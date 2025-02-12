Отделаем тру-новости от фейков — гороскоп на 13 февраля

12 февраля 2025 Гороскопы Марианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня взаимное расположение Луны и Меркурия создает противоречивые ситуации, когда трудолюбие, дотошность, перфекционизм наталкиваются на заминки, ошибки и недоразумения.

Фото: rambler