглашают быть активнее, если они хотят быть замечены объектом своих симпатий. Игривый, креативный и смелый настрой – то, что им нужно, если их чувства адресованы кому-то равному. При увлечении особой рангом повыше стоит помнить, что фамильярность не всегда уместна.
Лев
Сегодня Львы окажутся страстными, игривыми и нетерпеливыми. Многие из них предпочтут взять на себя функцию лидера в отношениях, не замечая, что их партнера это начинает раздражать. Они способны вести себя вызывающе, не думая о том, что дают повод для ревности или создают почву для конфликта.
Дева
Сегодня для Дев успех в делах сердечных зависит от уровня их энергии, от их чувства юмора, творческого мышления и предприимчивости. К счастью, все это у них будет. Многие Девы добавят к этому списку свои дополнительные скрытые таланты, которым обстоятельства весьма удачно дали повод проявиться.
Весы
Сегодня Весы могут оказаться в роли равноправных партнеров, в роли ведомых или (реже) лидеров – это не так уж важно. Гораздо важнее настрой, с которым они включились в игру. Отправляясь на свидание или вступая в разговор, им придется оставить за кадром негативную часть своих эмоций.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит помнить, что ситуации этого дня могут стать для них проверкой на решимость, артистизм, умение управлять своим темпераментом или другие качества. Им должно «хватить дыхания» на все этапы игры и на блестящее выполнение той непростой роли, которую они смело взяли на себя.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют не брать слишком высокий темп в ухаживаниях и не навязывать свое общество объекту симпатий, если романтические отношения только начинаются (или оживляются после долгого томительного перерыва). За исключением названных вариантов, инициативы приветствуются.
Козерог
Сегодня для Козерогов дела сердечные сопряжены с повышенными нагрузками, которые грозят вывести их из личной зоны комфорта и к которым, по этой причине, они могут быть не готовы. Собираясь на свидание, им стоит иметь в виду вероятность приключений и сопутствующей им эмоциональной экспрессии.
Водолей
Сегодня Водолеи склонны видеть действия партнера через увеличительное стекло и чрезмерно «зажигаться» в ответ на любой его шаг, пусть даже сделанный в шутку. Еще более драматично они могут воспринимать маневры соперника. Им важно смотреть на ситуацию проще и задействовать ее позитивные стороны.
Рыбы
Сегодня у Рыб может отнять много сил подготовка к свиданию и его техническая сторона. Им стоит учитывать свои текущие возможности, иначе не останется энергии на романтические эмоции. Многие трудности в этот день снимет чувство юмора, подстройка к обстановке, готовность к игре и легкой импровизации.