Отдаемся любви без остатка – гороскоп на 14 февраля

13 февраля 2025 Гороскопы Марианна Басс

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Девы напоминает о важности таких черт, как дотошность и аккуратность: именно от них зависит успех текущих работ, точность исследований, эффективность повторных процедур.

Фото: rambler