Чувства вспыхнут с новой силой — любовный гороскоп на 18 февраля

Наш гороскоп подскажет, когда проявить осторожность, а когда можно действовать смело.
Овен
Сегодня Овны станут восприимчивее к эротическим и психологическим нюансам своей личной жизни. Они могут активно предаваться сексуальным фантазиям или размышлять о сложностях отношений, искать доверительности и интимности, сильнее ощущать привязанность к близкому человеку или зависимость от него.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит оставлять без внимания настораживающие ноты в настроении своего партнера и намеки на психологический дискомфорт вокруг своего романа. Любимый человек быстрее уловит негативные нюансы обстановки. Если вечером он предложит о чем-то поговорить, не стоит отказываться.
Близнецы
Сегодня Близнецы становятся мнительнее. Самая хорошая перспектива может обрасти в их воображении негативными деталями, подозрениями и опасениями. Особенно вероятны навязчивые мысли насчет сексуальной или духовной части отношений. Стоит меньше оглядываться на свое любовное прошлое.
Рак
Сегодня Ракам день поможет взять под контроль свои мысли, эмоции и действия. Им станет проще игнорировать провокации и сопротивляться импульсивным порывам страсти, ставящим их в смешное или неловкое положение. Чутье подскажет им нужные слова и линию поведения. Вечером возможно известие.
Лев
Сегодня у Львов день усилит чувствительность к психологической или сексуальной стороне личных отношений, а также к «подводным камням» романа. В общении с партнером может появиться нечто интригующее, настораживающее и требующее долгих размышлений. Возможны ноты тайной ревности, страха или неуверенности.
Дева
Сегодня Девам звезды помогают наладить доверительный диалог с партнером и даже стать ему личным психологом. В «тяжелых» случаях (молчание, обида, разлука) невозможность прямого контакта будет компенсирована интуитивно понятными невербальными знаками или элементами телепатического взаимопонимания.
Весы
Сегодня у Весов мысли могут принять более скептичный оттенок. Возможно, их будут преследовать картины будущего риска, обмана, разочарования, коварного предательства в отношениях. Причиной таких настроений могут оказаться недавние события, сопряженные с неприятными переживаниями.
Скорпион
Сегодня Скорпионам станет проще вступать в контакт и находить слова для выражения своих чувств. Подвести их может лишь собственная недоверчивость и закрытость. Преодолев эти преграды, они станут красноречивыми, но при этом будут искусно замалчивать то, о чем не хотят говорить.
Стрелец
Сегодня Стрельцам события напомнят, что в их жизни есть не только романтика. Стрельцам, которых в ближайшие недели ждет полоса одиночества или разлука, вряд ли стоит сильно переживать: сюжеты личной жизни тоже развиваются не быстро и пауза не означает, что в ней будет что-то упущено.
Козерог
Сегодня Козероги очень проницательны и не позволят себя обмануть. Даже самые сильные желания и глубокие чувства не смогут затмить их критический взгляд. В полученном послании или в чужих словах они отлично почувствуют правду или подвох, и будут действовать согласно подсказкам своей интуиции.
Водолей
Сегодня Водолеям, особенно январским, стоит остерегаться подавленных негативных эмоций и неудовлетворенных навязчивых желаний, зависимостей и внушений: это шаг к потенциальному страданию. В личных отношениях возможны неприятные моменты, элементы психологического давления. Свидание не рекомендуется.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не отказываться от общения с любимым человеком. Дружные стабильные пары в этот день смогут поговорить о многом, и часто именно с подачи Рыб, видящих в близком человеке своего единственного друга. В только что завязанных отношениях лучше вести нейтральные беседы.