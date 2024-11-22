Отвлекаемся от работы – финансовый гороскоп на 23 ноября

Наш гороскоп может быть полезен для планирования и понимания текущей энергетики дня.
Овен
Сегодня у Овнов, занимающих руководящие должности, этот день может сложиться весьма напряженно. Обстоятельства могут претерпевать частые перемены, и это может приводить к беспокойству и неустойчивости. Прислушайтесь к советам друзей – это поможет смягчить ситуацию. Работники сферы услуг могут столкнуться с претензиями со стороны клиентов. Нежелательно делать публичные заявления.
Телец
Сегодня для Тельцов текущие дела могут решаться с осложнениями. Отношения с коллегами по трудовому коллективу могут сложиться излишне эмоционально, что может негативно отражается на итоговом результате. Наиболее серьезной проблемой могут стать отношения с иностранными партнерами. Не исключено, что при оформлении груза товара, предназначенного на экспорт, будет допущена ошибка.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды рекомендуют воздерживаться от инвестиций в бизнес ввиду того, что их эффективность представляется весьма сомнительной. В течение дня вам могут предложить инвестировать деньги в якобы выгодные проекты. Однако разумнее будет воздержаться от участия в финансовых авантюрах. Отдавайте предпочтение традиционному труду, предполагающему производство товара.
Рак
Сегодня у Раков, занятых в сфере услуг, могут возникнуть осложнения с клиентами. Особенно это касается магазинной и рыночной торговли, надомного труда, строительства и сельского хозяйства. В зоне риска – любые сделки с недвижимостью. Не рекомендуется передавать заказчику готовый строительный или отремонтированный объект – в ходе приемки может быть обнаружено много недоделок.
Лев
Сегодня у Львов, возможно, будет много суетной и неэффективной работы. Особенно это касается тех, кто работает с документами, делает частые поездки, много общается с людьми по служебным обязанностям. Старайтесь не отклоняться от графика работы и не давайте себя вовлечь в посторонние, не относящиеся к работе разговоры. Чем меньше будет контактов, тем выше результат.
Дева
Сегодня для Дев день может быть полон соблазнов. Из-за излишне эмоционального отношения к деньгам, вы рискуете увлечься покупками и любыми иными тратами денег. Шопинг – процесс и в самом деле увлекательный, особенно когда на руках кредитная карта с большим лимитом. Однако Вы рискуете серьезно нарушить баланс своего бюджета. Для бизнесменов это может привести к нехватке оборотных средств.
Весы
Сегодня у Весов эмоциональное состояние может мешать спокойно и разумно вести дела. Звезды советуют вам воздержаться от начинаний в бизнесе. Ваши инициативы не получат должной поддержки и развития. Особенно это относится к тем, кто причастен к жилищно-коммунальному, сельскому хозяйству, строительной индустрии и сделкам с недвижимостью. Решайте вопросы по мере их поступления.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут ощутить некоторые ограничения своей деятельности. Это может быть результатом деятельности ваших недоброжелателей, а также личными сомнениями в целесообразности тех или иных поступков. Тем более, что информационный фон этого дня складывается для вас весьма неопределенно. Вы не можете быть наверняка уверены в том, что поступающие сведения соответствуют действительности.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, возможно, будет трудно найти взаимопонимание со своими единомышленниками и друзьями. Коллективная работа может сложиться неудачно. Старайтесь не реагировать излишне эмоционально на несогласие со своей точкой зрения, что не способствует успеху в делах. Рекомендуется ограничить работу по составлению бизнес-плана и проектно-конструкторскую работу из-за риска ошибок.
Козерог
Сегодня для Козерогов, которые занимают руководящие должности, день может сложиться неблагоприятно. Внешние обстоятельства в течение дня могут часто меняться, и крайне сложно будет удержаться в рамках заранее составленного графика работы. Возможно, вы будете вынуждены часто менять свои решения, и это не пойдет на пользу делу. Бизнесменам лучше воздержаться от контактов с властями.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют заниматься вопросами раскрутки бизнеса. Деньги, вложенные в проведение рекламной компании, могут не дать желаемого положительного эффекта. В зоне риска – контакты с иностранными партнерами и дальние поездки. Если есть такая возможность, то отложите командировку на другой день, поскольку ваша поездка сегодня может не принести того результата, на который вы рассчитываете.
Рыбы
Сегодня Рыбам может быть нелегко удержать стабильный ритм работы. Ваши планы могут часто нарушаться по независящим от вас причинам. Внешние обстоятельства могут стать основным дестабилизирующим фактором. И Вам, вероятно, придется подстраиваться под эти обстоятельства, чтобы свести к минимуму возможный ущерб. Не рекомендуется проводить испытания технических новинок.