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После обеда дела пойдут в гору – финансовый гороскоп на 19 февраля

18 февраля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит работать, не покладая рук.

После обеда дела пойдут в гору – финансовый гороскоп на 19 февраля
Фото: Image by bristekjegor on Freepik

Наш гороскоп говорит, что сегодня нужно быть готовыми к неожиданным событиям.

Овен

Сегодня у Овнов день может сложиться удачно при условии, что вы воздержитесь от важных дел в начале дня. В это время возможны срывы договоренностей. Деловые партнеры и клиенты могут вести себя несговорчиво и провоцировать вас на конфликт. С полудня ситуация решительно меняется к лучшему. Распределение рабочего времени – один из главных залогов успеха в делах. Точное выдерживание сроков укрепит вашу деловую репутацию.

Телец

Сегодня Тельцам рекомендуется воздерживаться от выяснений отношений с коллегами. В текущих делах на вас могут взвалить большой объем работы, с которым нелегко будет справиться. С полудня ваши дела пойдут замечательно. Увеличат доходы те, кто в своей профессиональной деятельности призван сделать людей красивее, здоровее и счастливее. Творческий подъем испытывают деятели сценического искусства.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют в начале дня воздерживаться от проведения кредитно-денежных операций и оптовой закупки товара, предназначенного для перепродажи. Нежелательно давать или брать деньги взаймы. Чем меньше авантюризма будет в ваших поступках, тем лучше. С полудня рекомендуется прибавить темп в строительных работах. За счет этого вы сможете выполнить двойную норму. Можно заниматься подготовкой отчетной документации.

Рак

Сегодня у Раков в начале дня могут возникнуть разногласия в семье или с деловым партнером, что может негативно отразиться на результатах вашей работы. Особенно это касается тех, кто специализируется на строительстве. С полудня ситуация значительно улучшается. Вы можете почувствовать ускорение в тех делах, которые связаны с обработкой и анализом информации, делопроизводством, составлением документов.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют в начале дня воздерживаться от новых знакомств и не вести с коллегами разговоры на посторонние темы. Информационный фон этого дня не столь благоприятен, как хотелось бы. Цените свое рабочее время и не отвлекайтесь на посторонние разговоры. С полудня наступает хорошее время для решения материальных вопросов. Текущие дела будут легко и беспрепятственно решаться. Успешно идет техническая модернизация.

Дева

Сегодня Девам в первой половине дня могут понадобиться дополнительные финансовые ресурсы, однако звезды сомневаются, что это пойдет на пользу вашему бизнесу. Речь идет о том, что вам может поступить предложение вложить деньги в некий высокодоходный проект. Прежде чем принимать решение, возьмите паузу на обдумывание. Вторая половина дня может сложиться удачнее. Особенно это относится к творческим работникам.

Весы

Сегодня Весов могут ожидать хлопоты по поводу состояния вашего недвижимого имущества. Возможно, произойдет сбой в системе жилищно-коммунального хозяйства и вам придется принимать срочные меры. Вместе с тем, во второй половине дня вам могут предложить подработку. Это время располагает к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют воздерживаться от новых знакомств и не доверять случайной информации. Может так случиться, что вы станете жертвами обмана или мошенничества. Нельзя доверять незнакомым людям. Вторая половина дня может сложиться намного удачнее. Это замечательное время для участия в коллективных мероприятиях, общественно-полезной работы и обмена опытом с единомышленниками.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов возрастает риск технических поломок и компьютерных сбоев с материальными убытками. Учитывая общую нестабильность этого времени, рекомендуется запланировать наиболее важные дела на вторую половину дня. Можно выходить на контакт с начальством и вносите ему свои предложения. Главное условие для успеха – последовательно и методично добиваться поставленных целей. Могут увеличиться доходы от ремесленничества.

Козерог

Сегодня Козерогам не рекомендуется вступать в контакт с начальством без крайней производственной необходимости. Ваши инициативы могут не найти у начальства должной поддержки и развития. В это время важно точно и в срок выполнять распоряжения начальства и не выходить за пределы своих полномочий. Вторая половина дня намного благополучнее для расширения бизнеса и контактов с партнерами из других регионов.

Водолей

Сегодня от Водолеев звезды требуют строгого выполнения правил и норм закона. Не ищите обходные пути там, где не удается открыто решить вопросы. Не соглашайтесь выполнять работу без соответствующего оформления трудового договора – иначе вам могут не оплатить выполненную работу. Сказанное в основном относится к первой половине дня. Во второй половине дня позитивные тенденции набирают силу, и может улучшиться ваше финансовое положение.

Рыбы

Сегодня Рыбам в первой половине дня, возможно, придется столкнуться с неожиданностями и в оперативном порядке принимать меры. Возможно, вы будете вынуждены вносить коррективы в свои планы, чтобы как-то исправить положение. Могут быть поломки техники и ущерб имуществу. С полудня дела идут в гору, и вам удастся добиться позитивных сдвигов при работе с клиентами и в деловом партнерстве. Можно заключать договоры на длительный срок.
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