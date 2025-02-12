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Отделаем тру-новости от фейков — гороскоп на 13 февраля

12 февраля 2025ГороскопыМарианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня взаимное расположение Луны и Меркурия создает противоречивые ситуации, когда трудолюбие, дотошность, перфекционизм наталкиваются на заминки, ошибки и недоразумения.

Отделаем тру-новости от фейков — гороскоп на 13 февраля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что возможны задержки вестей, случаи небрежности и опозданий. Есть риск запутаться в большом количестве лишней информации, ошибиться в служебной переписке. Некоторые прогрессивные идеи, не озвученные вовремя, запоздают. Не все теоретические предположения оправдаются на практике. Стоит отложить целевые командировки, запись к врачу, обращение в сервис, а также важные совещания, визиты и работы, требующие постоянно быть на связи.

Овен

Сегодня у Овнов внимание переключается на рутинные дела. Темой этого дня для них могут стать служебные обязанности, идущие в доме работы, повседневные хозяйственные хлопоты, мелкие ремонтные и лечебные меры. Возможно, потребуются помощники или придется обратиться в сервис. В течение дня вероятны заминки (путаница в деталях и документах, задержки вестей, загадочные пропажи, молчание нужных людей).

Телец

Сегодня у Тельцов ситуации дня взывают к природной практичной натуре, но многие представители знака не готовы внять таким призывам. Они могут чуть хуже справляться с задачами, которые обычно решают рационально и эффективно. Им может не хватать усидчивости и концентрации внимания. Вместо разумных решений их могут одолевать неосуществимые планы, запоздалые или излишне экстравагантные мысли.

Близнецы

Сегодня у Близнецов текущие дела пойдут чуть хуже. Может оказаться исчерпан запас идей, стать неактуальным недавний формат мышления или связи, иссякнуть поток сообщений от далеких друзей. Звезды советуют взять перерыв в интенсивном накоплении данных, вместо дальнейшего набора знаний заняться отсеиванием неверной и избыточной информации. Стоит повременить с отсылкой писем и отправкой в новый путь.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют стать дотошнее в текущих делах, иначе возрастет вероятность помех, мелких осложнений, проволочек и путаницы. Этот день способен создавать пробки на дорогах и задержки в информационных потоках, снабжать избыточными или запоздалыми данными, заводить в тупики, провоцировать опоздания и отмены назначенных встреч. Есть смысл повременить с целевыми поездками и контактами.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что начинают сходить на нет важные для них диалоги. У них самих или у их собеседников может иссякнуть запас аргументов, или вовсе пропасть живой интерес к теме. Разговоры, размышления, исследования начнут утопать в избытке мелочей, мало что прибавляющих к сути. Лишние детали и запоздалые мысли могут затемнить картину и в теоретических, и в практических вопросах.

Дева

Сегодня у Дев успехи начинают сильнее зависеть от их настроения, целеполагания и приоритетов. Их может подвести сверхлюбознательность, амбициозность, информационная неразборчивость, духовная ненасытность. Возможны проблемы такого рода и на уровне физическом (хаотичное переедание, злоупотребление медикаментами). Им важно вовремя поставить точку в поиске новых контактов или освоении новых знаний.

Весы

Сегодня Весам звезды предлагают стать осторожными реалистами и уделить больше внимания деталям. Пора дотошнее разобраться в тонкостях работ или новшеств, в практической части теории, в нюансах оригинальной творческой концепции или новаторской прогрессивной идеи. В случае недомоганий не помешает стать чуть внимательнее к своему самочувствию, к деталям врачебного режима и профилактики недугов.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов день усилит наблюдательность, даст пищу острому уму и тонкой интуиции одновременно. Многие Скорпионы начнут критичнее оценивать новые контакты и знания, в том числе, в свете будущего. Эти сутки заставляют подробнее изучать технические, медицинские и иные подробности, дотошнее вникать в накопленную информацию, скептичнее относиться к заманчивым надеждам и щедрым обещаниям.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют мыслить практичнее, например, категориями служебного долга, рациональной необходимости или пользы для здоровья. Вероятно, в чем-то этот день сузит их возможности. Не исключено, что им придется признать факт своей некомпетентности, спешки или амбициозности, уточнить свои и чужие идеи и предложения, детальнее разобраться в новых программах или средствах связи.

Козерог

Сегодня Козероги склонны руководствоваться здравым смыслом, но время от времени он будет им изменять. Возможны запоздалые экстравагантные идеи, ведущие к столь же экстравагантным приобретениям и неудачным решениям. Звезды советуют меньше ориентироваться на сторонние советы и приостановить на время любые необязательные начинания. Не стоит отправляться в долгий путь и начинать важную переписку.

Водолей

Сегодня у Водолеев день усилит внимание к практическим деталям, а заодно повысит критичность их мышления. Звезды советуют им меньше придираться к другим и больше анализировать свое поведение (речи, мысли, имидж, достижения, при необходимости — состояние здоровья). Стоит помнить, что время презентации своих новых идей в данный момент упущено, а вот подвести итог последних двух недель можно и нужно.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что под вопросом эффективность любых переговоров, в которых преследуются личные интересы. И собственные идеи, и чужие мысли могут быть не до конца оформленными, порождая завышенные ожидания, невыполнимые обещания и невольные обманы. Также могут иметь место технические заминки со связью, задержки. Могут копиться вопросы и поводы для недоверия (возможно, мнимые).
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