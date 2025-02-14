Убавляем уровнь тревоги разговорами – гороскоп на 15 февраля

14 февраля 2025 Гороскопы Марианна Басс

17-18 лунные сутки. Первая половина этого дня способствует рассеянности, мнительности и концентрации не на тех деталях, которые действительно важны.

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Гороскоп на сегодня говорит, что также возможна лень, слабость или сонливость. Лучше воздержаться и от новых стартов, и от продолжения интенсивных работ, включая хлопоты по дому и сложные лечебные процедуры. Во второй половине дня переход Луны в знак Весов подчеркнет потребность в партнерстве, равновесии интересов и обмене симпатиями, но попутно начнет заострять все противоречия отношений. Чтобы сдержать волну возможных разногласий, желательно задействовать все доступные пути поддержки гармонии. Овен Сегодня для Овнов день может начаться с заминки в делах, с недомогания, лени или слабости. Во второй половине дня стоит уделить внимание профилактике разногласий (прежде всего, внутри семьи, в близком деловом и бытовом кругу, в брачном союзе). Вечерние мероприятия, включая свидания и вечеринки, предпочтительнее вне дома: вдали от него будет проще поладить и легче обойти возможные триггеры ссор. Телец Сегодня Тельцов может посетить свободное творческое вдохновение, но у них вряд ли останется время претворить оригинальные задумки в жизнь. Вторая половина дня усилит зависимость от условностей этикета, социальных связей, тонкостей отношений или нюансов самочувствия. В центр внимания могут попасть насущные вопросы, связанные с партнерством, обменом услугами, здоровьем или эстетикой. Близнецы Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что для них не слишком продуктивна первая половина дня. В это время велика вероятность иллюзий, рассеянности, путаницы, задержек и ошибок. Не исключены признаки недомоганий. Вторая половина дня не сулит полной идиллии, но все же обещает стать намного гармоничнее. На вечер можно планировать свидание, вечеринку, отдых в приятной обстановке, заботы о красоте. Рак Сегодня Ракам не стоит откладывать мелкие плановые работы, если им хочется следовать в них собственным привычкам, правилам и ритмам. Вторая половина дня может лишить возможности автономных действий и заставить идти на компромиссы. Возможно, напомнят о себе некие договоренности или социальные условности, вкусы домочадцев или права партнеров, придется с кем-то делить дом, ресурсы или территорию. Лев Сегодня Львам звезды советуют ограничиться мелкими несложными делами, и даже в них стараться быть внимательнее: возможны моменты рассеянности, ошибки и оплошности. С приближением вечера сложатся подходящие условия для поддержки социальных контактов и взаимных симпатий. Вторую половину дня можно использовать для посещения мероприятий, дружеских вечеринок и романтических встреч. Дева Сегодня Дев звезды предостерегают от излишней мнительности, когда дело касается общения с другими людьми и своего образа в их глазах. Адекватным оценкам в это время могут мешать иллюзии, напрасные ожидания и запоздалые надежды. Поддерживать связи (партнерские, служебные, романтические, дружеские) лучше вечером. Это подходящее время для контакта с посредником, продавцом, покупателем. Весы Сегодня Весам лучше провести утро в тишине, скромности и умеренности. В это время можно позволить себе минуты рассеянности, уладить мелкие бытовые дела, прояснить детали или позаботиться о здоровье. Вторая половина дня подходит для поддержки взаимовыгодных партнерских и дружеских отношений, обмена симпатиями, применения своих дипломатических талантов с целью сглаживания имеющихся противоречий. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют поторопиться, если им требуется помощь старых друзей. И искать ее, и пользоваться ею лучше утром. Вторая половина дня может сместить акцент в сторону обмена услугами на другой основе, где не всегда можно рассчитывать на честную игру и на предсказуемость чужих действий. Вступая в партнерские отношения или обращаясь за поддержкой, желательно быть осторожнее. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют быть осмотрительнее. Это не лучшее время для решений. Есть риск обмана, иллюзий. Может подвести собственная рассеянность или чужая небрежность. В это время не стоит оформлять документы, проводить совещания и проходить собеседования. Приятный вечер многим Стрельцам подпортит нерешенная проблема, любой выбор будет чреват досадным побочным эффектом. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют прислушиваться к своим утренним предчувствиям: в них может содержаться доля правды или какое-то предостережение. В случае сомнений не стоит бить тревогу, но лучше воздержаться от решительных опрометчивых действий. Вторая половина этого дня потребует осмотрительности в партнерских, семейных и супружеских отношениях, а также в ситуациях застарелой конкуренции. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют оставаться внимательными к скрытым деталям, чтобы не упустить что-то важное и критичное. Не стоит отключать в интересующей сфере системы контроля и проверки. Вторая половина дня внушит приятные надежды и может создать впечатление полной гармонии, но на деле это не совсем так: в любой бочке меда найдется ложка дегтя, любой выбор будет чем-то чреват. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не торопиться с важными решениями и действиями, избегать спешки и любых «резких движений». В первой половине этого дня лучше не поднимать новых тем в диалогах и не форсировать хорошо налаженное сотрудничество. Во второй половине дня не помешает принять меры против возможных технических проблем в совместных работах и сопутствующих осложнений, правовых или финансовых.