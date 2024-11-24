Будем говорить на разных языках — любовный гороскоп на 25 ноября

Наш гороскоп подскажет, как гармонично провести этот день, сохранив баланс между делами и личной жизнью.ё
Овен
Сегодня Овнам звезды намекают, что в первой половине этого дня их романтические инициативы рискуют потерпеть поражение из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Все их усилия по развитию романа могут выглядеть напрасными. К счастью, с приближением вечера ситуация изменится в положительную сторону.
Телец
Сегодня Тельцы встретят утро в приятном ожидании, в фантазиях или в состоянии некой заинтригованности. Скорее всего, в этой фазе они пробудут всю первую половину дня. Вторая половина дня заставит их активнее реагировать на ситуацию, проявляя собственную инициативу или поддерживая шаги партнера.
Близнецы
Сегодня Близнецам предстоит провести первую половину этого дня в томительном ожидании, сомнениях, иллюзиях или догадках. Возможно, им придется ждать обещанных вестей от партнера или повода полететь к нему навстречу на всех парусах. Велика вероятность, что вечером надежды такого рода сбудутся.
Рак
Сегодня Ракам в первой половине этого дня звезды не советуют отправлять важные сообщения личного характера, заводить знакомства вживую или посредством переписки. В это время могут срываться заманчивые договоренности и задерживаться известия от партнера. Вечер будет удачнее, если настроиться на равную игру.
Лев
Сегодня Львов что-то будет сдерживать, мешая им развернуться в полную силу. Они могут быть не готовы к продолжению романтического сюжета сами или вынуждены в нетерпении ждать готовности партнера. Звезды советуют не опережать события: вечером ситуация начнет развиваться куда живее.
Дева
Сегодня для Дев день начнется с приятных иллюзий, недоразумений или путаницы. Они могут остаться без связи с партнером, наедине со своими фантазиями и навязчивыми мыслями. Их может подвести устная или письменная речь. В первой половине дня не стоит налаживать диалог и отправлять письма.
Весы
Сегодня для Весов первая половина этого дня может быть связана с помехами, сомнениями, недоразумениями или временной паузой в личном общении, но они могут найти для себя в такой ситуации и хорошие моменты. Ближе к вечеру партнер напомнит им о себе или они отважатся на свой ход в любовной игре.
Скорпион
Сегодня на Скорпионов неопределенность первой половины этого дня может подействовать настолько угнетающе, что к вечеру они ухватятся за любой шанс проявить активность, придать роману яркость и ускорение. Звезды напоминают, что это время целевых шагов. Не стоит ничего делать просто так, от скуки.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют избегать в делах сердечных нетерпения и ждать второй половины дня: именно в это время на ум придут нужные слова и сложатся подходящие условия для любовной инициативы, появится повод для встречи, рассеется туман иллюзий, слухов, навязчивых мыслей и лишних сомнений.
Козерог
Сегодня Козерогам нелегко найти идеальный баланс, выбирая линию поведения в отношениях. Утром они о многом догадаются верно, но им может не хватать куража для действий. Ближе к вечеру они «созреют» для некого смелого шага, но рискуют переоценить его выгоды и недооценить возможный риск.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют пропустить первую половину дня, если они рассчитывают на подвижки и позитивные перемены в личной жизни. С приближением вечера многое прояснится, найдется повод для общения или встречи. По возможности, стоит отдать партнеру первый ход и подхватить его инициативу.
Рыбы
Сегодня для Рыб благоприятнее вторая половина дня: не дав им ответов, она даст ориентиры, позволяя судить о чувствах объекта симпатий не по его словам (или их отсутствию), а по его делам. В первой половине дня любой разговор чреват обманом или непониманием, диалог может не состояться.