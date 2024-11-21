Флиртуем направо и налево – любовный гороскоп на 22 ноября

Наш гороскоп обратит внимание на важные события и поможет найти баланс в личной жизни.
Овен
Сегодня Овны получат дополнительную поддержку от судьбы или других людей, которая поможет им продвигаться в осуществлении их романтических замыслов. Может быть сделан еще один шаг по направлению к совместному путешествию, налаживанию линий регулярной связи или расширению поля личных знакомств.
Телец
Сегодня Тельцов могут ждать не только яркие эмоции и интересные новости, но и минуты нервозности, авантюрных креативных порывов, необъяснимых капризов и скачков настроения. Звезды советуют контролировать подобные тенденции и знать в них меру, иначе свидание закончится непредсказуемо.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день увеличивает вероятность контакта с любимым человеком – чему они будут особенно рады, если он далеко. При явном взаимном интересе, для определенности совместных перспектив будет чего-то недоставать: чем дольше идет диалог, тем больше важных вопросов и меньше быстрых ответов.
Рак
Сегодня Ракам звезды намекают, что в делах сердечных нежелателен жесткий стандарт и слишком серьезный настрой – чаще будет срабатывать эффект неожиданности, артистизм, творческий подход, юмор или элемент импровизации. Лучше не зацикливаться заранее на итогах и получать удовольствие от самой игры.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что в их арсенале должны быть не только игра и смелая инициатива, но и слово, остроумие, эрудиция. Красноречие будет дополнительным ярким штрихом к их темпераменту. Темы, затронутые в этот день, еще несколько недель будут оставаться поводом для общения.
Дева
Сегодня Девам день добавит общительности и любознательности. Именно на эти качества они сделают ставку, завоевывая чужое внимание. Многие Девы попытаются покорить объект симпатий широким кругозором, смелой идеей, остроумием, знанием языков. На расстоянии это удастся им лучше, чем в близком общении.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют откликаться на призывы любимого человека, по возможности, активно разделяя его интересы. Если личная встреча невозможна, стоит поддерживать постоянный контакт на расстоянии в виде переписки, созвонов, обмена впечатлениями, новостями, шутками, идеями или видеоотчетами.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит сместить акценты в своей любовной тактике, перейдя от смелых маневров к остроумным беседам. Важно помнить, что сейчас не хватает уверенности по внешним причинам (много информации, но мало ясности). Звезды советуют ограничиться шутками, избегая серьезных тем и обещаний.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют не терять время, если они жаждут поговорить с любимым человеком (особенно, наладить с ним связь на большом расстоянии). Некое новое событие сделает их ярче и увереннее, заново подчеркнет их природную харизму и поможет им выбрать в общении с пассией нужные слова.
Козерог
Сегодня Козероги не против игривых остроумных бесед с лицами другого пола – в том числе на эпатажные и потенциально опасные темы, на темы хобби, путешествий, бизнеса, духовной жизни, искусства или секса. Возможен соблазн вести флирт в переписке, скрыв свою истинную натуру и чувства за яркой маской.
Водолей
Сегодня у Водолеев одной надеждой станет больше. Зная об этом или нет, они сделают некий шаг в будущее. Возможно, их приободрит слово любимого человека, встреча с ним или новость о нем от общих знакомых. Им важно не испортить хороший момент излишней экстравагантностью или недоверием.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить о силе непринужденной беседы – особенно, если их симпатии отданы коллеге, авторитетной персоне или чужестранцу. Веселое легкое общение с элементом флирта, подстроенное под ситуацию или прямо вытекающее из нее, сделает больше, чем заранее продуманный сложный сценарий.