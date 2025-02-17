ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Чувства вспыхнут с новой силой — любовный гороскоп на 18 февраля

17 февраля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам будет ну очень приятно в любви.

Чувства вспыхнут с новой силой — любовный гороскоп на 18 февраля
Фото:  Image by freepik

Наш гороскоп подскажет, когда проявить осторожность, а когда можно действовать смело.

Овен

Сегодня Овны станут восприимчивее к эротическим и психологическим нюансам своей личной жизни. Они могут активно предаваться сексуальным фантазиям или размышлять о сложностях отношений, искать доверительности и интимности, сильнее ощущать привязанность к близкому человеку или зависимость от него.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит оставлять без внимания настораживающие ноты в настроении своего партнера и намеки на психологический дискомфорт вокруг своего романа. Любимый человек быстрее уловит негативные нюансы обстановки. Если вечером он предложит о чем-то поговорить, не стоит отказываться.

Близнецы

Сегодня Близнецы становятся мнительнее. Самая хорошая перспектива может обрасти в их воображении негативными деталями, подозрениями и опасениями. Особенно вероятны навязчивые мысли насчет сексуальной или духовной части отношений. Стоит меньше оглядываться на свое любовное прошлое.

Рак

Сегодня Ракам день поможет взять под контроль свои мысли, эмоции и действия. Им станет проще игнорировать провокации и сопротивляться импульсивным порывам страсти, ставящим их в смешное или неловкое положение. Чутье подскажет им нужные слова и линию поведения. Вечером возможно известие.

Лев

Сегодня у Львов день усилит чувствительность к психологической или сексуальной стороне личных отношений, а также к «подводным камням» романа. В общении с партнером может появиться нечто интригующее, настораживающее и требующее долгих размышлений. Возможны ноты тайной ревности, страха или неуверенности.

Дева

Сегодня Девам звезды помогают наладить доверительный диалог с партнером и даже стать ему личным психологом. В «тяжелых» случаях (молчание, обида, разлука) невозможность прямого контакта будет компенсирована интуитивно понятными невербальными знаками или элементами телепатического взаимопонимания.

Весы

Сегодня у Весов мысли могут принять более скептичный оттенок. Возможно, их будут преследовать картины будущего риска, обмана, разочарования, коварного предательства в отношениях. Причиной таких настроений могут оказаться недавние события, сопряженные с неприятными переживаниями.

Скорпион

Сегодня Скорпионам станет проще вступать в контакт и находить слова для выражения своих чувств. Подвести их может лишь собственная недоверчивость и закрытость. Преодолев эти преграды, они станут красноречивыми, но при этом будут искусно замалчивать то, о чем не хотят говорить.

Стрелец

Сегодня Стрельцам события напомнят, что в их жизни есть не только романтика. Стрельцам, которых в ближайшие недели ждет полоса одиночества или разлука, вряд ли стоит сильно переживать: сюжеты личной жизни тоже развиваются не быстро и пауза не означает, что в ней будет что-то упущено.

Козерог

Сегодня Козероги очень проницательны и не позволят себя обмануть. Даже самые сильные желания и глубокие чувства не смогут затмить их критический взгляд. В полученном послании или в чужих словах они отлично почувствуют правду или подвох, и будут действовать согласно подсказкам своей интуиции.

Водолей

Сегодня Водолеям, особенно январским, стоит остерегаться подавленных негативных эмоций и неудовлетворенных навязчивых желаний, зависимостей и внушений: это шаг к потенциальному страданию. В личных отношениях возможны неприятные моменты, элементы психологического давления. Свидание не рекомендуется.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют не отказываться от общения с любимым человеком. Дружные стабильные пары в этот день смогут поговорить о многом, и часто именно с подачи Рыб, видящих в близком человеке своего единственного друга. В только что завязанных отношениях лучше вести нейтральные беседы.
Рамблер: последние новостиСчастливые дни февраляГороскоп на 18 февраля 2025 годаЛюбовный гороскоп на 18 февраля 2025 года для каждого знака
Гороскопы
Гороскоп на среду, 19 февраля, для всех знаков зодиака
Гороскоп на среду, 19 февраля, для всех знаков зодиака
Гороскопы
Держим язык за зубами — гороскоп на 18 февраля
Держим язык за зубами — гороскоп на 18 февраля
Политика конфиденциальностиУсловия использования