Счастливые дни второй половины февраля

Рассмотрим фазы Луны в этом месяце, определим благоприятные даты и выделим знаки зодиака, для которых февраль станет особенно успешным.
Фазы Луны в феврале 2025 года
Понимание лунных фаз помогает планировать важные события и принимать решения. В феврале 2025 года Луна пройдет через следующие фазы:
- Полнолуние: 12 февраля 2025 года.
- Последняя четверть: 19 февраля 2025 года.
- Новолуние: 26 февраля 2025 года.
- Первая четверть: 5 февраля 2025 года.
Счастливые дни февраля 2025 года
Астрологи выделяют определенные дни в феврале 2025 года, которые могут быть особенно удачными:
Знаки зодиака, для которых февраль 2025 года станет самым счастливым месяцем
Некоторые знаки зодиака в феврале 2025 года могут ожидать особого везения и успеха: