Даем себе возможность отдохнуть – финансовый гороскоп на 15 февраля

Сегодня нам стоит расслабиться.

Наш гороскоп даст советы для более гармоничного взаимодействия с окружающими и с самим собой.

Овен

Сегодня для Овнов , работающих удаленно на дому или в семейном бизнесе, неблагоприятно может сложиться этот день. Отношения с близкими родственниками могут осложниться, и это может оказать негативное влияние на результаты вашей работы. Чтобы свести к минимуму вероятные осложнения, звезды советуют при общении с деловым партнером не поднимать острых и принципиальных вопросов. Также не исключены проверки и контрольные закупки.

Телец

Сегодня Тельцам требуется ограничить приток информации и сузить круг общения до минимума. Дело в том, что сегодня с вами на контакт могут выходить самые разные люди, общение с которыми, подчас, может быть пустым и обременительным. Кроме того, лишняя информация не по делу может отвлекать вас от реальной продуктивной работы. Также могут осложниться отношения с коллегами в трудовом коллективе.

Близнецы

Сегодня Близнецы , имеющие свой бизнес, могут почувствовать нехватку оборотных финансовых средств, что может создать затруднения в реализации ваших проектов. Если вы работаете в коллективе, то вам будет казаться, что вас недостаточно ценят и недоплачивают вам за труд. Неблагоприятно могут складываться дела у тех, кто специализируется на сетевом маркетинге, продаже ювелирных украшений и модной одежды.

Рак

Сегодня Ракам , вероятно, будет нелегко самостоятельно принимать ответственные решения. Опасаясь допустить ошибку, вы можете вести себя крайне нерешительно. Вероятной причиной неудач может стать ухудшение отношений в семье и с близкими родственниками, родителями. Если вы связаны с семейным бизнесом, работаете на стройке, в жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, то старайтесь сдерживать свои инициативы.

Лев

Сегодня Львам рекомендуется ограничить деловые контакты и отменить запланированные деловые встречи (если это возможно). Именно от информации и контактов с людьми у вас и могут возникнуть основные осложнения в делах. Не принимайте на веру даваемые вам обещания и сами никому ничего не обещайте. Вам может поступать много недостоверной информации. Кроме того, старайтесь воздерживаться от поспешных и опрометчивых суждений.

Дева

Сегодня для Дев нехватка денег станет основной головной болью. Доходы имеют тенденцию к падению, а обещанные платежи могут задерживаться по независящим от вас причинам. Работа может проходить с препятствиями и осложнениями. Возрастает вероятность технических сбоев, поломок в работе машин, механизмов и компьютеров, что может привести вас к упущенной выгоде и дополнительным расходам.

Весы

Сегодня Весы могут попасть под огонь критики начальства за несоблюдение сроков и качества работы. Кроме того, вас могут обвинить в пассивности и неисполнении приказов и распоряжений. Если вы не работаете в плотном контакте с начальством, то сегодняшний день пройдет относительно спокойно. На продвижение в карьере рассчитывать не приходится. Самая лучшая тактика на сегодня – сохранять нейтралитет и стараться быть незаметными.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов день может быть связан с преодолением препятствий, причину которых часто невозможно будет определить. Могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, которые могут попытаться нанести ущерб вашей деловой репутации. Многие важные дела будут происходить неявно, и борьба будет происходить за кулисами, методами интриг и обмана. Старайтесь использовать этот день для повышения квалификации.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов день может быть связан с непредвиденным изменением внешних обстоятельств. Поэтому рекомендуется не делать ничего такого, что могло бы спровоцировать чрезвычайные происшествия. Просчитывайте свои шаги и прежде чем войти в потенциально проблемную зону, подумайте, как из нее выйти. Иногда у вас может возникнуть ощущение, что никак не удается взять под свой контроль ситуацию.

Козерог

Сегодня Козерогам , вероятно, будет нелегко вести дела с партнерами по бизнесу. Поведение партнера может представляться вам ненадежным и непредсказуемым. Договариваться о чем-то, или подписывать договора – значит, ставить себя под удар неопределенности. Дело в том, что договорные обязательства могут оказаться в любой момент нарушенными. У тех, кто работает в сфере услуг, может произойти конфликт с заказчиком.

Водолей

Состояние у Водолеев здоровья и уровень работоспособности могут находиться на низком уровне. А при больших перегрузках ваше самочувствие может еще больше ухудшиться. Вам труднее будет справляться с возложенными на вас обязанностями. Старайтесь по ходу работы делать короткие паузы для отдыха. Кроме того, психологическая атмосфера в трудовом коллективе оставляет желать лучшего.

Рыбы