Держим язык за зубами — гороскоп на 18 февраля

17 февраля 2025 Гороскопы Марианна Басс

20 лунные сутки. Сегодня взаимодействие «водных» Луны и Меркурия усилит образность и глубину мышления, окрашивая его переживаемыми эмоциями или нотами чувственности.

Фото: rambler