Будет много ненадежных помощников – финансовый гороскоп на 11 февраля

Стоит проверять, а потом доверять даже единомышленникам.

Наш гороскоп расскажет, что подготовила для вас Вселенная и настроит на продуктивный и гармоничный день.

Овен

Сегодня Овнам срочно могут понадобиться наличные деньги, отсутствие которых в достаточном количестве может привести к напряжению в делах. Это не самый лучший день для коллективной деятельности и планирования на длительную перспективу. Могут осложниться отношения с акционерами – не следует вести обсуждения вопросов о разделе прибыли и дивидендах. Нежелательно проводить отчетные собрания.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют держать под контролем свои эмоции и не вступать в споры с руководством. Возможно, вы будете болезненно воспринимать некоторые приказы начальства, однако это не повод для нарушения трудовой дисциплины. Чем меньше вы будете пересекаться с начальством, тем меньше будет поводов для осложнений. Несмотря на проблемные моменты, не следует делать поспешные выводы.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день может быть связан с помехами и препятствиями, в результате которых вы не сможете действовать в свободном режиме. Кроме того, выполнению обязанностей может мешать излишне нервная психологическая атмосфера в трудовом коллективе. Не исключаются проверки со стороны представителей фискальных властей. Дальние командировки и контакты с людьми из других стран и регионов могут пройти с осложнениями.

Рак

Сегодня Ракам , возможно, придется нелегко, поскольку это может быть хлопотный и непредсказуемый день. Неприятности могут начаться с финансовых сбоев, задержкой ожидаемого денежного перевода. Если вы работаете в промышленном производстве, то рекомендовано воздерживаться от пусконаладочных работ - возрастает вероятность технических сбоев. Работа по графику может осложниться, и сроки придется корректировать.

Лев

Сегодня у Львов , имеющих свой бизнес, день может быть связан с трудностями при взаимоотношениях с представителями официальной власти и деловыми партнерами. Если вы работаете с клиентскими заказами, то строго следите за сроками выполнения работ. Малейшее нарушение может привести к претензиям и жалобы заказчиков. Позаботьтесь о том, чтобы уходить от конфликтных ситуаций заранее, в момент их возникновения.

Дева

Сегодня Девам любая работа может даваться с большим трудом и всевозможными препятствиями. Возможно снижение работоспособности из-за ухудшения самочувствия. Вы можете сталкиваться в внешними препятствиями. Например, не вполне благополучно могут складываться отношения с коллегами в трудовом коллективе. Уровня ваших профессиональных знаний может не хватить для решения поставленных задач.

Весы

Сегодня у Весов день может быть связан с неожиданными переменами в финансовом положении. Воздержитесь от финансовых спекуляций любого рода – фортуна сейчас играет не на Вашей стороне. Повышенная эмоциональность и мнительность может сыграть с вами злую шутку – действия, продиктованные эмоциональным импульсом, могут привести к ошибкам. Уделите внимание проверке исправности охранной сигнализации.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов этот день может сложиться неблагоприятно. Особенно это касается тех, кто работает в одном трудовом коллективе вместе с партнером по браку или близким родственником. Кроме чисто практических задач по работе вам придется параллельно урегулировать и межличностные проблемы, которые сегодня могут обостриться. На завершающем этапе работ возможны осложнения.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не рекомендуется заниматься вопросами, связанными с оформлением документов, поездками, заключениями посреднических сделок и аналитической обработкой информации. Во всех подобных делах у Вас могут возникать осложнения. Чтобы работа шла продуктивнее, старайтесь изолировать себя от информационных помех и в рабочее время не отвлекаться на посторонние разговоры.

Козерог

Сегодня Козерогам , возможно, придется решать непростую задачу, касающуюся правильного распределения материальных и финансовых ресурсов. Уровень ваших доходов окажется существенно меньше ожидаемого, что вызовет напряжение. Старайтесь подавлять в себе авантюристическое желание вложить деньги в рискованный проект в надежде без особых усилий быстро заработать большие деньги.

Водолей

Сегодня у Водолеев желание действовать самостоятельно может натолкнуться на сопротивление со стороны членов семьи и близких родственников. Вероятно, прежде чем действовать, необходимо согласовать свои планы с семьей. Особенно это касается тех, кто работает удаленно, на дому, и зависит от обстановке семье. Тем, кто работает на стройке, в коммунальном и сельском хозяйстве, рекомендуется быть осмотрительнее.

Рыбы