Отдаемся любви без остатка – гороскоп на 14 февраля

Гороскоп на сегодня говорит, что стоит проявить больше внимания к мелочам при лечении, ремонте, уборке, наладке оборудования, уходе за питомцами, а также при обращении за помощью и услугами различного рода, при проверке возникших сомнений и подозрений. Во второй половине дня вступление Меркурия в знак Рыб может принести интригующие новости, побудить к скрытности или образному мышлению, намекнет на важность интуиции, намеков и подтекстов.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не лениться: трудолюбие и дотошность позволят продвинуться в ремонтных и других текущих работах, в лечении болезней и в затяжных домашних хлопотах. Если требуется информационная поддержка, лучше ждать вечера: именно в это время поступит новость, оживится переписка, появится намек на ключ к решению задачи. Возможно, подсказка будет туманной и придется ее расшифровать.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит бояться неясности новостей, советов и посланий: чутье или опыт помогут действовать даже на основе туманных подсказок и намеков. Это продуктивный день, если планируется продолжение начатых работ, сотрудничество с проверенными партнерами или близкими родственниками. Тельцы-новаторы без особых затруднений смогут вписать в систему традиционных правил нужные им новшества.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды намекают, что им пора сменить ход мыслей и манеру речи. Наметился период профессионального или иного целевого общения, чреватый ошибками, обманом или скрытым контролем. Возможно, стоит на время поступиться частью своих идеалов, сузить угол обзора или подкорректировать лексикон. Не помешает стать внимательнее, если впереди ждет экзамен, серия совещаний или работа с документами.
Рак
Сегодня Ракам предстоит подождать нужных известий: скорее всего, новости начнут поступать к вечеру. Возможно, придется подключить к делу чутье, поскольку не все сообщения будут ясными. Несмотря на это, день обещает быть продуктивным. Он увеличивает трудолюбие и организованность, помогает выполнять мелкие ручные операции (особенно хорошо работать со старыми традиционными инструментами и техникой).
Лев
Сегодня Львам звезды советуют стать практичнее и аккуратнее, не забывать в своих текущих делах о правилах осторожности и подстраховки. Самое время заняться исправлением ошибок, мелким ремонтом, деталями лечения, финансовыми тонкостями или профилактикой систем безопасности. Если появились сомнения, лучше не теряться в догадках, а начать планомерно проверять их: это лучший способ узнать правду.
Дева
Сегодня Дев естественным образом мотивируют их собственные интересы, но они вынуждены также оглядываться на чужие мнения. Может появиться психологическая зависимость от слов собеседника, повышенный интерес к закрытой информации о других людях, надуманный страх или доля робости. Звезды советуют избегать чрезмерной мнительности, иначе в компании или партнерстве придется занять позицию ведомого.
Весы
Сегодня Весам день может принести размышления о работе, здоровье или хозяйственных нюансах. Возможно, придется вспомнить о своих повседневных обязанностях, режиме, диете, лекарстве, содержании питомца, технической или иной поддержке. Внимание может привлечь служебная переписка, документ, рецепт, инструмент или инструкция. Не исключена зависимость от людей, обстоятельств или текущего самочувствия.
Скорпион
Сегодня Скорпионы остаются в поле критического практичного мышления, и это очень помогает им в их текущих делах. Многие Скорпионы отлично справятся с ними, особенно, если задача уже знакома им по прошлому. Если требуется техническая поддержка (особенно, в ювелирных уникальных работах, ручных или механических), звезды советуют смело обращаться в проверенные сервисы или к своим старым друзьям.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют серьезнее отнестись к деталям общения с начальством и авторитетными лицами: от этого может зависеть карьера, репутация или ход домашних дел, решение критичного вопроса или окончательное улаживание болезненной застарелой проблемы. Вторая половина этого дня может принести новости в дом, намекнуть на предстоящую серию семейных совещаний или уединенных размышлений.
Козерог
Сегодня Козерогам удача не изменит, если они останутся реалистами, проявят в своих делах организованность, осторожность и аккуратность. Козерогам, имеющим подчиненных, стоит проследить, чтобы их работа строилась по тем же принципам. Если придут новости, звезды советуют вначале повнимательнее их изучить: возможно, это спам, досужие сплетни, запоздалое предложение или не слишком срочный вопрос.
Водолей
Сегодня у Водолеев день повернет в новое русло мысли, заставит их изменить манеру общения или способы связи. Может появиться пища для размышлений о делах финансовых. Не вся правда сегодня лежит на поверхности, поэтому стоит изучать подробности, обращая внимание на скрытые детали. Дотошность и аккуратность будут особенно важны при переделке работ, при получении услуг и в процедурах повторного лечения.
Рыбы
Сегодня у Рыб возрастает потребность в информации и общении. Активная обратная связь может стать обязательным условием продолжения партнерских работ или консультаций, получения технической поддержки или обсуждения условий профессионального контракта. У февральских Рыб к концу дня может появиться желание высказаться о чем-то важном и личном, но с этим звезды советуют повременить несколько дней.