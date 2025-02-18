Распахиваем свое сердце – любовный гороскоп на 19 февраля

Наш гороскоп говорит, что эмоции могут играть значительную роль.
Овен
Сегодня Овны испытывают сильные чувства, но вынуждены контролировать их. Они вряд ли станут рабами своих сиюминутных страстных порывов, могут быть неожиданно терпеливыми или скрытными. Подобная манера поведения может вызвать удивление у партнера, ожидавшего от них более непосредственной реакции.
Телец
Сегодня Тельцам звезды настойчиво намекают на правильный (для них) формат отношений, за который им стоило бы держаться всей душой. Невзирая на их легкомыслие или колебания, их может явно или тайно сопровождать тень верного партнера. Но многим Тельцам в данный момент будут милее «бабочки в животе».
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может ограничить любовные порывы, заставить их контролировать свои речи или скрывать чувства. Для такого поведения у них нередко будет повод: легкомысленные приключения, шутки и забавы, а также открытые встречи и прямые обсуждения некоторых тем в эти сутки не очень уместны.
Рак
Сегодня Ракам день подскажет выразительную, но сдержанную линию поведения. Она может не отвечать их сиюминутным желаниям, но быть очень мудрой в перспективе. Проявляя инициативу, им желательно руководствоваться определенным планом, проявлять самоконтроль, не спешить и ждать удачного момента.
Лев
Сегодня Львам в переживания и размышления нежелательно погружаться целиком и надолго: это шаг к формированию психологической зависимости, оживлению былых комплексов или диагностике ложных проблем, например, сексуальных. Плохую услугу окажет мнительность, навязчивая фантазия, внутренняя инертность.
Дева
Сегодня Дев день склоняет к инертности и следованию старым привычкам. Он хорош для пар, связанных узами обязательств и долгой привязанности: партнеры будут понимать друг друга с полуслова. Девам, жаждущим острых ярких ощущений, ситуации этих суток могут казаться скучными и ограничивающими.
Весы
Сегодня Весы могут быть не в настроении для «облегченного» романтического формата (флирт, забавы, спонтанные авантюры). Но и в границах серьезных отношений им может быть неуютно. Может тяготить подстройка под эмоции партнера, слишком сильный акцент на психологической или сексуальной стороне.
Скорпион
Сегодня Скорпионы многое примут близко к сердцу, будут способны на нежные чувства, бурные страсти, глубокую привязанность или сильную обиду, но будут контролировать себя и избегать лишней спонтанности. Не исключено, что со стороны они будут казаться холодными, неприступными или расчетливыми.
Стрелец
Сегодня Стрельцов день вынуждает вести себя осмотрительнее и мыслить скептичнее. Возможно, им придется скрыть свои чувства, подавить свои тайные желания или поставить на паузу личные планы. Не самый подходящий момент для свидания, если хочется получить от него заряд позитива и легкости.
Козерог
Сегодня Козероги хорошо управляют своими чувствами – настолько, что иногда партнеры не будут о них догадываться. Такое самообладание сослужит им хорошую службу, если они хотят кого-то оттолкнуть или удержать на расстоянии, но им стоит быть чуть непосредственнее и теплее, когда они хотят сближения.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют повременить с идеей романтического свидания (особенно, если хочется провести его на легкой эмоциональной волне или в новом формате). Спонтанная встреча в эти сутки может оказаться невозможной, а заранее спланированное мероприятие может пройти скучно или неудачно.
Рыбы
Сегодня Рыбы эмоциональны, но не всегда готовы открыть свои чувства. Они распахнут свое сердце близкому человеку, который разделяет их убеждения, подходит им по темпераменту и доказал им свою верность. В других случаях они будут сдержанны и недоверчивы, им может недоставать спонтанности и легкости.