Закрываем дверь в прошлое — любовный гороскоп на 4 февраля

Наш гороскоп говорит, что вас ждут неожиданные повороты и мелкие испытания.
Овен
Сегодня Овны начинают заново открывать для себя мир любви, гармоничных отношений или чувственности. Вполне естественным для них будет желание начать подобные перемены с себя, например, плотнее заняться своей внешностью, манерами или гардеробом, чтобы подчеркнуть свою природную привлекательность.
Телец
Сегодня у Тельцов в настроении начинают звучать новые ноты, что не обязательно означает прогресс: иногда это откат в любовное прошлое. Стоит помнить, что многое сейчас зависит от обстановки. По ее влиянием чувства могут стать горячими, но противоречивыми, а намерения решительными, но непостоянными.
Близнецы
Сегодня Близнецы начинают чаще задумываться о деталях своего любовного будущего. Они надеются найти новое счастье, обрести в отношениях гармонию или получить в любви свободу выбора. Денежная или иная житейская заминка может чуть омрачить эти приятные горизонты, но главное то, что они открылись.
Рак
Сегодня у Раков появится дополнительный стимул к любовной игре — который, увы, может оказаться всего лишь еще одной приманкой и ловушкой. Новые симпатии, вполне способные зародиться в этот день, стартуют для них со старого двойственного сценария и перспективы зажигательного «танца на граблях».
Лев
Сегодня для Львов возрастает вероятность весьма важного личного разговора или известия. В романе намечается новый приятный поворот, но даже на его фоне звезды советуют не забывать о сложных гранях ситуации (например, о непредсказуемости развития событий в будущем или о тяжелом характере партнера).
Дева
Сегодня Девы извлекают для себя что-то позитивное из любого поворота событий. Но они вынуждены признать, что иногда уже не могут использовать старые и привычные им способы гармонизации любовных отношений. Их могут ждать неожиданные новости и кратковременные эмоциональные стрессы.
Весы
Сегодня Весам события дня покажут, что они нуждаются в партнере сильнее, чем думают. Несмотря на возможные трудности, союз нужен обоим и живуч. Вклад влюбленных и в поддержку равновесия, и в «раскачивание лодки» является взаимным. Если хочется сберечь или обновить отношения, лучше делать это вместе.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит помнить, что общение с близким человеком способно свернуть в непредсказуемое русло или принять неприятный оборот. Ссора маловероятна, но между собеседниками может пробежать тень смущения или сомнений. Не стоит задавать вопрос, если вы не готовы услышать неожиданный ответ.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день дает добрые знаки во всем, что связано с личной жизнью. Он намекает на возможность найти новую любовь или на приближение приятного поворота в чересчур накалившихся отношениях. Для самого свидания эти сутки не очень удачны, но настало время подумать о деталях близкой встречи.
Козерог
Сегодня Козерогам день способен принести новые яркие оттенки чувств. Многим Козерогам захочется открытости и динамики. Им стоит помнить, что накал страстей грозит сыграть с ними плохую шутку, лишив психику уравновешенности, а отношения гармонии. В случае сложных отношений он только усугубит проблемы.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют быть внимательнее к новостям и знакам перемен: для личной жизни они благоприятны. Даже если в этот день что-то пойдет не так, вскоре все прояснится и уладится наилучшим образом. Однако с важным мероприятием, свиданием или заявлением звезды советуют пока подождать.
Рыбы
Сегодня Рыбам день может принести неожиданные известия и подарить новые эмоции. Многие Рыбы почувствуют, что готовы (или вынуждены) расстаться с былыми идеалами и закрыть дверь в прошлое. Звезды намекают, что процесс еще не завершен, к некоторым нюансам чувств и отношений еще придется вернуться.