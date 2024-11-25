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Ставим отношения на паузу – любовный гороскоп на 26 ноября

25 ноября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит больше времени посвятить себе.

Ставим отношения на паузу – любовный гороскоп на 26 ноября
Фото: freepik

Наш гороскоп расскажет, на что обратить внимание, чтобы гармонично взаимодействовать с окружающим миром.

Овен

Сегодня у Овнов есть отличный повод для общения с любимым человеком. Не исключено, что тот будет немного не в духе и придется его разговорить, чем-то развеселить или увлечь. Неровный эмоциональный фон диалога сегодня быстро выровняет общий интерес (хобби, сходство взглядов, вероятная поездка).

Телец

Сегодня Тельцам стоит поддерживать в романтических отношениях нотки интеллектуального и духовного единства, творческой либо деловой заинтересованности. Эти дополнительные связи станут хорошей страховкой, если наметится спад в эмоциональной сфере и общение станет чуть менее теплым и гармоничным.

Близнецы

Сегодня Близнецы и их любимые получат дополнительные возможности и поводы для общения, и этот шанс, без сомнения, будет весьма энергично реализован. У пары на данный момент может накопиться так много вопросов друг к другу, новостей или отложенных идей, что не поделиться ими просто невозможно.

Рак

Сегодня Раки вынуждены постоянно помнить о хрупкости равновесия в отношениях и стараться его не нарушать, но этого недостаточно. Если партнер не в духе или явно не совпадают вкусы, общение вряд ли будет гармоничным. Не лучший день для красивых ухаживаний, сближения и обустройства общего дома.

Лев

Сегодня Львов отдельные минуты дискомфорта способны смутить, но не в силах их остановить: они азартны и уверены в себе. Многие Львы предпочтут оставить за собой инициативу в романе. Увлеченные любовной игрой, они могут небрежно отнестись к ее стандартным ритуалам или проигнорировать их.

Дева

Сегодня Девам личная жизнь может доставить мелкие огорчения, но дело вряд ли будет в нюансах любовных отношений. Возможно, причиной станет уныние из-за поворота обстоятельств, например, отмены желанной поездки. В эти сутки не всегда уместны красивые знаки внимания, не стоит выбирать подарки.

Весы

Сегодня Весы могут оказаться не в духе. Причиной может стать их неуверенность в своей привлекательности и недовольство своей внешностью (в этот день им действительно может изменить вкус). Звезды советуют им сконцентрироваться на позитивных сторонах своего общения с любимым человеком.

Скорпион

Сегодня Скорпионы вынуждены подавлять свои истинные чувства и вкусы в угоду обстановке или этикету. Их личные истории будут развиваться удачнее, если к романтике и флирту добавляется нечто другое, например, деловой интерес. Для чисто романтических встреч условия этих суток не слишком подходят.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит отказываться от встречи с любимым человеком и проявления инициативы в делах сердечных, но следует быть осмотрительнее в обещаниях, идеях и планах в связи с личной жизнью: в ближайшие недели очень возможны помехи в виде переносов, отсрочек, промедлений и затруднений.

Козерог

Сегодня Козерогам придется искать в личных отношениях золотую середину, а если она найдена и ее секрет известен, то аккуратно ее поддерживать и оберегать. Общение с любимым человеком будет подчинено неким ритуалам, условностям или этикету. Не самый удачный день для первого или важного свидания.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит любой ценой приближать свои личные отношения к стандартному романтическому формату: это не обязательно, а иногда и мешает. Отличным поводом для общения с объектом симпатий может стать предстоящее путешествие или учеба, а также активное общее хобби, новое или старое.

Рыбы

Сегодня Рыбам в романтических ситуациях этого дня некомфортно. Многим Рыбам любовные игры этих суток покажутся утомительными, а наиболее проницательные Рыбы не без оснований почуют в них подвох. Не тот момент, когда стоит устраивать значимое свидание или начинать отношения с прицелом на будущее.
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