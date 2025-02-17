Держим язык за зубами — гороскоп на 18 февраля

Гороскоп на сегодня говорит, что день склоняет к общению с оттенком секретности. Также он побуждает искать ответы на сложные вопросы о деньгах и ресурсах, о прошлом или будущем. Он может принести известия по приватным каналам, создать условия для консультаций с доверенными лицами, для воспоминаний, психологических сеансов, глубоких исследований, для работы с дневниками и проведения медитаций. Может прийти новая мысль, оживиться тайная переписка или литературная деятельность.
Овен
Сегодня Овнов день способен сделать более скрытными и чувствительными к тонким ощущениям. Он может заставить их чаще думать о загадочных вещах или деталях безопасности, придать обуревающим их мыслеобразам более глубокий характер. Может возрасти интерес к социальной психологии, коллективным ресурсам, тайным каналам информации, налогам, кредитам, делам о наследстве, к теме магии, мистики или эротики.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют осмотрительнее выбирать для себя окружение и обстановку: неподходящий круг общения или «среда обитания» усложнит путь к цели и задачу подружиться с нужными людьми. Вступая в новое сообщество, не помешает заручиться поддержкой старого друга, доверенным лицом или источником информации. Вечер создаст условия для приватных персональных переговоров и консультаций.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут столкнуться в своих текущих делах с трудностями, которые чаще будут иметь психологический характер, например, будет неблагоприятной эмоциональная атмосфера в рабочем коллективе. Может появиться страх неудачи при внедрении прогрессивных новшеств. Добавить уверенности в такой ситуации поможет связь с помощником или личный контакт с руководством, приватное целевое совещание.
Рак
Сегодня Раки получат психологические точки опоры, что подействует на них благотворно: они станут более спокойными и уравновешенными, начнут чувствовать себя более защищенными перед лицом новшеств и трудностей. В течение дня может прийти полезная для них информация или их собственные мысли внезапно выстроятся в нужном направлении. Возможны известия от далекого друга, коллеги или информатора.
Лев
Сегодня Львы становятся чувствительнее к своей семейной атмосфере и обстановке в социуме, к нюансам своих отношений с отдельными людьми или коллективом. Может появиться повод для размышлений, возрасти интерес к психологии или нетрадиционным практикам, способам подстраховки или подключения к тайным каналам информации. Вечер подходит для приватной беседы с близким человеком или доверенным лицом.
Дева
Сегодня Девам день сулит полезную информацию. Она может прийти из открытого или тайного источника, в процессе диалогов или размышлений, в виде внезапной ассоциации с прошлым, мистического знака или озарения. Может появиться понимающий собеседник или консультант. Подходящее время для диагностики сложных случаев, включения в исследовательские работы, интенсивной переписки и приватных личных бесед.
Весы
Сегодня у Весов настроение во многом зависит от их вчерашних переживаний. Не исключено, что они бросят негативный отблеск на их мысли и эмоции, заставят мыслить критичнее и всюду подозревать плохое. Прежде чем что-то предпринять (например, сделать покупку), в этот день полезно получить подсказку. Возможно, стоит поговорить с консультантом или помощником, изучить необходимые инструкции или отзывы.
Скорпион
Сегодня Скорпионы вновь обретают свои психологические опоры, начинают лучше выражать свои мысли и чаще получать подсказки от своего природного чутья. Это поможет им лучше ориентироваться в сложных и новых сферах, успешнее работать с текстами, вести исследования и переговоры. Личный писательский, исследовательский или коммуникативный талант может стать визитной карточкой октябрьских Скорпионов.
Стрелец
Сегодня Стрельцов обстоятельства способны сделать более осторожными, недоверчивыми и замкнутыми, заставить их осмотрительнее пользоваться новшествами в сфере общения и связи. Новый поворот событий может вынудить их заняться домом, временно пожертвовав ради него внешней активностью. Впереди может ждать фаза вынужденного отшельничества, зависимости, плановых работ, размышлений или исследований.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют следить за новостями: в них не все будет сказано ясно и кое-что придется читать между строк, но они помогут направить мысль в нужное русло. Также этот день может дать повод для оживления персональной переписки. Может прийти известие от друга или коллеги, поступить подходящее предложение или приглашение к контакту, найтись доступ к источнику закрытой информации.
Водолей
Сегодня для Водолеев день связан с психологическими рисками, к которым могут добавиться другие (карьерные, репутационные, финансовые). Он подчеркнет потенциальные сложности их отношений с коллективом и начальством. Возможно искушение задействовать нетрадиционные способы достижения цели, такие, как магия или особые разделы психологии. Звезды намекают, что без должных умений этим можно себе навредить.
Рыбы
Сегодня Рыбам день может принести новости, дать возможность высказаться, подарить полезный канал информации или интересного собеседника. Возможны известия издалека, добавляющие уверенности. Насыщенный период может наметиться в жизни Рыб, занятых писательским трудом, сферой коммуникаций или профессиональным консультированием. Не стоит медлить с озвучиванием своего мнения Рыбам, рожденным в феврале.