Позволяем себе большее – гороскоп на 8 февраля

7 февраля 2025 Гороскопы Марианна Басс

10-11 лунные сутки. Первая половина этого дня может склонить к рассеянности, лени, мечтательности, ложным оценкам.

Фото: rambler