Не привлекаем внимания – финансовый гороскоп на 5 февраля

Наш гороскоп советует найти баланс между эмоциями и разумом, а также лучше подготовиться к грядущим событиям.
Овен
Сегодня Овнам, возможно, удастся добиться хороших результатов при условии, если вы будете активно идти на сотрудничество с другими людьми. Усилятся ваши предпринимательские способности, вы сможете предвидеть ход событий и оказываться на шаг впереди. Процесс написания бизнес-плана будет содержать в себе много революционных идей, способных дать новый импульс развитию вашего бизнеса.
Телец
Сегодня у Тельцов, занимающих руководящие должности и заинтересованных в дальнейшем карьерном продвижении, может появиться удачный шанс для приближения к своей цели. Деловая хватка, практичность, нацеленность на конкретный результат – вот что характеризует этот день. Во второй половине дня вам может поступить ценная информация, благодаря которой вы сможете принимать взвешенные решения.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться благоприятное время для повышения своего образовательного уровня. Старайтесь вникать в тонкости своей профессии, советуйтесь со знающими людьми по непонятным для вас вопросам, обменивайтесь опытом, пополняйте багаж знаний. Многие вопросы удастся решить благодаря дружеским контактам и умению находить взаимопонимание с людьми. Планы, составленные сейчас, имеют высокую силу реализации.
Рак
Сегодня у Раков день может сложиться благоприятно для кредитно-финансовой деятельности. Можно открывать новые банковские счета, размещать депозитные вклады, давать и брать деньги взаймы на непродолжительное время. От руководителей требуются решительные и смелые действия реформаторского толка. Можно не только пересматривать структуру управления, но и делать кадровые перестановки.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют подойти со всей серьезностью к своим деловым контактам. В этот день вы можете провести безболезненную чистку, освободиться от ненужных и неэффективных связей, повысив тем самым качество делового сотрудничества. Не держитесь за недобросовестных и необязательных людей, ориентируйтесь на серьезных деловых партнеров. У работников сферы услуг могут появиться много выгодных заказов.
Дева
Сегодня Девы могут быть способны лучше всего проявить себя при решении конкретных практических задач. Вы сможете разобраться в сложных устройствах, найти причину поломки механизмов и исправить их. Обращайте внимание на детали - в них кроется ответ на ваши вопросы. Изобретатели и инженеры найдут оптимальные технические решения. Наиболее упорные и трудолюбивые из вас смогут повысить уровень доходов.
Весы
Сегодня Весам не обойтись без творческого подхода к делам. Новый взгляд позволит вам обнаружить скрытые резервы и внести некоторые коррективы в методы работы. Не бойтесь экспериментировать. Хорошее время для консультантов сетевого маркетинга и всех тех, чья работа связана с выполнением клиентских заказов. Ориентируйте себя на максимально возможный учет пожеланий клиентов и тех людей, с кем приходится иметь дела.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют больше внимания уделять потребностям членов семьи и близким родственникам. Именно от отношений с ними во многом будет зависеть успех в делах. Этот день требует от вас не слов и теорий, а конкретных практических действий. Наведение порядка на рабочем месте, в деловых бумагах, инструментах – это одно из условий успеха. Хорошо пойдут дела у работников гостиниц, ресторанов.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может ускориться информационный и товарно-денежный оборот. Это особенно хорошо почувствуют торговцы. Ваши интеллектуальные способности могут проявляться на высоком уровне, благодаря чему вы сможете быстро обучаться, анализировать поступающую информацию и принимать взвешенные решения. Прислушивайтесь к советам старых и верных друзей. Успешно проходит профессиональное обучение.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сосредоточиться на увеличении уровня доходов. Деньги будут сами идти к вам – главное, не упустить момент и суметь их взять. У предпринимателей и работников сферы услуг может увеличиться количество выгодных заказов. Также это хорошее время для совершенствования навыков работы с инструментами, повышения уровня профессионального мастерства. Хорошо пойдут дела у владельцев гаражей, складов, офисов.
Водолей
Сегодня у Водолеев, занимающихся предпринимательской деятельностью, прекрасный день для запуска новых проектов. У вас может быть достаточно решимости, энергии и поддержки для того, чтобы ваши проекты успешно развивались. Благодаря возросшей коммуникабельности вы в любом вопросе найдете человека, который готов будет оказать помощь и содействие. Личная инициатива является ключевым условие для успеха в делах, чем бы вы ни занимались.
Рыбы
Сегодня от Рыб день требует умения тихо и незаметно работать, не привлекая к себе постороннего внимания. Это хороший день для ведения тайных переговоров, урегулирования вопросов погашения задолженностей перед кредиторами. При необходимости можно воспользоваться поддержкой влиятельного покровителя. Также вам могут предложить подработку, благодаря чему ваши доходы существенно вырастут.