Верим в свои силы — финансовый гороскоп на 18 февраля

Наш гороскоп даст рекомендации по настроению, общению и принятию решений.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться неблагоприятно для деловой активности. Возможно, вам придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. С наибольшими трудностями могут столкнуться те, кто имеет отношение к индустрии моды, развлечений и отдыха. Рекомендуется ничего не менять в своей привычной работе и придерживаться традиционных методов. Воздержитесь от операций по обмену валюты.
Телец
Сегодня у Тельцов могут быть споры в семье относительно того, сколько времени уделять работе и сколько семье. Вам могут высказать претензии, что вы мало внимания уделяете домашним бытовым вопросам. Если вы занимаете руководящую должность, то вам будет вдвойне труднее. Не следует сегодня обременять родственников просьбами о каких-либо услугах. Внимательнее относитесь к коллегам в трудовом коллективе.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуется ограничить поступление информации и свести к минимуму деловые контакты. Дело в том, что поступающие вам сведения могут лишь отвлекать вас от продуктивной работы. Часто в поле зрения будут появляться разные люди с просьбами, которые вы не сможете выполнить. Но все это будет требовать затрачивать время на непродуктивную деятельность. В поездках может ломаться транспорт.
Рак
Сегодня у Раков могут быть незапланированные расходы. Прежде чем тратить деньги, подумайте, а сможете ли вы сейчас обойтись без таких расходов, являются ли эти траты действительно необходимыми или можно подождать. Старайтесь свести к минимуму расходы, поскольку велика вероятность неудачной покупки. Будьте внимательны при финансовых расчетах — есть риск пострадать от мошенников и воров.
Лев
Сегодня Львов, вероятно, может ожидать напряженный день. Наибольшее беспокойство вызывают деловые партнерские отношения. Могут возникнуть разногласия при ведении переговоров. Некоторые договорные обязательства могут претерпевать проверку на прочность и могут быть нарушены. Держите под контролем свои эмоции. С клиентами также трудно добиться взаимопонимания — могут поступить жалобы от них начальству.
Дева
Сегодня Девам может быть трудно выполнять свои повседневные обязанности по работе. Возможно, вам сделают критические замечания и вы, не найдя поддержки у коллег, уйдете в самоизоляцию. При низкой самооценке Вы можете оставаться в бездействии, испытывая неуверенность в целесообразности тех или иных поступков. Ситуация может сложиться таким образом, что вы окажитесь зависимы от чужой воли.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться достаточно непростой день, чреватый разными осложнениями и неожиданностями. Чтобы минимизировать неприятности, ничего не меняйте из того, что и так продолжает нормально работать. Попытка что-либо усовершенствовать может привести к нарушению отлаженного рабочего ритма. Не распыляйте свои силы на множество направлений — это особенно касается творческих работников.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов могут быть перемены в карьере с тенденцией к понижению в должности и сужению зоны ответственности. Старайтесь, по возможности, дистанцироваться от начальства и без крайней необходимости с ним не пересекаться. Помните, что начальство сегодня может очень эмоционально реагировать на проблемы и есть риск попасть под его горячую руку и получить несправедливое замечание.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут быть склонны принимать поспешные решения, что может повысить вероятность ошибок и просчетов в работе. Наиболее сложной задачей для бизнесменов-торговцев является выстраивание логистической цепочки поставок товара от производителя до его розничной продажи. Возросший объем поступающей информации может затруднить вам аналитическую работу.
Козерог
Сегодня Козероги, имеющие свой бизнес, могут почувствовать, что финансовое состояние становится все напряженнее. Возможно, вам срочно потребуются дополнительные финансовые ресурсы, чтобы поддержать на приемлемом уровне объем оборотных средств. Брать деньги в долг звезды сейчас не советуют — это только усугубит ситуацию. Старайтесь изыскать возможность справиться с ситуацией без влезания в долги.
Водолей
Сегодня Водолеи могут быть полны решимости действовать самостоятельно. Однако это может не понравиться вашим деловым партнерам. Переговорный процесс пока лучше приостановить, поскольку вы не будете владеть всеми тонкостями вопроса и можете допустить ошибку. Кроме того, ваш потенциальный контрагент может часто менять мнение. Возможны трудности с выполнением плановой работы во время служебной командировки.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут оказаться в сложном положении, когда будет физически невозможно выполнить весь объем возложенных на вас служебных обязанностей. Может ухудшиться состояние здоровья, которое не позволит вам в полной мере выполнять текущие дела. Из-за участившихся ошибок, кое-какие дела, возможно, придется заново переделывать. Да и с коллегами могут сложиться напряженные отношения.