Позволяем себе большее – гороскоп на 8 февраля

Гороскоп на сегодня говорит, что при слишком больших ожиданиях возможна доля разочарований. Лучше использовать это время для отдыха. Оживление на бытовом и эмоциональном уровне ожидается во второй половине дня. Вступление Луны в знак Рака активизирует переживания, связанные с домом, семьей и близкими личными отношениями. В это время не стоит надеяться на полную гармонию: возможны несовпадения вкусов, неудачные покупки, расхождения в привычках. Может потребоваться выбор или компромисс. Возникшие недоразумения лучше улаживать быстро.
Овен
Сегодня у Овнов эмоциональная атмосфера вокруг постепенно меняется, не всегда в лучшую сторону. Общительные Овны могут столкнуться с исчезновением интересных собеседников, друзей или попутчиков. Вторая половина дня вернет многих Овнов к ожидающим их домашним хлопотам. Она может принести им недоразумение в семейной среде или в браке, вызванное разницей привычек, вкусов, подходов к деньгам или вещам.
Телец
Сегодня Тельцам лучше воздержаться от важных решений и начинаний. Этот день усиливает непрактичность. Первая половина дня способна привести к неверной оценке перспектив, и, как следствие, к осечке (ошибке, иллюзии, разочарованию, паузе). Вечером может подвести возросшая импульсивность, спонтанность и неустойчивость желаний. Даже в простых делах могут начаться забавные или досадные недоразумения.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют умерить ожидания. День может начаться с избыточных фантазий, идеализаций. Возможно как перенасыщение вчерашними позитивными эмоциями, так и разочарование от неисполнения некоторых завышенных надежд. Лучше воздержаться от построения новых планов. Вечер – не лучшее время для покупок, платежей и финансовых операций, не самое гармоничное для любви и развития романа.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что первая половина этого дня для них не очень продуктивна. Не исключено, что утро начнется с рассеянности, сомнений, нерабочего настроения, хаоса в мыслях или чувствах. Вторая половина дня добавит конкретики, но не сулит полной ясности: могут оставаться противоречивыми эмоции и симпатии, двойственными желания. Есть риск принять неудачное решение и добавить себе забот.
Лев
Сегодня для Львов день может начаться с надежд на будущее, в которых будет доля иллюзий. Несмотря на отдельные искажения перспективы в деталях, в целом звезды советуют доверять судьбе и друзьям. Вторая половина дня может добавить тайных переживаний и вынужденных забот, перенести из предполагаемого будущего в уже известное прошлое, заставить думать о доме, семье, «тылах», исправлении старых ошибок.
Дева
Сегодня Девам не стоит приступать к важным делам: в это время велика вероятность искажений истины, разочарований и тупиков, может изменить вчерашнее везение или вдохновение. Вторая половина дня более конструктивна, но в начале любой акции есть риск столкнуться с недоразумением, особенно в любви и в делах финансовых. Не разрешив возникшую дилемму, будет трудно двигаться дальше.
Весы
Сегодня у Весов позитивные переживания преобладают над негативными, но вечером все может стать наоборот. Вторая половина дня заставит их перейти от мечтаний к конкретике, вместо романтики, возвышенных тем или интеллектуальных занятий погрузиться в решение насущных задач. В деловых, супружеских и семейных вопросах лучше начать с выбора или поиска компромисса, во избежание обострения отношений.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что события этого дня несут в себе долю коварства, могут столкнуть с ненадежностью или непоследовательностью. В первой половине дня есть риск тупика или обмана, нежелательно слепо доверять ни «своим», ни «чужим». Во второй половине дня в текущих делах наметятся хорошие перспективы, но часть времени может уйти на выбор, согласование или прояснение недоразумений.
Стрелец
Сегодня Стрельцам эти сутки могут принести ограничения, разочарования или испытания. Не стоит планировать на сегодня важный старт. На первую половину дня лучше не назначать встречи. Вторая половина дня подчеркнет давний очаг проблем и подскажет, как уладить их, не доводя дело до ущерба и кризиса. Возможно напоминание о долге или безопасности, о любовных, деловых, финансовых или семейных трудностях.
Козерог
Сегодня Козерогов звезды предупреждают о возможной зависимости от обстоятельств и о сложности полного контроля за ситуацией. В начале дня может быть трудно заставить себя и других взяться за дела. Возможна рассеянность, лень, путаница. Вторая половина дня подчеркнет противоречия в деловых, любовных, супружеских или родственных отношениях, в это время лучше не обострять их без необходимости.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше снизить активность, направленную на развитие, рост и успех. Утро подходит для творческих и любовных фантазий, отдыха и наслаждения достигнутым, но не для новых акций. Вторая половина дня поставит акцент на семейных, жилищных, служебных или иных насущных заботах. Не все ситуации вечера будут стандартными и гладкими. Если нужны помощники, стоит убедиться, что они не подведут.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит рассчитывать на большие подвижки утром. Начало дня может пройти в фазе рассеянности или ожидания, в мечтах, идеализациях или разочарованиях. Возможен хаос в быту. Вторая половина дня даст импульс для нужных работ, но концентрация придет не сразу. Возможно, вначале придется сделать выбор, уладить финансовый нюанс, сделать покупку, решить любовную или творческую дилемму.