В нас вселятся смелость и харизма – гороскоп на 22 ноября

Гороскоп на сегодня говорит, что вступление Солнца в знак Стрельца сделает акцент на духовной жизни, путешествиях, идеологии и образовании. Может появиться интересный собеседник, спутник, человек, готовый научить или провести нужным путем. Новые шансы получают переводчики, тренеры, преподаватели, репетиторы, воспитатели, комментаторы, рекламщики, представители науки и сферы туризма. Целевые контакты, уроки, поездки, работу с текстами, обмен идеями, поиск информации, важные беседы с детьми лучше перенести на утро. Вечер может дать спад энергии и рассеивание внимания.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не откладывать контакты, поиск информации и работу со словом – особенно, если дело касается учебы и познавательных путешествий. Первая половина дня - лучшее время для того, чтобы заниматься обучением детей, поддерживать связи в близком кругу и за рубежом, изучать новости издалека, работать с текстами и литературными переводами, подбирать маршруты или попутчиков.
Телец
Сегодня Тельцам звезды помогают сохранять фокус внимания на открывшемся поле деятельности и на тех знаниях (связях), которые могут пригодиться им на этом пути. Новые подвижки ожидают Тельцов, рассчитывающих на помощь от иностранца или человека издалека, например, дальнего родственника или коллеги за рубежом. Помимо познавательной информации, этот день может принести перепады эмоций и настроений.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут рассчитывать на дальнейший небольшой прогресс в важных для себя контактах, например, на появление конкретного человека, с которым они намерены поговорить или вступить в сотрудничество. Чтобы общение оказалось как можно более продуктивным, звезды советуют не медлить с целевыми встречами и провести (или хотя бы начать) их утром, так как в течение дня не исключены сюрпризы.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют аккуратнее распоряжаться ресурсами и готовиться к сюрпризам в материальной сфере. Возможно, придется рискнуть, ведя бизнес, изменить привычный подход к игре, столкнуться с новшеством или задержкой при оплате услуг или получении творческого гонорара. В этот день нежелательно открывать новые счета, полагаться на дружеские займы, делать рутинные повседневные покупки.
Лев
Сегодня Львы становятся энергичнее и удачливее, а нуждаются не только в поле для действий, но и в общении. Письменное или устное слово станет для них еще одним средством самовыражения. Им будет важно высказать свое оригинальное мнение. Для целевого общения удачнее первая половина дня. Именно в это время лучше обмениваться идеями, новостями и знаниями, заниматься учебой и литературным творчеством.
Дева
Сегодня Девам день подбрасывает пищу для размышлений – особенно, если их интересы простираются дальше границ родного дома, семейных уз и традиционного консервативного образования. Темой дня может стать оживленная переписка, изучение новостей, маршрутов или новых тенденций. В поле зрения может попасть список детских нужд, работа, бизнес, творчество, карьера, жилищная перспектива или личная жизнь.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что это отличный день для общения, учебы, литературной и научной работы, обмена новостями и поиска информации (в том числе на иностранных языках). Может порадовать возвращение в ближний круг или на связь интересных собеседников и попутчиков. Целевые встречи и познавательные экскурсии желательно перенести на утро, а неформальные беседы и свободные прогулки на вечер.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют заниматься важными и срочными делами с утра: в течение дня будет немного снижаться напряжение, но может также падать тонус, появляться усталость или рассеянность. В эти сутки не стоит уклоняться от совещаний и собеседований. Может возникнуть дополнительный повод для внимания к финансовым делам из-за появления конкретного лица (заказчика работ, участника сделки).
Стрелец
Сегодня Стрельцам день добавит уверенности в себе – что будет для них не лишним на фоне задержек и деморализующих сомнений. Это положительно отразится на их красноречии и манере общения. Первыми почувствуют позитивное влияние ноябрьские Стрельцы: возможно, именно сегодня они увидят для себя дополнительную точку опоры и шанс занять некую нишу в новой обстановке. День может принести новости издалека.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит использовать день для общения с детьми, изучения новостей и пополнения своего банка творческих идей (особенно в литературной сфере, в финансовых делах или в области личной жизни). Возможно, появятся мысли о дополнительном самообразовании. Что касается конкретных действий, сегодня важнее всего не упорствовать в ошибках, остерегаться неоправданных перегрузок и новых стартов.
Водолей
Сегодня Водолеям судьба даст моральную поддержку в виде интересного предложения или некой новости. Возможно появление нового друга или возвращение единомышленника (покровителя), готового сотрудничать. Не исключено, что именно с этого момента оживут надежды на создание своей команды или на вход в чужую, на расширение личных возможностей за счет коллективной энергии, ресурсов, связей или знаний.
Рыбы
Сегодня для Рыб могут получить большое значение разговоры на работе, контакты с коллегами или руководством, слова врача или учителя. Шанс почерпнуть полезные сведения будет не только на совещаниях, но и «в кулуарах», в процессе неформальных бесед. Не исключено, что шутливым тоном порой будут говориться важные вещи. Звезды советуют помнить о предварительном характере многих обещаний и сведений.