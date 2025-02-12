Разговоры не будут складываться — любовный гороскоп на 13 февраля

Наш гороскоп поможет вам настроиться на день, учитывая влияние планет и звезд.
Овен
Сегодня Овнов день способен сделать менее романтичными и более прагматичными. Не изменяя своим чувствам и ощущая потребность в любви, они будут вынуждены посвятить часть своего времени повседневной рутине. Между ними и их пассиями могут возникать мелкие недоразумения по бытовым причинам.
Телец
Сегодня Тельцам врожденный здравый смысл подсказывает одно, а вспышка сиюминутных чувств другое. Не исключено, что они будут испытывать сомнения, предаваться избыточным фантазиям или «варить» в голове случайные мысли. Возможны неверные решения. Не стоит отправлять личные письма.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут сталкиваться в делах сердечных с недоразумениями, осечками и заминками, а иногда и с явным пресыщением полученной информацией и впечатлениями. Звезды советуют стать чуть скромнее в своих планах, так как большие романтические надежды может притормозить цепь мелких помех.
Рак
Сегодня Ракам день подсказывает не самые удачные решения. Для них возрастает вероятность невовремя отправить письмо своей пассии, сделать запоздалое признание или приглашение. Повышается для них риск пережить и другие разочаровывающие моменты, например, разминуться в пути к месту встречи.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют стремиться к активному продолжению любовного диалога. Скорее всего, все важное уже было сказано и теперь следует поразмыслить над этим. Ожидая от партнера принципиально новых вопросов, объяснений или предложений, многие Львы рискуют столкнуться с разочарованием.
Дева
Сегодня Девам природный реализм и практицизм не мешает быть жаждущими идеального совершенства романтиками, порой с завышенными аппетитами. В своем стремлении получить больше (например, довести свои личные отношения до желаемого духовного уровня) они рискуют утратить чувство меры.
Весы
Сегодня Весов явные или скрытые причины заставят стать сдержаннее в своих чувствах, осторожнее в поведении и критичнее в мыслях. В романтической истории завершается фаза интенсивного общения и радикальных новых идей, накопленная информация готова для детального осмысления и проверки.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не помешает стать реалистами и попробовать вникнуть в детали своей романтической ситуации с учетом возможного будущего. Не исключено, что в ходе волнующих событий последнего времени в личной жизни было упущено что-то важное или на что-то были малодушно закрыты глаза.
Стрелец
Сегодня Стрельцам события дня напоминают о том, что не связано с их личной жизнью, но точно так же требует внимания, например, к профессиональному долгу. Не исключено, что на этом фоне им придется свернуть недавнее активное общение с пассией или приостановить поиск новых романтических отношений.
Козерог
Сегодня у Козерогов голос природного рационализма и практицизма борется с эпатажными неожиданными идеями. Если время масштабных перемен упущено, возможна тяга к творчеству и обновлениям в мелочах. Звезды не советуют поддаваться подобным порывам, в частности, отправлять любовные письма.
Водолей
Сегодня Водолеям нежные чувства и романтичные настроения не мешают время от времени становиться скептичными и недоверчивыми, вместо великодушия демонстрировать придирки, язвительность или мелочность. Звезды не советуют выбирать этот день для теплого общения, сближения, начала разговора.
Рыбы
Сегодня у Рыб любовные диалоги способны оставить ощущение недосказанности, запоздалого эффекта или преждевременности, и часто оно будет верным. Не исключены и ситуации, когда встреча срывается или разговор не складывается. Все важные заявления и свидания звезды советуют отложить на несколько дней.