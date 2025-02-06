Продолжается полоса везения — любовный гороскоп на 7 февраля

Наш гороскоп говорит, что звёзды могут преподнести как приятные сюрпризы, так и небольшие испытания, требующие терпения и мудрости.
Овен
Сегодня Овнам день позволяет поддерживать общение с объектом симпатий в непринужденном тоне и в неформальной обстановке. Если появятся ограничения, они смогут легко их обойти. Романтический интерес будет особенно живо расти в необычной новой среде, в дружеской компании, в поездке и в ходе учебы.
Телец
Сегодня Тельцов обстоятельства приглашают к дружелюбному интересному общению, в ходе которого легко перейти в приятную и чуть двусмысленную романтическую плоскость. В такой атмосфере их личные симпатии будут получать активную подпитку. Тельцы, скрывающие свои чувства, могут невольно выдать себя.
Близнецы
Сегодня для Близнецов длится фаза вдохновения и удачи, которая включает в себя и успех на поприще личной жизни. Для многих Близнецов любовь может оказаться не главной целью, а приятным побочным эффектом их общего личностного успеха и роста — отличный бонус, добавляющий оптимизма на будущее.
Рак
Сегодня Ракам не стоит быть чересчур упрямыми и прямолинейными, слишком подверженными инерции и зависимыми от традиций. Им лучше вести себя в отношениях более гибко, хотя бы иногда поступаясь своими привычками и принципами. Хорошо побывать вместе там, где есть шанс узнать что-то новое.
Лев
Сегодня Львов день настраивает на позитивный оптимистичный лад, приглашая видеть в будущем только хорошее. Немаловажный связующий фактор для двух амбициозных личностей — общее мировоззрение. Дополнительное положительное влияние на влюбленную пару окажет наличие друзей и сподвижников.
Дева
Сегодня Девы склонны вести себя с любимым человеком, как добрые приятели, и это, как ни странно, может сработать на их романтические планы. День не требует строгого соблюдения формальностей, может поспособствовать сближению на почве интеллектуального интереса, дружбы, хобби, работы или общей цели.
Весы
Сегодня Весы получают хорошие знаки и добрые вести, поэтому склонны смотреть на ситуацию в личной жизни оптимистично. Наибольшие основания для оптимизма дает начало нового романа. В отношениях «со стажем» гармония не столь прочна, поскольку в них еще не изжиты старые триггеры ссор.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день способен подарить неожиданную удачу в тот момент, когда они готовились к проблемам. Везение может повергнуть их в состояние эйфории и внушить им мысль о том, что они достойны большего. Им не стоит игнорировать предупреждающие знаки, указывающие на грань дозволенного.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов важными составляющими личного обаяния являются их ум, общительность и популярность в определенных кругах. Слава, которой они пользуются, будет лить воду на мельницу их романтических интересов, заставляя представителей другого пола обращать на них внимание и ценить их общество.
Козерог
Сегодня Козероги могут воспринимать интенсивное общение с представителями другого пола двояко. Не исключено, что оно будет их и вдохновлять, и утомлять. Многие Козероги подойдут к пределу своей общительности. Звезды советуют завершать разговор до того, как наступит раздражение или пресыщение.
Водолей
Сегодня для Водолеев продолжается полоса везения, включающая и успех в делах сердечных. Многие Водолеи получат в этой сфере неограниченную моральную власть, от которой трудно отказаться. Если они передадут ее партнеру и подчинятся ему, это будет означать, что они сильно влюблены и очень счастливы.
Рыбы
Сегодня Рыбам желательно найти «золотую середину» между общительностью, которой ждет от них партнер, и собственной сдержанностью. Некоторым Рыбам придется решать другую дилемму — между прогрессивными идеями будущего, воодушевляющими любимого человека, и своими консервативными взглядами из прошлого.