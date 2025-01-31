Килограммы приятных эмоций — любовный гороскоп на 1 февраля

Гороскоп на сегодня говорит, что нас ждет потрясающий день.
Овен
Сегодня Овнов день учит контролировать свои эмоции, но также и тоньше чувствовать их. Атмосфера свидания может быть очень душевной, интимной, загадочной или «домашней», пробуждающей фантазии или навевающей ностальгические воспоминания. Она подходит для прощания с прошлым или прощения былых обид.
Телец
Сегодня у Тельцов день мечты и мысли о будущем часто коренятся в прошлом. Возможно, сами обстоятельства поспособствуют этому, погрузив их в воспоминания. Сознательно или безотчетно, многие Тельцы будут цепляться за старые сценарии, идеалы и желания, забывая про перемены или намеренно игнорируя их.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды напоминают, что одной из их добродетелей в сложившейся ситуации должно быть терпение. Если ускорить ход событий нереально, лучше принять ситуацию и поискать в затянувшемся испытании любви плюсы. Можно побаловать себя приятными иллюзиями или воспоминаниями.
Рак
Сегодня Раков день ведет в делах сердечных знакомой надежной дорогой, причем обещает им самое «вкусное» в конце пути. Призом может быть преодоление сомнений, постепенное раскрытие чувств, последовательное снятие блоков и запретов. Вероятность нервирующей двусмысленной ситуации в эти сутки минимальна.
Лев
Сегодня Львам звезды дают время победить негативные чувства (тоску, мнительность, подозрительность), трансформируя их в позитивные. Грустное утро вполне может сменить гармоничный вечер. Гармонию может дать как примирение с реальностью, так и уход от нее в приятные фантазии, иллюзии.
Дева
Сегодня Девам придется набраться терпения, если они хотят увидеть искренние и теплые проявления чужих эмоций: партнер может раскрыться не сразу и заставить угадывать свои желания. Наибольшие шансы на сближение и согласие этот день дает сложившимся парам, где часть эмоций угадывается интуитивно.
Весы
Сегодня Весам невыгодно раскрывать свои истинные чувства и публично демонстрировать свои подлинные намерения насчет отношений (особенно, если пока они сами ни в чем не уверены). Вместо активного включения в предложенную партнером игру вполне достаточно невербального намека на согласие или отказ.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды намекают, что им не стоит теряться при виде препятствий в делах сердечных: все барьеры знакомы и преодолимы. Это прекрасный день для свидания, если пара хочет остаться вместе. Влюбленным, решившим попрощаться и завершить роман, он советует не спешить и дает время подумать.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов день может поставить границы искренности и эмоциональной непосредственности, заставить их скрывать свои истинные чувства. Одновременно, он способен навеять им романтические идеалистичные иллюзии, окунуть их в воспоминания о прошлом или в мир виртуальных любовных фантазий.
Козерог
Сегодня для Козерогов свидание может начаться с дурного знака, но звезды обещают, что закончится оно на приятной ноте. Все основные расчеты и разумные надежды сбудутся, многие страхи и предубеждения окажутся напрасными. Если роман не имеет будущего, лучше уже сейчас мягко поставить в нем точку.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды напоминают о требованиях этого дня, которые заключаются в душевной чуткости, сдержанности и деликатности. Не тот момент, когда стоит форсировать или афишировать развитие своего романа, подчеркнуто демонстрировать любимому человеку свои чувства или подшучивать над его недостатками.
Рыбы
Сегодня у Рыб день рассеет тайные страхи. На смену меланхоличному утру может прийти томный романтичный вечер. Часть Рыб в конце дня будет вынуждена утешаться красивой иллюзией, но у большинства будет вполне реальный повод для приятных эмоций. Не стоит прощаться с любовью, она еще может вернуться.