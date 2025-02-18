Планеты зарядят мотивацией – гороскоп на 19 февраля

18 февраля 2025 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе усиливает эмоциональную мотивацию, подчеркивает потребность в безопасности и роль жизненно важных критичных нужд.

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Гороскоп на сегодня говорит, что рекомендуются осторожность и подстраховка: это лучший способ избежать сюрприза или вовремя справиться с ним. Хорошо заниматься уборкой, ремонтом, утилизацией отходов, профилактикой кризисов, системами защиты и слежения, отработкой поведения в сложной ситуации, боевыми искусствами. Может пригодиться старый инструмент или технология, закрытая или заброшенная территория. Актуален контроль на сложных, вредных, секретных и потенциально опасных производствах. Овен Сегодня Овнов день лишает импульсивности и быстроты реакций, зато делает их чувствительнее и проницательнее. Его сильная сторона – включение интуиции или других подстраховочных механизмов. Он хорош для домашних и других плановых работ с долей секретности и риска, в которых возможны кризисы и могут требоваться импровизации. Не стоит выбирать его для стартов с нуля, экспресс-бросков, набора темпов. Телец Сегодня Тельцам день подсказывает стабильные и надежные варианты партнерства. Он прекрасно подходит для совместных работ с проверенными людьми по давнему долгосрочному плану, для взаимодействия со старыми друзьями и коллегами. Такой «спасательный круг» неоценим для Тельцов, которые пока не определились с выбором, склонны к спонтанным маневрам, тайным колебаниям, недальновидности и легкомыслию. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют плотнее заняться рутиной. Будет несложно настроиться на офисный или производственный режим, на выполнение заранее согласованных плановых работ. Хорошо пойдет ремонт, апгрейд, обслуживание, проверка, системный контроль, профилактика. Поможет верность долгу, организованность, чутье, знание инструкций и секретов мастерства, доступ к тайнам или умение их хранить. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что не в их интересах лениться, уклоняясь от выполнения плана или долга. День создает отличные условия для системных работ, помогает распределять время, рассчитывать нагрузки, контролировать расход своих сил и закреплять результаты. Он хорош для укрепления деловых позиций, демонстрации мастерства, плановых тренировок ради повторения и отработки нужных приемов. Лев Сегодня Львам звезды рекомендуют сосредоточиться на укреплении жизненного фундамента. Именно в эту сторону стоит направить свои технические возможности, физические силы и душевную энергию. Самое время погрузиться в процесс ремонта, строительства, уборки, помощи близким, проверки систем безопасности: это не только полезные занятия, но и отличный способ нейтрализовать лишние негативные мыслеобразы. Дева Сегодня Девам обстоятельства задают нужные жесткие рамки, выполняя в их текущих делах направляющую или оберегающую функцию. Отдельные обновления и импровизации не заставят отменить намеченную программу. Можно не спешить, следовать планам и договоренностям, выполнять в срок согласованные работы. Удачный момент для взаимодействия с проверенными временем партнерами и старшими по возрасту людьми. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что не самый удачный день для желанных начинаний и любимых дел. Он может удерживать в тисках негативных эмоций и мыслей, лишать легкости и истинной творческой искры. Но его можно использовать с выгодой, если правильно выбрать приоритеты. Он подходит для выполнения неприятных, но нужных работ. Его важные мотивы: чувство долга, экономия, забота о безопасности. Скорпион Сегодня у Скорпионов воду на мельницу личных планов и нужд льет целый ряд обстоятельств. Этот день позволяет им оставаться в рамках известных задач, понятий и правил, игнорировать то, что находится вне их интересов или поля их компетенции. Они смогут направить свои силы на поддержку комплекса своих жизненно важных потребностей, гармонично проявить свои таланты, блеснуть мастерством в знакомом деле. Стрелец Сегодня Стрельцам не стоит рассчитывать на полную свободу, легкость эмоций и повышенное везение. Многих Стрельцов день будет удерживать в каких-то границах и рамках. Они могут оказаться в зависимости от семейных или жилищных условий, в тисках долга или обязательств, в плену у чувства вины. Подходящий момент для плановых домашних работ, устранения оставшихся уязвимостей и отработки старых долгов. Козерог Сегодня Козерогам день помогает оставаться спокойными и организованными, держаться в рамках предписанных правил или в границах, подсказанных собственным жизненным опытом. Многим Козерогам удастся благополучно обойти ловушки неудачного партнерства, конкуренции, чужой недоброжелательности. Коварство дня заключается для них в эмоциональной части, им важно избегать «залипания» на негативе и внушаемости. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им не стоит делать в своих делах ставку на удачу, личную харизму и новые масштабные идеи. Лучше опираться на проверенный фундамент из прошлых наработок, будь то связи, материальные ресурсы или полезные умения. В этот день желательно не ярко заявлять о себе, а скромно выполнять свою текущую работу: это хороший способ избежать вредных для себя контактов. Рыбы Сегодня Рыбам обстоятельства дня дают возможность уверенно работать по собственному плану, помогают им компенсировать свои слабости или опасения умениями, знаниями и мастерством. Возможна поддержка издалека, от старых друзей или коллег, родственников или детей. Хороший момент для продолжения и постепенного завершения начатого, для повторных работ и закрепления добытых упорным трудом результатов.