Возникнут препятствия — финансовый гороскоп на 12 февраля

Сегодня придется приложить на работе немало усилий.

Наш гороскоп подскажет, где стоит проявить инициативу, а где — довериться течению обстоятельств.

Овен

Сегодня у Овнов день может быть связан с мелкими неприятностями и нестыковками. На первый взгляд дела идут как обычно. Однако если присмотреться внимательнее, вы поймете, что плановые работы не удается выполнить в полной мере и намечается отставание от графика. Ваши личные инициативы могут войти в противоречия при столкновении с объективной реальностью. Важно правильно оценивать свои способности.

Телец

Сегодня Тельцам , возможно, предстоит отстаивать свою профессиональную репутацию, что будет совсем непросто. Дело в том, что от вас потребуется знание некоторых профессиональных тонкостей для решения возникших проблем. Однако вы не всегда сможете соответствовать требованиям момента. Чтобы минимизировать ущерб для вашей репутации, старайтесь более серьезно готовиться к предстоящей работе.

Близнецы

Сегодня Близнецам , занимающим руководящие должности, звезды советуют не торопиться с принятием управленческих решений. Особенно это относится к таким действиям, которые направлены на реформирование и структурную перестройку сложившейся системы. Старайтесь руководствоваться правилом о том, что не нужно трогать и пытаться изменить то, что и так пока неплохо работает. Время для реформ еще не пришло.

Рак

Сегодня Ракам , возможно, придется работать в неблагоприятных внешних условиях, когда вместо сотрудничества и взаимовыгодного партнерства вам придется продираться через непонимание и препятствия. Прежде всего, это касается тех, кто работает в сфере услуг и имеет дело с клиентами. Не меньшие осложнения возможны у работников кредитно-денежных учреждений. Тщательно заполняйте платежные документы.

Лев

Сегодня у Львов день может быть связан с мелкими нестыковками при контактах с деловыми партнерами. Если вы находитесь в процессе переговоров, то договориться может быть нелегко. В этой ситуации в более выгодном положении оказываются те, кто работает сам на себя, занимается индивидуальной трудовой деятельностью и не зависит мнения или настроения других людей. Старайтесь находить компромиссы.

Дева

Сегодня Девам , возможно, придется много и интенсивно трудиться, однако Ваш труд может оказаться недостаточно продуктивным. Дело в том, что может ухудшиться ваше состояние здоровья, и вы будете склонны допускать частые ошибки. Поэтому многое придется переделывать заново, а иногда выполнять ту работу, которая, как выяснится в дальнейшем, была необязательна. Ситуация может осложняться напряжением в отношениях с коллегами.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют ничего не менять в сложившейся работе и действовать традиционными методами, доказавшими свою надежность в течение длительного времени. Если техника и механизмы продолжают нормально работать, то не нужно их переделывать или усовершенствовать. Сегодня любые эксперименты в работе могут закончиться неудачей. Труднее всего придется творческим работникам, связанным с искусством.

Скорпион

Сегодня Скорпионам , вероятно, будет нелегко сосредоточиться на своих стратегических целях и хоть сколько-нибудь продвинуться вперед. Ваше внимание могут постоянно отвлекать на решение мелких хозяйственных и бытовых вопросов. Не исключено, что в семье накопится много нерешенных дел, которыми придется заниматься в авральном режиме. Это не лучшее время для строителей и коммунальщиков.

Стрелец

Сегодня Стрельцам , имеющим свой бизнес, звезды советуют не торопиться с принятием тех или иных решений. Это не лучшее время для аналитической обработки информации и проведения деловых встреч. Обязательно проверяйте и перепроверяйте поступающие сведения на предмет их достоверности. Характер поступающей информации может меняться и на ее переменчивой основе лучше воздержаться от принятия решений.

Козерог

Сегодня Козерогам не рекомендуется принимать решения о финансировании тех или иных своих начинаний. И от самих начинаний пока лучше воздержаться. То же самое относится к приобретению движимого имущества. Помните, что сегодня вы скорее потеряете деньги, чем приобретете. Поэтому вашей основной задачей может стать не столько преумножение доходов, сколько сохранение финансовых ресурсов от растрат.

Водолей

Сегодня Водолеям , возможно, захочется проявить свою самостоятельность при решении тех или иных вопросов. Однако звезды советуют вам не торопиться действовать и еще раз всё хорошенько обдумать. Может случиться так, что на первый взгляд простые решения, окажутся на практике гораздо сложнее. Вам трудно будет оценить эффективность своих инициатив, поэтому многие ваши сегодняшние решения могут не получить поддержки.

Рыбы