Ждут приключения – любовный гороскоп на 15 февраля

Нас ожидают сюрпризы в любви.

Наш гороскоп расскажет, какие события и настроения могут ожидать представителей разных знаков зодиака в этот день.

Овен

Сегодня Овнам стоит перенести романтические мероприятия на вторую половину дня. Их целью желательно сделать не только приятное времяпрепровождение, но и профилактику ссор. Идти на взаимные уступки и искать компромиссы будет проще в необычных местах, вдали от быта и раздражающей повседневности.

Телец

Сегодня для Тельцов могут оказаться тесно связаны темы любви и дружбы, им может быть по душе идея свободных отношений. Но вечер напомнит им, что все же стоит оглядываться на некоторые устои и стереотипы. На вечернем свидании для них могут оказаться очень важны эстетические детали и тонкости этикета.

Близнецы

Сегодня Близнецы столкнутся с помехой. Возможно, они будут временно дезориентированы, пройдут через фазу сомнений, ошибок, ожидания или путаницы. Во второй половине дня звезды вознаградят их за это приятным поворотом событий, дадут им счастливый шанс, надежду или выбор.

Рак

Сегодня Ракам может показаться, что для гармоничных отношений достаточно взаимопонимания в мелочах. Вечер напомнит, что любовная гармония немыслима без базовых компромиссов и взаимных уступок. Желательно уже сегодня сделать шаг к балансу привычек и вкусов, чтобы снизить риск разногласий на завтра.

Лев

Сегодня для Львов благоприятна вторая половина дня. Она поможет им развеять часть тайных сомнений, восстановить в отношениях баланс и гармонию, найти дополнительные подтверждения взаимности. Доверительный контакт между влюбленными под вопросом, но внешне пара может выглядеть дружной.

Дева

Сегодня Девы склонны смотреть на свои личные отношения сквозь пелену иллюзий, идеализаций, надуманных представлений и ложных надежд. Активные меры по развитию романа лучше отложить на вечер, когда фантазии уступят место реальности со всеми ее играми, маневрами и противоречиями.

Весы

Сегодня у Весов личные отношения оживятся ближе к вечеру, и в это же время станут активнее их партнеры. Взаимная потребность в общении толкнет друг к другу, но стоит помнить, что одновременно в паре могут обостриться все противоречия. Важно вовремя выравнивать счет в игре и сглаживать острые углы.

Скорпион

Сегодня Скорпионов утро способно поставить в не самые выгодные для них условия, в которых любовная инициатива может обернуться для них неприятной стороной. Им стоит помнить, что любое их действие в это время может быть истолковано превратно или дать раздражающий побочный эффект.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют планировать любовное свидание на вечер: именно в это время в личной появятся варианты, возможности и удачные шансы. Однако полной гармонии ждать не стоит: возможно, придется мириться с какими-то «подводными камнями» или ловко их обходить, во избежание осложнений.

Козерог

Сегодня для Козерогов непроста вторая половина этого дня. Она способна вновь подчеркнуть все имеющиеся в паре противоречия, вернуть остроту ревности или соперничества, усложнить общение с бывшим партнером. Чтобы ситуация ненароком не накалилась, придется искусно удерживать равновесие.

Водолей

Сегодня Водолеев утро порадует приятными моментами. Ситуацию нельзя будет назвать идеальной, но хорошего в ней будет больше, чем плохого. Возможен момент выбора. Планируя свидание, звезды советуют иметь в запасе дополнительный вариант развития событий, на всякий случай.

Рыбы