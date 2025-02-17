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Счастливые дни второй половины февраля

17 февраля 2025ГороскопыМарианна Басс

Февраль 2025 года обещает быть насыщенным астрономическими событиями, способными влиять на нашу жизнь и приносить удачу.

Счастливые дни второй половины февраля
Фото:  Image by lookstudio on Freepik

Рассмотрим фазы Луны в этом месяце, определим благоприятные даты и выделим знаки зодиака, для которых февраль станет особенно успешным.

Фазы Луны в феврале 2025 года

Понимание лунных фаз помогает планировать важные события и принимать решения. В феврале 2025 года Луна пройдет через следующие фазы:

- Полнолуние: 12 февраля 2025 года.

- Последняя четверть: 19 февраля 2025 года.

- Новолуние: 26 февраля 2025 года.

- Первая четверть: 5 февраля 2025 года.

Счастливые дни февраля 2025 года

Астрологи выделяют определенные дни в феврале 2025 года, которые могут быть особенно удачными:

- 19 февраля: Последняя четверть Луны. Хороший день для завершения начатых дел и подведения итогов.
- 26 февраля: Новолуние. Идеальное время для планирования и начала новых проектов. Особенно благоприятно для Рыб, так как Солнце находится в их знаке.

Знаки зодиака, для которых февраль 2025 года станет самым счастливым месяцем

Некоторые знаки зодиака в феврале 2025 года могут ожидать особого везения и успеха:

Рыбы: С началом их солнечного цикла после 19 февраля, Рыбы почувствуют прилив энергии и вдохновения. Это отличное время для личностного роста и реализации давних мечтаний.
Скорпион: Февраль обещает значительные достижения и профессиональный рост. Возможны новые карьерные возможности и признание заслуг.
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