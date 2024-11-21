Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Флиртуем направо и налево – любовный гороскоп на 22 ноября

21 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит больше общаться с симпатичными незнакомцами/незнакомками.

Флиртуем направо и налево – любовный гороскоп на 22 ноября
Фото:  Image by teksomolika on Freepik

Наш гороскоп обратит внимание на важные события и поможет найти баланс в личной жизни.

Овен

Сегодня Овны получат дополнительную поддержку от судьбы или других людей, которая поможет им продвигаться в осуществлении их романтических замыслов. Может быть сделан еще один шаг по направлению к совместному путешествию, налаживанию линий регулярной связи или расширению поля личных знакомств.

Телец

Сегодня Тельцов могут ждать не только яркие эмоции и интересные новости, но и минуты нервозности, авантюрных креативных порывов, необъяснимых капризов и скачков настроения. Звезды советуют контролировать подобные тенденции и знать в них меру, иначе свидание закончится непредсказуемо.

Близнецы

Сегодня для Близнецов день увеличивает вероятность контакта с любимым человеком – чему они будут особенно рады, если он далеко. При явном взаимном интересе, для определенности совместных перспектив будет чего-то недоставать: чем дольше идет диалог, тем больше важных вопросов и меньше быстрых ответов.

Рак

Сегодня Ракам звезды намекают, что в делах сердечных нежелателен жесткий стандарт и слишком серьезный настрой – чаще будет срабатывать эффект неожиданности, артистизм, творческий подход, юмор или элемент импровизации. Лучше не зацикливаться заранее на итогах и получать удовольствие от самой игры.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что в их арсенале должны быть не только игра и смелая инициатива, но и слово, остроумие, эрудиция. Красноречие будет дополнительным ярким штрихом к их темпераменту. Темы, затронутые в этот день, еще несколько недель будут оставаться поводом для общения.

Дева

Сегодня Девам день добавит общительности и любознательности. Именно на эти качества они сделают ставку, завоевывая чужое внимание. Многие Девы попытаются покорить объект симпатий широким кругозором, смелой идеей, остроумием, знанием языков. На расстоянии это удастся им лучше, чем в близком общении.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют откликаться на призывы любимого человека, по возможности, активно разделяя его интересы. Если личная встреча невозможна, стоит поддерживать постоянный контакт на расстоянии в виде переписки, созвонов, обмена впечатлениями, новостями, шутками, идеями или видеоотчетами.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит сместить акценты в своей любовной тактике, перейдя от смелых маневров к остроумным беседам. Важно помнить, что сейчас не хватает уверенности по внешним причинам (много информации, но мало ясности). Звезды советуют ограничиться шутками, избегая серьезных тем и обещаний.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют не терять время, если они жаждут поговорить с любимым человеком (особенно, наладить с ним связь на большом расстоянии). Некое новое событие сделает их ярче и увереннее, заново подчеркнет их природную харизму и поможет им выбрать в общении с пассией нужные слова.

Козерог

Сегодня Козероги не против игривых остроумных бесед с лицами другого пола – в том числе на эпатажные и потенциально опасные темы, на темы хобби, путешествий, бизнеса, духовной жизни, искусства или секса. Возможен соблазн вести флирт в переписке, скрыв свою истинную натуру и чувства за яркой маской.

Водолей

Сегодня у Водолеев одной надеждой станет больше. Зная об этом или нет, они сделают некий шаг в будущее. Возможно, их приободрит слово любимого человека, встреча с ним или новость о нем от общих знакомых. Им важно не испортить хороший момент излишней экстравагантностью или недоверием.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит помнить о силе непринужденной беседы – особенно, если их симпатии отданы коллеге, авторитетной персоне или чужестранцу. Веселое легкое общение с элементом флирта, подстроенное под ситуацию или прямо вытекающее из нее, сделает больше, чем заранее продуманный сложный сценарий.
Рамблер: последние новостиНачало Рождественского поста: как подготовиться к важному праздникуГороскоп на 22 ноября 2024 годаЛюбовный гороскоп на 22 ноября 2024 года для каждого знака
Гороскопы
Любовный гороскоп на 22 ноября 2024 года: что обещают астрологи
Любовный гороскоп на 22 ноября 2024 года: что обещают астрологи
Гороскопы
Гороскоп на 22 ноября: сменив имидж, вы смените судьбу
Гороскоп на 22 ноября: сменив имидж, вы смените судьбу
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]