Обнимаем и целуем чаще – любовный гороскоп на 14 февраля

Наш гороскоп расскажет, чего ожидать в этот день с астрологической точки зрения.
Овен
Сегодня Овнам стоит учитывать трудности связи и вербального взаимопонимания, которые могут быть частью событий этого дня. Не исключено, что возможности поговорить с любимым человеком придется ждать до вечера, а когда контакт наладится, в нем найдется изъян (плохая слышимость, недостаточная откровенность).
Телец
Сегодня Тельцов обстоятельства дня удерживают в рамках реальности, но если они настроены романтично и переживают острую фазу любовной лихорадки, то могут сознательно не замечать подобных намеков. Они будут готовы счесть помехой любую мелочь, которая в данный момент мешает их свободе.
Близнецы
Сегодня для Близнецов сохраняется вероятность помех, которые делают их личную жизнь менее активной и вынуждают их откладывать свои планы. Не исключено, что новые обстоятельства временно сделают их более скрытными или посеют в них сомнения, с которыми им придется жить вплоть до марта.
Рак
Сегодня Раков мелкие событийные заминки не смущают. Они упорны и способны разобраться в любой технической проблеме, вставшей на пути к их личному счастью. Они дождутся известий от любимого человека или возможности отправить ему сообщение, даже если для этого им потребуется целый день.
Лев
Сегодня Львов начинают сильнее интересовать детали и подробности общения с любимым человеком, что иногда приводит их к излишней мнительности и поиску «второго дна». Возможно, они иначе посмотрят на недавно сказанные партнером слова или начнут жалеть о собственной линии поведения.
Дева
Сегодня Дев события дня способны сделать более зависимыми от мнения партнера, а также от чужих комментариев в свой адрес и ходящих вокруг сплетен. Их может интриговать молчание пассии или скрытый ход ее мыслей. Девы, не уверенные в себе, могут стать чересчур застенчивыми или осторожными.
Весы
Сегодня у Весов настроение может оказаться не слишком романтичным и не очень бодрым. Вплоть до ночи их могут сопровождать тайные сомнения, преследовать воспоминания или связывать какие-то обстоятельства. Но даже если они полны сил, это не самый удачный момент для приятного свидания.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день добавит поводов для размышлений о личной жизни. Каких именно, подскажет сама ситуация (особенно, если обращать внимание на детали). Возможно, придет какой-то знак, приснится сон, поступит известие или наметится серия разговоров с любимым человеком о глубоко интимных вещах.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит оставлять без внимания загадочные нотки в манере общения близкого человека: в паре, связанной прочными узами любви и духовного единства, подобные нюансы являются важным знаком. К легкому флирту и свободным отношениям без обязательств данный совет можно не применять.
Козерог
Сегодня для Козерогов главными заповедями правильного поведения остаются реализм и отсутствие спешки. Не помешает внимание к деталям: именно благодаря им сегодня можно понять самое главное. Звезды советуют не упускать из виду мелочи (подтекст писем, ассоциации и тонкие ощущения).
Водолей
Сегодня Водолеям стоит помнить, что этот день требует разумных поступков, внимания к мелочам и доли проницательности. Он не подходит для авантюр и ломки устоев, советует следовать голосу здравого смысла. Могут иметь особое значение жесты помощи и поддержки, а также нюансы интимного поведения.
Рыбы
Сегодня Рыбы станут общительнее, особенно вечером. Если они не решатся начать разговор сами, то начнут ждать, когда это сделает партнер. Многие Рыбы будут тонко чувствовать настроение своей половинки, сумеют частично угадать содержание предстоящего диалога или причину молчания.